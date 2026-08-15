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Die besten Amerika-Karikaturen und Memes der Woche

Amerika ist so was von verloren – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
15.08.2026, 06:0715.08.2026, 06:07

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach der Sommerpause!

Trump Meme (2026)
«Alle wollen Sex mit mir» – «Ich denke nicht, dass ‹Fuck Trump› das bedeutet» meme: Reddit

Das stabile Genie hat eine neue, äh, Superkraft entdeckt



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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 12. August 2026 um 15:48
«Kämpfen, kämpfen, kämpfen» – «Verstecken, verstecken, verstecken»

Fast wäre der Plan geplatzt

Food Cart One #trump #iran #war #foodcart #foodtruck #airforceone #news

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 11. August 2026 um 23:45
«Er hat alles aufgegessen, und jetzt ... sitzt er fest.» (Türkisches Catering: Lebensmittel-Container und Fluchtkiste für Feiglinge)

Trump Meme (2026)
«Die Airforce One wurde in Panda-Express umbenannt – wegen des orangen Feiglings Hühnchens an Bord.»meme: Reddit

Nope, das wird ihm definitiv nicht gelingen!

Catering Truck Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. August 2026 um 20:58
«JETZT schaffen sie ihn heimlich aus den Epstein-Akten!»

Apropos Rechtspopulisten am falschen Ort 😬

Alice Weidel liebt Deutschland so sehr, dass sie lieber in der Schweiz lebt

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— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 13. August 2026 um 09:30
Es folgen Good News für zwischendurch

Russland ist am A... – und unsere ukrainischen Trickfilm-Macher bringen es auf den Punkt 😂 (mit Ton schauen!)

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Wie Trump-Anhänger auf die Hitzewelle reagieren

8/14/2025- The Heat Wave www.timesfreepress.com/news/2026/au...

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— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 14. August 2026 um 00:35
«Rekord-Hitze wütet in den USA» – «Joe Biden ist schuld!»

Auf den Punkt gebracht

Match made in hell

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 10. August 2026 um 13:58
«Füreinander gemacht»: «Trump liegt nie falsch» – ⬅️ «Ich bin bei den Dummen»

Leider kein Scherz: Die ICE-Schergen sollen mit Schock-Handschuhen auf die Bürger los

Extensive training underway

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. August 2026 um 17:35
«ICE-Richtlinien für den Einsatz der Elektroschocker-Handschuhe: Nie, manchmal, häufig, immer.»

Der von Trump angezettelte Iran-Krieg läuft ...

Forever War Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. Juli 2026 um 19:06

Was die US-Regierung nie zugeben würde



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. August 2026 um 22:56
«Ich denke, Amerika hat kaum noch Munition...»

Trump Irankrieg Meme (2026)
meme: Reddit

😅

«Nichts sagt besser, dass wir die militärischen Fähigkeiten des Iran vollständig zunichte gemacht haben, als ein Golf spielender Präsident, flankiert von einem Raketenabwehrsystem und Stacheldraht, 6434 Meilen von den feindlichen Linien entfernt.»

Auch die Mullahs wissen: Die US-Zwischenwahlen rücken näher

The art of the negotiation - © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2026/08/13/o... 👉 www.chappatte.com/en/images/ar...

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 14. August 2026 um 07:25

Make Kinderkrankheiten great again!

Doctored. newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 13. August 2026 um 23:50
Ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage nimmt die Trump-Regierung einen neuen Anlauf, um wichtige Impfungen im Kindesalter zu reduzieren.

Eine Trump-Lautsprecherin geht von Bord

Karoline Leaves it

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. August 2026 um 04:07
«Lügen (auf Papier) – Karoline hinterlässt grosse Fussstapfen»

Wir hätten da einen Vorschlag für den neuen Trump-Sprecher

Baghdad-Bob Meme
meme: Reddit

Muss man nicht wissen

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 13. August 2026 um 16:16

Eine KI von OpenAI ist selbstständig in Computersysteme einer anderen Firma eingedrungen und hat sich dabei wie ein Hacker verhalten. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 11. August 2026 um 15:39

Reminder: Die Schweiz hat ihren eigenen Westentaschen-Trump

Graeme Keyes @KeyesGraeme on plans to allow private investors to buy stakes in the #WorldCup #Infantino #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 7. August 2026 um 14:54

Cool cool cool cool cool

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— ZDF heute-show (@heuteshow.de) 14. August 2026 um 08:46

Bonus

Das hast du dir verdient

This is Fran. She decided to make you a bowl of her famous bean soup. The secret ingredient is toe beans. 13/10 (TT: franfrannoodles)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. August 2026 um 18:32

Gute Abkühlung!

This is Shallow. He's making tap water. 14/10 (TT: sergey8996)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 11. August 2026 um 00:09

(dsc)

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