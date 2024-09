Sony enthüllt die PS5 Pro – so viel stärker soll die neue Konsole sein

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat für den Dienstag eine «technische Präsentation» angesetzt. Bereits im Vorfeld hatten Insider spekuliert, dass es beim Livestream mit Mark Cerny, dem Lead Architect der Playstation 5, um die PS5 Pro gehen könnte. Sie wurden nicht enttäuscht.

«Es ist die stärkste Konsole, die wir je gebaut haben», sagte Cerny während des Livestreams. Die neue Konsole soll nämlich fast 50 Prozent schneller rendern als die herkömmliche PS5. So sollen Games neu auch in hoher Auflösung mit 60 FPS laufen.