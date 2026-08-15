Amerika ist so was von verloren – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
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Das stabile Genie hat eine neue, äh, Superkraft entdeckt
Fast wäre der Plan geplatzt
Food Cart One #trump #iran #war #foodcart #foodtruck #airforceone #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 11. August 2026 um 23:45
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Nope, das wird ihm definitiv nicht gelingen!
Catering Truck Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. August 2026 um 20:58
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Apropos Rechtspopulisten am falschen Ort 😬
Alice Weidel liebt Deutschland so sehr, dass sie lieber in der Schweiz lebt— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 13. August 2026 um 09:30
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Russland ist am A... – und unsere ukrainischen Trickfilm-Macher bringen es auf den Punkt 😂 (mit Ton schauen!)
Wie Trump-Anhänger auf die Hitzewelle reagieren
8/14/2025- The Heat Wave www.timesfreepress.com/news/2026/au...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 14. August 2026 um 00:35
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Auf den Punkt gebracht
Match made in hell— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. August 2026 um 13:58
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Leider kein Scherz: Die ICE-Schergen sollen mit Schock-Handschuhen auf die Bürger los
Extensive training underway— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. August 2026 um 17:35
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Der von Trump angezettelte Iran-Krieg läuft ...
Forever War Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. Juli 2026 um 19:06
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Was die US-Regierung nie zugeben würde
@mluckovich.bsky.social) 4. August 2026 um 22:56
😅
Auch die Mullahs wissen: Die US-Zwischenwahlen rücken näher
The art of the negotiation - © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/08/13/o... 👉 www.chappatte.com/en/images/ar...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 14. August 2026 um 07:25
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Make Kinderkrankheiten great again!
Doctored. newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 13. August 2026 um 23:50
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Eine Trump-Lautsprecherin geht von Bord
Karoline Leaves it— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. August 2026 um 04:07
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Wir hätten da einen Vorschlag für den neuen Trump-Sprecher
Eine KI von OpenAI ist selbstständig in Computersysteme einer anderen Firma eingedrungen und hat sich dabei wie ein Hacker verhalten. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art.— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 11. August 2026 um 15:39
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Reminder: Die Schweiz hat ihren eigenen Westentaschen-Trump
Graeme Keyes @KeyesGraeme on plans to allow private investors to buy stakes in the #WorldCup #Infantino #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 7. August 2026 um 14:54
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Bonus
Das hast du dir verdient
This is Fran. She decided to make you a bowl of her famous bean soup. The secret ingredient is toe beans. 13/10 (TT: franfrannoodles)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. August 2026 um 18:32
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Gute Abkühlung!
This is Shallow. He's making tap water. 14/10 (TT: sergey8996)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 11. August 2026 um 00:09
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(dsc)