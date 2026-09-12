Deutschland sieht braun, America goes bananas – die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

«Wer nicht aus der Geschichte lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.» George Santayana,

spanisch-amerikanischer Philosoph

quelle: quelle: wikipedia

Von Helmut zu Friedrich – wie aus der Wende eine Geisterfahrt zu werden droht (WOZ Die Wochenzeitung, 10.9.26) Die titanicsche „Birne“ (und Gegenbirne), erstmals in einem Objekt vereinigt. Als als Gummiball denkbar, als Spielball der Geschichte.#cdu #friedrichmerz #wende #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons



[image or embed] — ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 10. September 2026 um 21:31

Ein steinreicher US-Unternehmer, der den Nazis hilft. Moment, das hatten wir doch schon! Just like in the thirties. Car maker Henry Ford was a Nazi, just like Elon



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 9. September 2026 um 16:13 «Die rechte Hand» (der AfD)

Der Automobil-Pionier Henry Ford war ein überzeugter Antisemit, dessen Schriften und publizistische Hetze die frühen Nationalsozialisten und Adolf Hitler stark inspirierten. Zwar seien sich Ford und Hitler nie begegnet, hält das Nachrichtenmagazin «Spiegel» fest. Doch der US-Unternehmer habe von Nazi-Deutschland weit mehr als nur durch einen Orden profitiert, den ihm die Nationalsozialisten verliehen.

«Während des Zweiten Weltkriegs war die Ford Motor Company in den USA der drittgrösste Rüstungslieferant für die US-Armee – gleichzeitig lieferten die Ford-Werke in Deutschland massenhaft Armeefahrzeuge an die deutsche Wehrmacht. Etwa ein Drittel ihrer Lkw stammte von Ford.» quelle: spiegel.de

Und damit zum verrückten König und seinem Einflüsterer meme: bsky.app

Unsere ukrainischen Cartoon-Spezialisten bringen die Lage auf den Punkt Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen ... meme: Reddit

Als ich ‹Die Rückkehr der Jedi-Ritter› zum ersten Mal sah, fragte ich mich, wie wir glauben sollten, dass ein gallertartiger, schleimiger Haufen des Bösen, der sich kaum bewegen konnte und völlig auf Speichellecker angewiesen war, die ihm jeden Wunsch erfüllten, jemals ein solches Vermögen angehäuft haben könnte, dass er Angst einflösste und die Fäden in der Hand hielt.



Jetzt verstehe ich es.

Es ist wahr: Immigranten zerstören tatsächlich Amerika



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 9. September 2026 um 20:08 «... zumindest zwei von uns tun es...» (der britische Medienmogul Rupert Murdoch, Gründer von Fox News, und der aus Südafrika eingewanderte Elon Musk)

Der endgültige Beweis: Fox News hat alle journalistischen Standards über Bord geworfen und schützt Täter statt Opfer Fox “News” is the Pedophile Protection Network



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. September 2026 um 07:08

Die Welt gedenkt der Opfer von 9/11 – und der amerikanische Präsident tut, was er immer tut All that you need to know about Trump: the only thing that gives him pleasure is shitting on others



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. September 2026 um 19:05

Die preisgekrönte Karikaturistin Ann Telnaes gibt den dramatischen TV-Moment perfekt wieder September 11, 2001 anntelnaes.substack.com/p/september-...



[image or embed] — Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 11. September 2026 um 04:01 «Wir unterbrechen unser reguläres Programm, und zeigen Ihnen die Realität.»

Lügen, nichts als Lügen Believe me!



[image or embed] — Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 10. September 2026 um 16:33 «Nachdem mich die beiden grossen Feuerwehrmänner hochgehoben hatten, gab ich jedem von ihnen 5000 Dollar!»

Damit ist es offiziell: Die USA sind eine Bananenrepublik Steven Camley @CamleyCartoons on #Trump #MIdTerms #Bribe #$5000 @Herald – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 11. September 2026 um 09:28

Jetzt will sich der US-Präsident auch noch den Mond unter den Nagel reissen With Trump at the helm, America is showing its ass. #Trump #Moon #NewAmerica #LakeAmerica #MAGA



[image or embed] — Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 9. September 2026 um 18:02

Wir müssen noch kurz über KI reden 😱 Friday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...



[image or embed] — Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 10. September 2026 um 21:21 «Es geht nicht darum, die Menschheit auszurotten.» – «Es geht darum, ihr zu einem würdigeren Aussterben zu verhelfen!»

Irgendwann in der Zukunft werden die Maschinen zurückblicken ... Ben Jennings @BJennings90 on #AI and the #BayeuxTapestry @Guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. September 2026 um 19:48 «Ah – das ist der Moment, als die letzten Menschen getötet wurden.»

Zur Erinnerung: Am 3. November sind in den USA die Zwischenwahlen (Midterms), die über die Zukunft des Landes entscheiden All About Donald To learn more about my creative process, the ideas behind my work, and to see behind-the-scenes sketches, videos, and works in progress, subscribe to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 10. September 2026 um 21:10 «Die Menge liebt es, dass ich diese Wahl zu meiner persönlichen Angelegenheit mache!» – «Das sind Demokraten.»

Gibt es noch Republikaner mit Rückgrat? Contortions at the Republican Convention - © Chappatte in The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 chappatte.com



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 10. September 2026 um 20:38 «Versuch dich einfach zu distanzieren, wenn du Trump die Hand gibst.»

PS:

Ja, diesen Rat nehmen wir uns alle zu Herzen Statt uns tagein tagaus an den Rechten abzuarbeiten sollten wir uns darauf konzentrieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ich möchte in einer gleichberechtigten, offenen Gesellschaft der Vielen leben. Gemeinwohlorientierung, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit u.v.m. — Christina Clemm (@clemm.bsky.social) 11. September 2026 um 06:38

Bonus

(dsc)