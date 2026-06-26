Nach fast 13 Jahren Wartezeit rückt der Release von «GTA VI» näher. bild: rockstar

13 Memes, die den Hype um «GTA VI» auf den Punkt bringen

«Grand Theft Auto VI» kann ab sofort vorbestellt werden. Das Basisspiel kostet 80 Euro, für den vollen Spass werden 100 Euro fällig. Eine Disc gibt es dafür nicht.



Mehr «Digital»

«GTA VI» ist das meist erwarte Spiel des Jahres. Es kommt am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S in den Handel. Eine PC-Version folgt später.



Der Vorgänger «GTA V» erschien 2013 und verkaufte sich bis heute über über 225 Millionen Mal. Entsprechend gross sind die Erwartungen. Seit Donnerstag, dem 25. Juni, ist das Spiel vorbestellbar. Der Haken: Selbst bei der physischen Version gibt es keine Disc, sondern lediglich einen Downloadcode in der Box. Viele andere Game-Hersteller fürften diesem Beispiel folgen. Immerhin: Gerüchten zufolge könnte eine echte Disc-Version im Dezember nachgereicht werden.



Auf dem Papier beginnt «GTA VI» bei 80 Euro bzw. bei Schweizer Händlern aktuell bei rund 75 Franken. In der Praxis dürfte aber die 100 Euro teure Ultimate Edition für viele Gamer die interessantere Version sein. Nur diese enthält sämtliche Inhalte, sprich zusätzliche Waffen, Fahrzeuge, Auto-Tuningshops etc. Hersteller Rockstar Games hat also bewusst diverse attraktive Zusatzinhalte in der günstigeren Standard Edition weggelassen, um die Ultimate Edition zum eigentlichen Standard zu machen.



Rockstar im Jahr 2026 🥴

«GTA V» vs. «GTA VI»

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😢

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Leider wahr

Und zum Schluss: Sollten sie nicht Download-Codes in der Hand halten?

Bonus

(oli)