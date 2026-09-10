Inmitten von immer wieder aufbrandenden USA!-Jubelrufen hielt Donald Trump seine Rede am Midterms-Parteitag der Republikaner. Bild: keystone

Trump in Midterm-Rede: «Wer mich wählt, erhält 5000 Dollar»

Donald Trump hat am ausserordentlichen Parteitag der Republikaner eine Rede gehalten. Die wichtigsten Punkte.

Reto Heimann Folge mir

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Donald Trump hat am ausserordentlichen Parteitag der Republikaner in Dallas im Bundesstaat Texas zu seinen Anhängerinnen und Anhängern gesprochen. Er verteilte Wahlgeschenke, schimpfte auf seinen politischen Gegner und lobte sich vor allem viel selbst.

Die dutzenden Rednerinnen und Redner am ersten Tag des Events hielten sich an einen engen thematischen Zuschnitt: Kampf gegen Betrug, Migration, steigende Preise. Einzig Trump sprach in seiner fast zweistündigen Rede auch länglich über den Krieg im Iran, den er verteidigte. Die wichtigsten Punkte seiner Rede im Überblick:

5000 Dollar «Trump-Dividende»

Trump betonte in seiner Rede, wie wichtig es ihm ist, die Midterms zu gewinnen. Bei den Wahlen am 3. November werden alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie 35 der 100 Senatssitze neu besetzt. Trump hatte eigens dafür den Parteitag ins Leben gerufen. Normalerweise finden solche immer nur vor Präsidentschaftswahlen statt.

Trotz seiner schlechten Umfragewerte sieht sich Trump nach wie vor als Zugpferd im Wahlkampf. Seine Anhänger sollten sich einfach vorstellen, sein Name stehe auf dem Stimmzettel: «Bitte tut so, als würde ich kandidieren.» Offen ist, wie erfolgreich die Republikaner dabei sein werden, ihre Anhänger bei den Midterms zum Wählen zu bewegen.

Trump gab während seiner fast anderthalbstündigen Rede an, durchaus zu wissen, dass es amtierende Präsidenten seit jeher schwer haben bei den Midterms. «Wir werden das ändern», gab sich Trump siegessicher. Und brachte eine neue Idee ins Spiel.

«Wenn Repräsentantenhaus und Senat in republikanischen Händen sind nach den Midterms, schütte ich jedem Amerikaner und jeder Amerikanerin eine Dividende von 5000 Dollar aus», sagte Trump. Die einzige Bedingung, die er an die von ihm sogenannte Trump-Dividende knüpfte: «Das Geld muss in den USA ausgegeben werden», sagte Trump.

Er sei sich bewusst, dass es amtierende Präsidenten bei den Midterms traditionell schwer haben, sagte Trump. Nun will er seine Anhänger mit Geldgeschenken locken. Bild: keystone

Wie er das kontrollieren will und wie er die Dividende finanzieren will, sagte Trump nicht. Der Vorschlag würde grob überschlagen bei mehr als 245 Millionen Erwachsenen im Land mehr als eine Billion US-Dollar kosten, etwa so viel wie der gesamte Verteidigungshaushalt der Supermacht. Ein entsprechender Beschluss scheint im Kongress daher weder politisch noch finanziell realistisch.

Trump begründete sein 5000-Dollar-Versprechen mit dem nach seiner Meinung enormen wirtschaftlichen Erfolg der USA. Die Ausschüttung sei wie eine Gewinnbeteiligung an Unternehmen zu verstehen. Tatsächlich haben die USA im Moment eine Haushaltsverschuldung von über 40 Billionen Dollar.

Die Idee direkter Zahlungen an US-Bürger ist nicht neu: Bereits im vergangenen Jahr hatte Trump eine Direktzahlung in Höhe von 2.000 Dollar ins Spiel gebracht, sie aber dann nicht weiter verfolgt. Das Geld sollte Amerikanerinnen und Amerikaner an den Zolleinnahmen der USA beteiligen – ausgenommen sein sollten Besserverdiener.

Jüngst wurde zudem berichtet, Trump solle engen Mitarbeitenden, darunter seiner persönlichen Assistentin Natalie Harp, ebenfalls hohe Geldgeschenke zu Weihnachten kredenzt haben:

«Demokraten sind Kommunisten»

Donald Trump griff in seiner Rede seinen politischen Gegner immer wieder frontal und beleidigend an. Er setzte dabei durchwegs auf die neue Strategie der Republikaner, die Demokratische Partei pauschal als Kommunisten darzustellen.

Wer die Demokraten wähle, sei dafür, die Polizei abzuschaffen und Kriminellen sowie allen Ausländern das Wählen zu ermöglichen. Die demokratischen Sozialisten würden Erdöl und Gas abschaffen wollen und die Finanzierung des Militärs zusammenstreichen. Die Partei setze sich für die «Trans-Verstümmelung» der Kinder ein und sei verantwortlich dafür, dass Männer im Frauensport antreten dürften, wiederholte Trump mehrfach. «Wir haben den Kommunismus einmal besiegt und wir werden das wieder tun», so Trump.

Wenn man die Zukunft des Landes den «radikal linken Demokraten» überlasse, werde das die USA für das nächste Jahrzehnt zurückwerfen, warnte Trump beim Parteitag seiner Republikaner in Dallas im Bundesstaat Texas. «Das wäre eine Tragödie», fuhr er fort. Und weiter: «Wäre ich vor einem Jahr nicht gewählt worden, ich weiss nicht, ob die Vereinigten Staaten von Amerika heute noch existieren würden.»

Donald Trump tanzte und schimpfte: Die radikallinken Demokraten würden die USA hassen. Bild: keystone

Trump wiederholte in seiner Rede unter dem Jubel seiner Anhänger auch die falsche Behauptung, dass er bei der Präsidentenwahl 2020 um den Sieg betrogen worden sei. Er war damals dem Demokraten Joe Biden unterlegen.

Iran: «Müssen wir wegbomben»

Trump äusserte sich auch zum in den letzten Tagen wieder aufschwelenden Krieg im Iran. Er wiederholte seine Forderung, die Strasse von Hormus in «Trump-Strasse» umzubenennen. «Irgendetwas muss ich von der ganzen Sache ja auch haben», sagte der US-Präsident. «Ich bin mir sicher, die iranische Führung wird begeistert sein.»

«Gibt es hier irgendjemanden, der der Meinung ist, der Iran sollte über Atomwaffen verfügen?», fragte er in die Menge. Die vielfach in rot-weiss-blau gekleideten Zuschauerinnen und Zuschauer erwiderten mit einem dröhnenden «Nein».

Zudem attackierte Trump einmal mehr den Ex-Präsidenten Barack Obama: «Er hat einen der schlechtesten Deals in der Geschichte der USA ausgehandelt, als er mit dem Iran ein Atom-Abkommen geschlossen hat.» Damit habe man dem Iran quasi erlaubt, die Atombombe zu bauen. Das aber dürfe nicht sein, weil der Iran der «Bully des Mittleren Ostens» sei und Terror auf der ganzen Welt finanziere.

«Und deshalb müssen wir sie wegbomben!», sagte Trump unter dem Jubel seiner Anhängerschaft. Der Iran sei einen Monat vor der Fertigstellung der Bombe gestanden, als die USA ihn erstmals angegriffen hätten. «Vielleicht müssen wir das bald nochmals tun», droht Trump dem Iran. «Wir sehen alles.» Er könne vom Weissen Haus die Namensschilder von iranischen Offizieren lesen, behauptete Trump. Der Iran sei quasi zerstört.

Briefwahl: «Demokraten sind Betrüger»

Auch über die Briefwahl äusserte sich Trump. Dem Republikaner ist es seit Langem ein Anliegen, diese zu verbieten. Seiner Ansicht nach sei die Briefwahl in der Vergangenheit von Demokraten genutzt wurde, um Wahlbetrug zu begehen.

Belege für diese Anschuldigung liefert Trump jeweils nicht – auch dieses Mal nicht. «Wir brauchen Wählerregistrierung, am besten mit Foto», sagte Trump. Nur so könne verhindert werden, dass illegale Migranten an der Wahl teilnähmen. «Die Demokraten bekämpfen das nur, weil sie betrügen wollen», behauptete Trump.

Trump hatte kürzlich vor Gericht einen Erfolg erzielt, als ihm der Supreme Court erlaubte, seinen sogenannten «Save America Act» weiter voranzutreiben. Mit ihm würde der Zugang zur Wahl stärker reguliert und Briefwahl sehr viel schwerer.

Die Demokraten argumentieren, Trumps Vorhaben würde wesentliche Teile der Wahlberechtigten von der Wahl ausschliessen und zudem staatlicher Willkür und Datenschutzverletungen Tür und Tor öffnen.

Bei der Veranstaltung selbst stiess Trump auf ein geteiltes Echo: Die Zuschauer unterbrachen ihn immer wieder mit frenetischem Jubel und «USA, USA»-Rufen, doch viele Plätze in der Arena in Dallas blieben leer.

(mit Material der Agenturen dpa und sda)

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