Was ist dran an der Vermutung, dass Fahrzeuge von Tesla ungewollt beschleunigen, ohne Zutun des Lenkers?

Gar nichts, versichert das Unternehmen und hat mit einer harschen Stellungnahme und Richtigstellung auf beunruhigende Medienberichte zu einer US-Petition reagiert.

In der auf der Firmen-Website veröffentlichten Stellungnahme werden dem Mann, der hinter dem Vorstoss steht, finanzielle Motive vorgeworfen. Dieser soll als Shortseller auf einen sinkenden Aktienkurs von Tesla spekuliert haben.

Das Unternehmen schreibt:

«Diese Petition ist völlig falsch und wurde von einem Tesla-Shortseller eingereicht. Wir untersuchen jeden einzelnen Vorfall, bei dem der Fahrer behauptet, dass das Fahrzeug ohne sein Zutun beschleunigt hat. Und in jedem Fall, in dem uns die Fahrzeugdaten vorlagen, bestätigte sich, dass das Auto wie vorgesehen funktionierte. Mit anderen Worten, das Auto beschleunigt, wenn, und nur wenn der Fahrer es ihm befohlen hat, und es verlangsamt oder hält an, wenn der Fahrer die Bremse betätigt.»

