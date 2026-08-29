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Die frechsten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Alles wird gut!* Die Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
29.08.2026, 05:4029.08.2026, 06:39

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden vor allem Bluesky-Postings geladen. Gleich kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Show geniessen.

*Kann Spuren von Ironie enthalten.

Schon gehört? Trump soll zum Heiligen erklärt werden
Trump Meme (2026, August)
«Schutzpatron des wirtschaftlichen Zusammenbruchs»meme: Reddit

Und sein Name?!

Surprise
Bild: Reddit

Sein jüngster «Geniestreich»: dem zweitwichtigsten Handelspartner erneut den Krieg erklären

Cartoon

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— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 24. August 2026 um 16:04
«Zeit, dem Iran eine Lektion zu erteilen.» – «Es ist Kanada.»

Der Biber hat die Schnauze voll

Trump has engendered a deep hatred of the US in Canada CANADA, FFS!!

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 24. August 2026 um 15:42

Die Kanadier gelten als ruhige Zeitgenossen, aber genug, ist genug

#Canada stands its ground - © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.chappatte.com/en/images/ca...

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 27. August 2026 um 22:37
«Sorry, aber NEIN» – «Dieses Mal sind sie riiichtig wütend!»

Wenn der Elch zum Bumerang greift

Trump and Canada. Today’s cartoon by Markus Grolik. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Canada 🇨🇦 #USA #Trump #TradeWar #tariffs

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 24. August 2026 um 06:34

Canadian flip-off. Today’s cartoon by Steve Greenberg. More cartoons: www.cartoonmovement.com #Canada #USA #TradeWar

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— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 26. August 2026 um 06:41

Woher bloss hat er seine dummen Ideen?

It’s fair because it’s true

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— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 28. August 2026 um 02:57

Völlig klar, wie der Ontariosee neu heissen muss

Trump Meme (August 2026) Lake Epstein
meme: bsky.app

Trump Meme Lake Ontario (August 2026)
meme: bsky.app

Der Möchtegern-Diktator hat neue «Freunde» gefunden

The breakup

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 26. August 2026 um 01:27

Wladi hat sich in der Ukraine verrannt. Er wird doch nicht die nächste Dummheit begehen?!

Morten Morland @mortenmorland on #Putin @thetimes – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 22:38

Für diese Prognose muss man kein Professor sein: Trumps Wirtschaftskrieg wird so was von nach hinten losgehen

D-Day Go beyond the finished cartoon. Explore the creative process, the thinking behind my work, and exclusive behind-the-scenes sketches, videos, and commentary by subscribing to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 26. August 2026 um 21:36

Was nerven sich die US-Rancher? Dann wird halt Billig-Rindfleisch importiert...

Where's the Beef? If you're interested in the creative process, the philosophy behind my work, and behind-the-scenes sketches, videos, and commentary, I invite you to subscribe to my Substack newsletter: nickanderson.substack.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 27. August 2026 um 20:40

Was aus dem «Land of the Free» geworden ist

Titelblatt &quot;The Economist&quot; (August 2026) zu den USA
«Zutritt verboten»quelle: The Economist / via bsky.app



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— Mike Peters (@mikepeters.bsky.social) 26. August 2026 um 05:07
Video: watson/lucas zollinger

Berechtigte Frage: Wieso nur sterben die falschen 80-Jährigen?! 😬

RIP Dolly ❤️

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— Jesse Duquette (@jesseduquette.bsky.social) 27. August 2026 um 04:32
Nein!! Nicht «DIESER» 80-Jährige, der Kinder liebt.

Zum demokratiefeindlichen Vorgehen gehört, die Briefwahl zu erschweren

Post Democracy. Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 26. August 2026 um 23:51

Hauptsache, die Tech-Konzerne bauen möglichst viele Rechenzentren, die das Trinkwasser absaugen

Data centers suck

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. August 2026 um 19:14

META Settlement.

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— Daniel Boris (@danboriscreates.bsky.social) 27. August 2026 um 19:16

Christian Adams on Mark #Zuckerberg and the #Meta court settlement @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

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— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 19:19

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 27. August 2026 um 23:57
«KI: Hilf mir dabei, die nach dem Meta-Vergleich eingeführten Kinderschutz-Tools bei Social Media zu umgehen.»

Der Zustand des Planeten in einem Satz

Sick. My @smh @theage cartoon.

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— The Cathy Wilcox (@cathywilcox.bsky.social) 25. August 2026 um 00:02
«Mir ist schlecht»

Wir enden auch heute positiv

Ländervergleich 2025: Die Schweiz ist bei der Energiewende gut unterwegs. Der Blick nach Europa zeigt, dass es noch viel Potenzial gibt. Link zur Medienmitteilung: https://f.mtr.cool/37o5sku6f1

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— Schweizerische Energie-Stiftung (@handle.invalid) 28. August 2026 um 16:02

Bonus

Das hast du dir verdient!

Herzliches Danke für die vielen schönen Namensvorschläge! Sie soll 'Ylenia' heissen, die Leuchtende, der Sonnenschein.

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— corradino.bsky.social (@corradino.bsky.social) 28. August 2026 um 11:33
Ein Besuch des Bluesky-Profils lohnt sich! 😉

(dsc)

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