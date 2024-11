Der Skandal-Twitterer zurück – El Hotzo plant gemeinsames Projekt mit RTL und Böhmermann

Auf Social Media erreicht El Hotzo seit Jahren zahlreiche Menschen. Auf seinem Instagram-Profil zählt der Satiriker, der mit bürgerlichem Namen Sebastian Hotz heisst, inzwischen 1,4 Millionen Follower. Täglich versorgt er da seine Community mit der Extraportion Humor, gepaart mit aktuellen Geschehnissen. Auch auf anderen Portalen kommentiert er aktiv das, was sich gerade auf der Welt ereignet – zuletzt wurde ihm dies jedoch zum Verhängnis.

Nach dem Attentat auf Donald Trump im Juli dieses Jahres gab auch der Internetstar seine Meinung zu dem Ganzen offen kund. Dabei machte er einen Scherz auf Kosten des einstigen US-Präsidenten, der für einige wohl eine Grenze überschritt. Der RBB beendete daraufhin sogar das damalige Arbeitsverhältnis mit ihm. Nun ist El Hotzo zurück und macht gemeinsame Sache mit einem Privatsender.

Satiriker feiert überraschendes Comeback bei RTL

Auf Instagram meldet sich der 28-Jährige jetzt überraschend zurück. Im Gepäck hat El Hotzo ein neues Format, für das er sich nicht nur mit RTL, sondern auch mit Moderator Jan Böhmermann zusammentut. Ganz in Vergessenheit sollen die vergangenen Schlagzeilen um seine Person dabei auch nicht geraten. Genau das Gegenteil ist sogar der Fall, denn in der Produktion begibt er sich regelrecht auf «Vergebungs-Reise» durch die USA.

Ein kurzer Trailer zeigt den gebürtigen Oberfranken zunächst bitterlich weinend, während Böhmermann ihn über sein fatales Verhalten im Zusammenhang mit dem damaligen Trump-Attentat belehrt.

«Das ist zu politisch für ARD und ZDF. Das war's für dich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das war's», erlaubt sich der «ZDF Magazin Royale»-Gastgeber da sogar einen Seitenhieb gegen seinen eigenen Arbeitgeber. In der Beschreibung des Videos heisst es zusätzlich:

«Der deutsche Skandal-Twitterer auf Mission: El Hotzo reist durch die USA, um für seinen ‘Trump-Fauxpas’ um Vergebung zu bitten!»

Schon ab dem 3. November soll El Hotzo sein offizielles Comeback feiern. Auf RTL+ wird dann das neue Format, für das es ihn auf die andere Seite des Globus verschlägt, an den Start gehen. Wie der Verkündungspost wissen lässt, geht es dann vor allem auch um eins: «Kann er die Herzen der Amerikaner zurückgewinnen? Und wird Trump ihm verzeihen?»

Trump-Tweet löste Shitstorm aus

Wie erfolgreich er auf seiner Reise durch die USA sein wird, zeigt sich also schon bald. Ursprünglich sorgte sein Tweet vom vergangenen Juli, in dem er Donald Trump mit dem «letzten Bus» verglich, für jede Menge Furore. So fragte er danach, was die beiden gemeinsam hätten. Die Antwort, die er selbst lieferte: «Leider knapp verpasst».

Dass er damit auf das Trump-Attentat in Pennsylvania anspielte, war zum damaligen Zeitpunkt kein Geheimnis. Zumal er dies selbst noch mit einem zusätzlichen Statement weiter untermauerte. «Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben», kommentierte er seinen eigenen Post auf X, ehemals Twitter.