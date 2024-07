Kurz nach dem Attentat auf den früheren US-Präsidenten Trump fragte Hotz seine fast 700'000 Follower auf X, was der «letzte Bus» und Donald Trump gemeinsam hätten, um selbst zu antworten: «Leider knapp verpasst». In einem Folge-Tweet schrieb er: «Ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben».

Polens früherer Vize-Justizminister Marcin Romanowski ist wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden. Die Festnahme stehe im Zusammenhang mit Unregelmässigkeiten mit einer Stiftung für Verbrechensopfer, teilte die Staatsanwaltschaft in Warschau mit. Gegen Romanowski werde wegen des Verdachts auf elf Straftatbestände ermittelt, darunter auch wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Romanowski hatte die Vorwürfe in einem Post auf der Plattform X am Freitag als haltlos und von politischer Rache motiviert bezeichnet.