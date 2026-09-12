Deutschland sieht braun, America goes bananas – die Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.
Und wie war deine Woche?
Today's Reality Check. See more at: www.gocomics.com/realitycheck— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 10. September 2026 um 18:13
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Sachsen-Anhalt seit Sonntagabend plötzlich komplett in Schwarz-Weiß— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 7. September 2026 um 12:19
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Verkehrskunde für Ostdeutsche
Right vs Far-Right #FarRight #editorialcartoon— adene-dessins.bsky.social (@adene-dessins.bsky.social) 7. September 2026 um 10:58
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Sind die 1930er-Jahre zurück?
Another win for extreme-right :( #AfD #UlrichSiegmund #ExtremeRight— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 7. September 2026 um 08:05
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Dazu passend:
Von Helmut zu Friedrich – wie aus der Wende eine Geisterfahrt zu werden droht
(WOZ Die Wochenzeitung, 10.9.26) Die titanicsche „Birne“ (und Gegenbirne), erstmals in einem Objekt vereinigt. Als als Gummiball denkbar, als Spielball der Geschichte.#cdu #friedrichmerz #wende #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 10. September 2026 um 21:31
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Ein steinreicher US-Unternehmer, der den Nazis hilft. Moment, das hatten wir doch schon!
Just like in the thirties. Car maker Henry Ford was a Nazi, just like Elon— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 9. September 2026 um 16:13
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Der Automobil-Pionier Henry Ford war ein überzeugter Antisemit, dessen Schriften und publizistische Hetze die frühen Nationalsozialisten und Adolf Hitler stark inspirierten. Zwar seien sich Ford und Hitler nie begegnet, hält das Nachrichtenmagazin «Spiegel» fest. Doch der US-Unternehmer habe von Nazi-Deutschland weit mehr als nur durch einen Orden profitiert, den ihm die Nationalsozialisten verliehen.
Wer von einer AfD-Machtübernahme am meisten profitiert
Patrick Blower @blowercartoons on #AfDzerstörtDeutschland #AfDPutinsFünfteKolonne #GermanElections @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 7. September 2026 um 19:00
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Und damit zum verrückten König und seinem Einflüsterer
Unsere ukrainischen Cartoon-Spezialisten bringen die Lage auf den Punkt
Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen ...
Jetzt verstehe ich es.
Es ist wahr: Immigranten zerstören tatsächlich Amerika
@mluckovich.bsky.social) 9. September 2026 um 20:08
Der endgültige Beweis: Fox News hat alle journalistischen Standards über Bord geworfen und schützt Täter statt Opfer
Fox “News” is the Pedophile Protection Network— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. September 2026 um 07:08
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Die Welt gedenkt der Opfer von 9/11 – und der amerikanische Präsident tut, was er immer tut
All that you need to know about Trump: the only thing that gives him pleasure is shitting on others— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. September 2026 um 19:05
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Die preisgekrönte Karikaturistin Ann Telnaes gibt den dramatischen TV-Moment perfekt wieder
September 11, 2001 anntelnaes.substack.com/p/september-...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 11. September 2026 um 04:01
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Wenn Trump am 11. September 2001 tatsächlich vor Ort gewesen wäre
#trump #twintowers #groundzero #firemen #liar #grifter #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 10. September 2026 um 21:34
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Lügen, nichts als Lügen
Believe me!— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 10. September 2026 um 16:33
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Damit ist es offiziell: Die USA sind eine Bananenrepublik
Steven Camley @CamleyCartoons on #Trump #MIdTerms #Bribe #$5000 @Herald – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 11. September 2026 um 09:28
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Jetzt will sich der US-Präsident auch noch den Mond unter den Nagel reissen
With Trump at the helm, America is showing its ass. #Trump #Moon #NewAmerica #LakeAmerica #MAGA— Clay Jones (@claytoonz.bsky.social) 9. September 2026 um 18:02
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Apropos Umbenennungen
Here’s my latest cartoon.— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 11. September 2026 um 02:48
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Wenn Donnie ein Berg wäre
Mount Hatemore. Today’s cartoon by Jason Lutes. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Trump #HateSpeech #hate— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 11. September 2026 um 06:41
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Wir müssen noch kurz über KI reden 😱
Friday’s @thetimes.com cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 10. September 2026 um 21:21
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Irgendwann in der Zukunft werden die Maschinen zurückblicken ...
Ben Jennings @BJennings90 on #AI and the #BayeuxTapestry @Guardian – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 10. September 2026 um 19:48
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Zur Erinnerung: Am 3. November sind in den USA die Zwischenwahlen (Midterms), die über die Zukunft des Landes entscheiden
All About Donald To learn more about my creative process, the ideas behind my work, and to see behind-the-scenes sketches, videos, and works in progress, subscribe to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 10. September 2026 um 21:10
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Gibt es noch Republikaner mit Rückgrat?
Contortions at the Republican Convention - © Chappatte in The Boston Globe @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 10. September 2026 um 20:38
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Die Hoffnung stirbt zuletzt
To the midterms! - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉 www.chappatte.com/en/images/mi...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 10. September 2026 um 08:50
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PS:
Ja, diesen Rat nehmen wir uns alle zu Herzen
Statt uns tagein tagaus an den Rechten abzuarbeiten sollten wir uns darauf konzentrieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ich möchte in einer gleichberechtigten, offenen Gesellschaft der Vielen leben. Gemeinwohlorientierung, Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit u.v.m.— Christina Clemm (@clemm.bsky.social) 11. September 2026 um 06:38
Bonus
Definitiv!
Wir brauchen mehr Baby-Esel hier: 🫏— Ursulala (@ursulala.bsky.social) 10. September 2026 um 22:55
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(dsc)