Einfach die besten Karikaturen der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

* Kann Spuren von Ironie enthalten

Und wie war deine Woche? Tim Cook: «Du wirst die wahrscheinlich brauchen, John.» meme: bsky.app

Good News: Die deutsche Regierung macht endlich ein bisschen ernst mit den Terror-Russen The art of hybrid warfare. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #drone



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2026 um 06:41

Wir kommen zum Spruch der Woche

«Gesunder Menschenverstand ist eine scharfe Waffe, aber der eine oder andere hat abgerüstet.»

Auch auf das Nachbarland Frankreich rollt eine braune Welle zu #rn #voile#marinelepen #bardella #jordanbardella



[image or embed] — TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 14:29 Marine LePen, Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National: «Alle Araber sind Islamisten.» Parteikollege Jordan Bardella: «Nur die armen Araber.»

Und damit ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten...

Was kann schon passieren, wenn christliche Endzeit-Fanatiker an die Macht kommen 😬 Not a good idea to put people excited about Armageddon in charge of a nuclear armed nation



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. September 2026 um 07:04 «Er wird den Weltuntergang auslösen!!!» – «Preiset den Herrn!»

«Was sollte Präsident Trumps Priorität sein?» «a) Sparen ) Iran-Krieg beenden c) Epstein-Files veröffentichen d) Lake Ontario umbenennen» meme: Reddit

Für viele MAGA-Anhänger gibt es ein böses Erwachen, andere verweigern sich weiterhin der Realität



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. September 2026 um 00:12 «Mein Ehemann wurden abgeschoben und meine Töchter befinden sich in einer Haftanstalt, darum muss ich diese [Schilder] selbst entfernen…»

Das waren noch Zeiten! «Erinnert ihr euch noch an die guten alten Zeiten, als wir dachte, Sarah Palin sei der Höhepunkt der Republikanischen Unwissenheit und Dummheit?» meme: Reddit

Nicht nur bei der Fossil-Industrie knallen wegen Trump die Korken ICYMI- My #climate cartoon for @thepointau.bsky.social



[image or embed] — Fiona Katauskas (@fionakatauskas.bsky.social) 4. September 2026 um 06:22 «Ich weiss, dass die Leute heutzutage das Vertrauen in Politiker verlieren, aber die, die uns gehören, sind einfach grossartig ...»

meme: bsky.app

Über eine Milliarde an geheimen politischen Spenden, an wen wohl? More Than a Billion Dollars in Secret Spending From Anonymous Donors Could Upend The 2026 Midterm Elections #DarkMoney #2026MidtermElections #Politics



[image or embed] — e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 02:13

Die Briefwahl könnte Trump schaden – deshalb will er sie einschränken Make Voting Hard Again Go beyond the finished cartoon. Explore the creative process, the thinking behind my work, and exclusive behind-the-scenes sketches, videos, and commentary by subscribing to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 3. September 2026 um 01:57

Immer mehr normale Russen merken, dass sie in einer alternativen Realität leben (müssen) Igor Sechin on Russian TV: “Everything is fine.” 😌 Meanwhile, right outside the window: Rosneft and Lukoil oil depots are literally on fire. 🔥😂 Nothing to see here, folks. Everything is under control.



[image or embed] — 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 4. September 2026 um 14:12 «Igor Setschin im russischen Fernsehen: ‹Alles in Ordnung.› 😌 Währenddessen, direkt vor dem Fenster: Die Öllager von Rosneft und Lukoil stehen in Flammen. 🔥😂 Alles in Ordnung, Leute. Alles unter Kontrolle.»

Bonus

The smallest meal is for our sweet little guys Vlad. Pigs are fed twice daily with each pig receiving a specially made bowl just for them!



[image or embed] — Merrymac Farm Sanctuary (@merrymacsanctuary.bsky.social) 3. September 2026 um 00:54

(dsc)