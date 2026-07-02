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Russland fliegt heftige Luftangriffe auf mehrere ukrainische Städte

An apartment building burns after a Russian missile attack in Kyiv, Ukraine, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Danylo Antoniuk) Russia Ukraine War
Ein Gebäude in Kiew steht nach russischen Angriffen in Flammen. Bild: keystone

Russland attackiert Ukraine: «Eine der heftigsten Angriffswellen seit Beginn des Krieges»

Mehrere Städte in der Ukraine sind zur Zielscheibe einer aussergewöhnlich heftigen Angriffswelle mit russischen Kampfdrohnen, Raketen und Marschflugkörpern geworden.
02.07.2026, 03:0102.07.2026, 03:37

Aus der Hauptstadt Kiew wurden am Abend und in der Nacht Explosionen gemeldet, nach Behördenangaben gab es mindestens elf Verletzte und ein Todesopfer. Mehrstöckige Gebäude – darunter ein Hotel – seien in Flammen aufgegangen, einige Wohnhäuser komplett zerstört worden, berichtete das Nachrichtenportal «The Kyiv Independent». Demnach setzten die Angreifer Dutzende Raketen und Marschflugkörper ein.

Das genaue Ausmass der Schäden war zunächst nicht überschaubar, die ersten Angaben liessen sich nicht unabhängig überprüfen. Im Bericht des «Kyiv Independent» war von einer der heftigsten Angriffswellen seit Kriegsbeginn die Rede. Verängstigte Bewohnerinnen und Bewohner Kiews suchten demnach in U-Bahn-Stationen Zuflucht. Viele von ihnen hätten dort Zelte aufgeschlagen, um die Nacht vor Luftangriffen geschützt unter der Erde zu verbringen, hiess es.

«Unglaublich laute Explosionen»

Nach ersten Einschlägen am Abend wurde demnach auch am frühen Morgen wieder Luftalarm ausgelöst. Knapp ein Dutzend russische Bomber seien in der Luft, hiess es. Kurz darauf meldeten Reporter des Portals «unglaublich laute Explosionen», die selbst in tief unter der Erde gelegenen Luftschutzbunkern deutlich zu hören gewesen seien.

Auch in anderen Städten der Ukraine – darunter Saporischschja und Pawlohrad im Südosten sowie Sumy und Charkiw im Nordosten des Landes – gab es Berichten zufolge Luftalarm und Explosionen. Informationen zu möglichen Schäden und Opfern lagen zunächst nicht vor.

Selenskyj sah massiven Angriff kommen

epa13078437 Ukrainian President Volodymyr Zelensky gestures during a press conference following the launch event for Ireland&#039;s Presidency of the Council of the European Union in Dublin Castle in ...
Selenskyj warnte am Mittwoch vor einem grossen Angriff.Bild: keystone

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch vor einem bevorstehenden Grossangriff auf die Ukraine gewarnt. Alle ein bis zwei Wochen gebe es massive Attacken mit Hunderten Drohnen und Dutzenden Raketen – und «heute gibt es die unangenehme Information über die nächste Vorbereitung eines solchen massiven russischen Angriffs», sagte er am Rande einer Zeremonie zum Wechsel der EU-Ratspräsidentschaft in Dublin. Daher werde er direkt nach der Pressekonferenz rasch in die Ukraine zurückkehren. Seine Landsleute sollten Alarmsignale beachten und Schutzräume aufsuchen. (sda/dpa)

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