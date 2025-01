Tesla Cybertruck floppt: Experten spotten über «dummes Produkt»

Als Tesla den Cybertruck 2019 vorstellte, versprach das Unternehmen einen Einstiegspreis von 39'900 Dollar. Diese Zahl ist inzwischen in weite Ferne gerückt: Der günstigste Cybertruck kostet heute etwa 80'000 Dollar (gut 72'000 Franken) – mehr als doppelt so viel wie ursprünglich angekündigt. Nun soll eine günstigere Variante den Absatz ankurbeln und ab 63'000 Dollar erhältlich sein. Die einst angekündigte Basisversion bleibt jedoch ein Phantom.

Für Experten wie Karl Brauer vom Marktbeobachter «iSeeCars» ist die Bilanz eindeutig: Der Cybertruck ist ein Flop. Elon Musk hatte noch im Mai 2023 angekündigt, jährlich 250'000 bis 500'000 Stück verkaufen zu wollen – Zahlen, die Insider Robby DeGraff laut der «Automobilwoche» als «lächerlich» bezeichnet. Tesla hätte seine Ressourcen besser in bewährte Modelle wie das Model 3 gesteckt, so DeGraff weiter. Sein vernichtendes Fazit: «Der Cybertruck ist einfach ein dummes Produkt – von oben bis unten.»

Doch selbst Preisnachlässe können die enttäuschenden Zahlen nicht kaschieren: Im Jahr 2024 wurden in den USA lediglich 39'000 Cybertrucks verkauft – ein ernüchterndes Ergebnis für ein Modell, das einst mit angeblich über einer Million Reservierungen als neuer Bestseller gefeiert wurde.

Der Tesla Cybertruck – einst gefeiert, jetzt in der Krise. 14 Monate nach dem Start in den USA und Kanada wird das futuristische Modell zum Ladenhüter. Tesla reagiert mit Rabatten, ein für die Marke ungewöhnlicher Schritt.

