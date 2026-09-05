Einfach die besten Karikaturen der Woche
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
* Kann Spuren von Ironie enthalten
Und wie war deine Woche?
Good News: Die deutsche Regierung macht endlich ein bisschen ernst mit den Terror-Russen
The art of hybrid warfare. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #drone— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2026 um 06:41
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Nach Schließung entdeckt: Russisches Haus in Berlin enthält offenbar weiteres, kleineres Russisches Haus www.der-postillon.com/2026/09/russ...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 3. September 2026 um 17:06
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Wir kommen zum Spruch der Woche
Hotelhandtücher sind aber auch verlockend. Das heute-show spezial ist online: kurz.zdf.de/hss2604b/— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 3. September 2026 um 16:20
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Auch auf das Nachbarland Frankreich rollt eine braune Welle zu
#rn #voile#marinelepen #bardella #jordanbardella— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 14:29
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Was kann schon passieren, wenn christliche Endzeit-Fanatiker an die Macht kommen 😬
Not a good idea to put people excited about Armageddon in charge of a nuclear armed nation— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. September 2026 um 07:04
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Eine wirklich grosse Amerikanerin ist gestorben
9/4/2026- Gloria Steinem www.timesfreepress.com/news/2026/se...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 4. September 2026 um 00:53
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Der Mann mit den kleinen Händen wurstelt weiter
@deadder.bsky.social) 31. August 2026 um 18:31
Big Tech kuscht (und kassiert weiter)
What’s in a name?— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. September 2026 um 01:55
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Für viele MAGA-Anhänger gibt es ein böses Erwachen, andere verweigern sich weiterhin der Realität
@mluckovich.bsky.social) 4. September 2026 um 00:12
Das waren noch Zeiten!
Die grösste Gefahr für die US-Streitkräfte ist der von Trump ernannte Kriegsminister Hegseth
No Tank You. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 3. September 2026 um 00:30
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Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 3. September 2026 um 18:00
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Nicht nur bei der Fossil-Industrie knallen wegen Trump die Korken
ICYMI- My #climate cartoon for @thepointau.bsky.social— Fiona Katauskas (@fionakatauskas.bsky.social) 4. September 2026 um 06:22
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Nein, früher gab's kein Doomscrolling
Scrolling. Today's cartoon by Matthias Giesen. More cartoons: www.cartoonmovement.com #DigitalAddiction #smartphone #doomscrolling— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 1. September 2026 um 06:37
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Die wichtigen US-Zwischenwahlen (Midterms) rücken näher
anntelnaes.substack.com/p/the-midter...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 3. September 2026 um 04:23
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Über eine Milliarde an geheimen politischen Spenden, an wen wohl?
More Than a Billion Dollars in Secret Spending From Anonymous Donors Could Upend The 2026 Midterm Elections #DarkMoney #2026MidtermElections #Politics— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 02:13
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Die Briefwahl könnte Trump schaden – deshalb will er sie einschränken
Make Voting Hard Again Go beyond the finished cartoon. Explore the creative process, the thinking behind my work, and exclusive behind-the-scenes sketches, videos, and commentary by subscribing to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 3. September 2026 um 01:57
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Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 2. September 2026 um 21:29
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Immer mehr normale Russen merken, dass sie in einer alternativen Realität leben (müssen)
Igor Sechin on Russian TV: “Everything is fine.” 😌 Meanwhile, right outside the window: Rosneft and Lukoil oil depots are literally on fire. 🔥😂 Nothing to see here, folks. Everything is under control.— 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 4. September 2026 um 14:12
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Bonus
Und jetzt alle: Chillen!
Was hier doch irgendwie arg ausschaut, ist einfach nur ein kombiniertes Staub- und Sonnenbad. Wellness im Kartoffelacker.— corradino.bsky.social (@corradino.bsky.social) 4. September 2026 um 13:14
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The smallest meal is for our sweet little guys Vlad. Pigs are fed twice daily with each pig receiving a specially made bowl just for them!— Merrymac Farm Sanctuary (@merrymacsanctuary.bsky.social) 3. September 2026 um 00:54
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(dsc)