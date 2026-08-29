Die frechsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Alles wird gut!* Die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

*Kann Spuren von Ironie enthalten.

Schon gehört? Trump soll zum Heiligen erklärt werden

«Schutzpatron des wirtschaftlichen Zusammenbruchs» meme: Reddit

Und sein Name?! Bild: Reddit

Der Biber hat die Schnauze voll Trump has engendered a deep hatred of the US in Canada CANADA, FFS!!



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. August 2026 um 15:42

Die Kanadier gelten als ruhige Zeitgenossen, aber genug, ist genug #Canada stands its ground - © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com/en/images/ca...



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. August 2026 um 22:37 «Sorry, aber NEIN» – «Dieses Mal sind sie riiichtig wütend!»

Völlig klar, wie der Ontariosee neu heissen muss meme: bsky.app

Wladi hat sich in der Ukraine verrannt. Er wird doch nicht die nächste Dummheit begehen?! Morten Morland @mortenmorland on #Putin @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 22:38

Für diese Prognose muss man kein Professor sein: Trumps Wirtschaftskrieg wird so was von nach hinten losgehen D-Day Go beyond the finished cartoon. Explore the creative process, the thinking behind my work, and exclusive behind-the-scenes sketches, videos, and commentary by subscribing to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 26. August 2026 um 21:36

Was nerven sich die US-Rancher? Dann wird halt Billig-Rindfleisch importiert... Where's the Beef? If you're interested in the creative process, the philosophy behind my work, and behind-the-scenes sketches, videos, and commentary, I invite you to subscribe to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 27. August 2026 um 20:40

Was aus dem «Land of the Free» geworden ist «Zutritt verboten» quelle: The Economist / via bsky.app

Video: watson/lucas zollinger

Wir enden auch heute positiv Ländervergleich 2025: Die Schweiz ist bei der Energiewende gut unterwegs. Der Blick nach Europa zeigt, dass es noch viel Potenzial gibt. Link zur Medienmitteilung: https://f.mtr.cool/37o5sku6f1



[image or embed] — Schweizerische Energie-Stiftung (@handle.invalid) 28. August 2026 um 16:02

Bonus

Das hast du dir verdient! Herzliches Danke für die vielen schönen Namensvorschläge! Sie soll 'Ylenia' heissen, die Leuchtende, der Sonnenschein.



[image or embed] — corradino.bsky.social (@corradino.bsky.social) 28. August 2026 um 11:33 Ein Besuch des Bluesky-Profils lohnt sich! 😉

(dsc)