Vorsicht vor diesem Fake-Brief – extrem perfide Betrugsmasche geht um

Aktuell versuchen es Betrüger mit einer besonders fiesen Betrugsmasche. Statt E-Mails oder SMS versenden sie Briefe mit QR-Codes. Das steckt dahinter.

Mehr «Digital»

Kriminelle versenden derzeit im Namen des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz Briefe an Schweizer Postadressen. Der gefälschte Brief soll die Empfänger dazu verleiten, eine betrügerische App herunterzuladen und zu installieren.



Der Brief ist professionell gestaltet. Er gibt vor, man solle «angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Intensität von Unwettern» die neue Warn-App des Bundes installieren. Diese könne man bequem via QR-Code im Brief herunterladen.

Der QR-Code im Brief führt zu einer bösartigen App, die sich als die «AlertSwiss»-App der Bundesverwaltung ausgibt. bild: BACS

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) warnt:

«Aktuell werden physische Briefe mit MeteoSchweiz als Absender versendet. Im Brief werden die Empfänger aufgefordert, über einen QR-Code eine neue vermeintliche Unwetter-Warn-App herunterzuladen. Doch es wird stattdessen eine Schadsoftware (Malware) auf das Smartphone geladen. Diese sieht auf dem Startbildschirm des Smartphones ähnlich aus wie die Alertswiss-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz.» Bundesamt für Cybersicherheit BACS

Die bösartige App versucht Zugangsdaten von über 383 Smartphone-Apps wie beispielsweise von E-Banking-Apps zu stehlen. Betroffen sind laut BACS nur Android-Smartphones. Aktuell geht von den Briefen aber keine Gefahr mehr aus, da bereits Abwehrmassnahmen ergriffen worden sind. Die Kriminellen werden aber mit Sicherheit weitere Angriffe mit gefälschten Briefen und QR-Codes ausführen.



Die Behörden raten, den Brief zu vernichten. Wer die bösartige App installiert hat, sollte das Smartphone auf die Werkseinstellung zurücksetzen.



(oli)