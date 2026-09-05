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Die besten Karikaturen der Woche

Einfach die besten Karikaturen der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
05.09.2026, 06:3005.09.2026, 07:14

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

* Kann Spuren von Ironie enthalten

Und wie war deine Woche?

Apple Trump Meme (September 2026)
Tim Cook: «Du wirst die wahrscheinlich brauchen, John.»meme: bsky.app

Good News: Die deutsche Regierung macht endlich ein bisschen ernst mit den Terror-Russen

The art of hybrid warfare. Today's cartoon by @oliverschopf.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Putin #Russia #drone

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2026 um 06:41

Nach Schließung entdeckt: Russisches Haus in Berlin enthält offenbar weiteres, kleineres Russisches Haus www.der-postillon.com/2026/09/russ...

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 3. September 2026 um 17:06

Wir kommen zum Spruch der Woche

Hotelhandtücher sind aber auch verlockend. Das heute-show spezial ist online: kurz.zdf.de/hss2604b/

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 3. September 2026 um 16:20
«Gesunder Menschenverstand ist eine scharfe Waffe, aber der eine oder andere hat abgerüstet.»

Auch auf das Nachbarland Frankreich rollt eine braune Welle zu

#rn #voile#marinelepen #bardella #jordanbardella

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— TRUANT (@truant-cartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 14:29
Marine LePen, Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National: «Alle Araber sind Islamisten.» Parteikollege Jordan Bardella: «Nur die armen Araber.»
Und damit ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten...

Was kann schon passieren, wenn christliche Endzeit-Fanatiker an die Macht kommen 😬

Not a good idea to put people excited about Armageddon in charge of a nuclear armed nation

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 2. September 2026 um 07:04
«Er wird den Weltuntergang auslösen!!!» – «Preiset den Herrn!»

Eine wirklich grosse Amerikanerin ist gestorben

9/4/2026- Gloria Steinem www.timesfreepress.com/news/2026/se...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 4. September 2026 um 00:53

Der Mann mit den kleinen Händen wurstelt weiter



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— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 31. August 2026 um 18:31

Big Tech kuscht (und kassiert weiter)

What’s in a name?

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 1. September 2026 um 01:55

Trump Meme zur Umbenennung des Ontariosees (September 2026)
meme: bsky.app

Trump MAGA Meme (September 2026)
«Was sollte Präsident Trumps Priorität sein?» «a) Sparen ) Iran-Krieg beenden c) Epstein-Files veröffentichen d) Lake Ontario umbenennen»meme: Reddit

Für viele MAGA-Anhänger gibt es ein böses Erwachen, andere verweigern sich weiterhin der Realität



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. September 2026 um 00:12
«Mein Ehemann wurden abgeschoben und meine Töchter befinden sich in einer Haftanstalt, darum muss ich diese [Schilder] selbst entfernen…»

Das waren noch Zeiten!

Trump Sarah Palin Meme (September 2026)
«Erinnert ihr euch noch an die guten alten Zeiten, als wir dachte, Sarah Palin sei der Höhepunkt der Republikanischen Unwissenheit und Dummheit?»meme: Reddit

Die grösste Gefahr für die US-Streitkräfte ist der von Trump ernannte Kriegsminister Hegseth

No Tank You. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 3. September 2026 um 00:30

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 3. September 2026 um 18:00
«Das wird nicht an jeden Beliebigen verteilt. Man muss in politischen Fragen mit Hegseth einverstanden sein.»

Nicht nur bei der Fossil-Industrie knallen wegen Trump die Korken

ICYMI- My #climate cartoon for @thepointau.bsky.social

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— Fiona Katauskas (@fionakatauskas.bsky.social) 4. September 2026 um 06:22
«Ich weiss, dass die Leute heutzutage das Vertrauen in Politiker verlieren, aber die, die uns gehören, sind einfach grossartig ...»

Klimawandel betrifft alle. Meme / Grafik
meme: bsky.app

Nein, früher gab's kein Doomscrolling

Scrolling. Today's cartoon by Matthias Giesen. More cartoons: www.cartoonmovement.com #DigitalAddiction #smartphone #doomscrolling

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 1. September 2026 um 06:37

Die wichtigen US-Zwischenwahlen (Midterms) rücken näher

anntelnaes.substack.com/p/the-midter...

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— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 3. September 2026 um 04:23

Über eine Milliarde an geheimen politischen Spenden, an wen wohl?

More Than a Billion Dollars in Secret Spending From Anonymous Donors Could Upend The 2026 Midterm Elections #DarkMoney #2026MidtermElections #Politics

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— e pluribus cartoonum (@rjmatsoncartoons.bsky.social) 3. September 2026 um 02:13

Die Briefwahl könnte Trump schaden – deshalb will er sie einschränken

Make Voting Hard Again Go beyond the finished cartoon. Explore the creative process, the thinking behind my work, and exclusive behind-the-scenes sketches, videos, and commentary by subscribing to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 3. September 2026 um 01:57

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 2. September 2026 um 21:29
«Derweil in Mar-a-Lago. – Briefwahlzettel.»

Immer mehr normale Russen merken, dass sie in einer alternativen Realität leben (müssen)

Igor Sechin on Russian TV: “Everything is fine.” 😌 Meanwhile, right outside the window: Rosneft and Lukoil oil depots are literally on fire. 🔥😂 Nothing to see here, folks. Everything is under control.

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— 24Hours Ukraine (@24hoursukraine.bsky.social) 4. September 2026 um 14:12
«Igor Setschin im russischen Fernsehen: ‹Alles in Ordnung.› 😌 Währenddessen, direkt vor dem Fenster: Die Öllager von Rosneft und Lukoil stehen in Flammen. 🔥😂 Alles in Ordnung, Leute. Alles unter Kontrolle.»

Bonus

Und jetzt alle: Chillen!

Was hier doch irgendwie arg ausschaut, ist einfach nur ein kombiniertes Staub- und Sonnenbad. Wellness im Kartoffelacker.

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— corradino.bsky.social (@corradino.bsky.social) 4. September 2026 um 13:14

The smallest meal is for our sweet little guys Vlad. Pigs are fed twice daily with each pig receiving a specially made bowl just for them!

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— Merrymac Farm Sanctuary (@merrymacsanctuary.bsky.social) 3. September 2026 um 00:54

(dsc)

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