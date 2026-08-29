Die frechsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Alles wird gut!* Die Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.
*Kann Spuren von Ironie enthalten.
Und sein Name?!
Sein jüngster «Geniestreich»: dem zweitwichtigsten Handelspartner erneut den Krieg erklären
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 24. August 2026 um 16:04
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Der Biber hat die Schnauze voll
Trump has engendered a deep hatred of the US in Canada CANADA, FFS!!— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. August 2026 um 15:42
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Die Kanadier gelten als ruhige Zeitgenossen, aber genug, ist genug
#Canada stands its ground - © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com/en/images/ca...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. August 2026 um 22:37
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Wenn der Elch zum Bumerang greift
Trump and Canada. Today’s cartoon by Markus Grolik. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Canada 🇨🇦 #USA #Trump #TradeWar #tariffs— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 24. August 2026 um 06:34
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Canadian flip-off. Today’s cartoon by Steve Greenberg. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Canada #USA #TradeWar— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 26. August 2026 um 06:41
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Woher bloss hat er seine dummen Ideen?
It’s fair because it’s true— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. August 2026 um 02:57
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Völlig klar, wie der Ontariosee neu heissen muss
Der Möchtegern-Diktator hat neue «Freunde» gefunden
The breakup— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 26. August 2026 um 01:27
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Wladi hat sich in der Ukraine verrannt. Er wird doch nicht die nächste Dummheit begehen?!
Morten Morland @mortenmorland on #Putin @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 22:38
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Für diese Prognose muss man kein Professor sein: Trumps Wirtschaftskrieg wird so was von nach hinten losgehen
D-Day Go beyond the finished cartoon. Explore the creative process, the thinking behind my work, and exclusive behind-the-scenes sketches, videos, and commentary by subscribing to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 26. August 2026 um 21:36
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Was nerven sich die US-Rancher? Dann wird halt Billig-Rindfleisch importiert...
Where's the Beef? If you're interested in the creative process, the philosophy behind my work, and behind-the-scenes sketches, videos, and commentary, I invite you to subscribe to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 27. August 2026 um 20:40
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Was aus dem «Land of the Free» geworden ist
Berechtigte Frage: Wieso nur sterben die falschen 80-Jährigen?! 😬
RIP Dolly ❤️— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 27. August 2026 um 04:32
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Zum demokratiefeindlichen Vorgehen gehört, die Briefwahl zu erschweren
Post Democracy. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 26. August 2026 um 23:51
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Hauptsache, die Tech-Konzerne bauen möglichst viele Rechenzentren, die das Trinkwasser absaugen
Data centers suck— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. August 2026 um 19:14
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META Settlement.— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 27. August 2026 um 19:16
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Christian Adams on Mark #Zuckerberg and the #Meta court settlement @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 19:19
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Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 23:57
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Der Zustand des Planeten in einem Satz
Sick. My @smh @theage cartoon.— The Cathy Wilcox (@cathywilcox.bsky.social) 25. August 2026 um 00:02
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Wir enden auch heute positiv
Ländervergleich 2025: Die Schweiz ist bei der Energiewende gut unterwegs. Der Blick nach Europa zeigt, dass es noch viel Potenzial gibt. Link zur Medienmitteilung: https://f.mtr.cool/37o5sku6f1— Schweizerische Energie-Stiftung (@handle.invalid) 28. August 2026 um 16:02
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Bonus
Das hast du dir verdient!
Herzliches Danke für die vielen schönen Namensvorschläge! Sie soll 'Ylenia' heissen, die Leuchtende, der Sonnenschein.— corradino.bsky.social (@corradino.bsky.social) 28. August 2026 um 11:33
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(dsc)