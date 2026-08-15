Amerika ist so was von verloren – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe nach der Sommerpause!

«Alle wollen Sex mit mir» – «Ich denke nicht, dass ‹Fuck Trump› das bedeutet» meme: Reddit

«Die Airforce One wurde in Panda-Express umbenannt – wegen des orangen Feiglings Hühnchens an Bord.» meme: Reddit

Nope, das wird ihm definitiv nicht gelingen! Catering Truck Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 13. August 2026 um 20:58 «JETZT schaffen sie ihn heimlich aus den Epstein-Akten!»

Apropos Rechtspopulisten am falschen Ort 😬 Alice Weidel liebt Deutschland so sehr, dass sie lieber in der Schweiz lebt



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 13. August 2026 um 09:30

Es folgen Good News für zwischendurch

Russland ist am A... – und unsere ukrainischen Trickfilm-Macher bringen es auf den Punkt 😂 (mit Ton schauen!) Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Leider kein Scherz: Die ICE-Schergen sollen mit Schock-Handschuhen auf die Bürger los Extensive training underway



[image or embed] — Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 13. August 2026 um 17:35 «ICE-Richtlinien für den Einsatz der Elektroschocker-Handschuhe: Nie, manchmal, häufig, immer.»

Der von Trump angezettelte Iran-Krieg läuft ... Forever War Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 28. Juli 2026 um 19:06

meme: Reddit

😅 «Nichts sagt besser, dass wir die militärischen Fähigkeiten des Iran vollständig zunichte gemacht haben, als ein Golf spielender Präsident, flankiert von einem Raketenabwehrsystem und Stacheldraht, 6434 Meilen von den feindlichen Linien entfernt.»

Make Kinderkrankheiten great again! Doctored. newsday.com/matt



[image or embed] — Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 13. August 2026 um 23:50 Ohne jegliche wissenschaftliche Grundlage nimmt die Trump-Regierung einen neuen Anlauf, um wichtige Impfungen im Kindesalter zu reduzieren.

Wir hätten da einen Vorschlag für den neuen Trump-Sprecher meme: Reddit

Eine KI von OpenAI ist selbstständig in Computersysteme einer anderen Firma eingedrungen und hat sich dabei wie ein Hacker verhalten. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art.



[image or embed] — ZDF heute-show (@heuteshow.de) 11. August 2026 um 15:39

Reminder: Die Schweiz hat ihren eigenen Westentaschen-Trump Graeme Keyes @KeyesGraeme on plans to allow private investors to buy stakes in the #WorldCup #Infantino #Trump – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 7. August 2026 um 14:54

Bonus

Das hast du dir verdient This is Fran. She decided to make you a bowl of her famous bean soup. The secret ingredient is toe beans. 13/10 (TT: franfrannoodles)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 5. August 2026 um 18:32

(dsc)