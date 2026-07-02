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Ende einer Ära: Sony gibt Änderung bei der Playstation bekannt

FILE - A PlayStation 3 video console is displayed during a news conference in Los Angeles on May 16, 2005. (AP Photo/Kevork Djansezian, File) PlayStation Turns 30
Neue Spiele wird es nur noch in elektronischer Form – etwa zum Download – geben.Bild: keystone

Ende einer Ära: Sony gibt Änderung bei der Playstation bekannt

Besitzer der Gamekonsole können bald neue Spiele nur noch übers Internet bekommen. Tauschen oder Weiterverkaufen wird dann nicht mehr möglich sein.
02.07.2026, 03:0702.07.2026, 03:07
Ein Artikel von
t-online

Sony wird von 2028 an Spiele für seine Playstation-Konsolen nicht mehr auf physischen Datenträgern wie Discs veröffentlichen. Neue Titel wird es danach nur noch in elektronischer Form – etwa zum Download – geben. Einige Gamer schätzen an Spiele-Discs, dass man sie weiterverkaufen kann.

Sony begründete die Änderung damit, dass mehr Nutzer inzwischen rein digitale Vertriebswege bevorzugten. Nach jüngsten Zahlen wurden zuletzt rund 80 Prozent der Spiele für die aktuelle Sony-Konsole PS5 in digitaler Form verkauft.

Schon «GTA VI» nur als Download

So wird es das seit Jahren mit Spannung erwartete nächste Spiel aus der Reihe «Grand Theft Auto» nur in digitaler Ausführung geben. Selbst wer sich eine Box kauft, findet dort nur einen Download-Code statt einer Disc vor.

Bei bereits veröffentlichten Spielen sowie allen, die bis 2028 erscheinen, werde es weiterhin alle Formate geben, betonte Sony.

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Sony schliesst Download-Stores für 2 Konsolen

Eine weitere Sony-Ankündigung demonstrierte auch gleich, wie in Zukunft Spiele einfach nicht mehr verfügbar sein könnten, wenn der Herausgeber oder Plattform-Betreiber das so will. Sony macht bis Mitte kommenden Jahres die Download-Stores für die Konsolen PS3 und PS Vita dicht.

Konkurrent Nintendo wählte zuletzt einen Mittelweg. Bei einigen Titeln für die Konsole Switch 2 enthält die traditionelle Kartusche nicht wie gewohnt das Spiel, sondern lediglich einen digitalen Schlüssel, mit dem es heruntergeladen und dann genutzt werden kann. Bei diesem System kann man die gekauften Titel aber im Gegensatz zu reinen Downloads weitergeben.

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