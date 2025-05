Vier von fünf Schweizer-Tesla-Kunden greifen zum Model Y. Bild: imago

Kaufen Schweizer noch Tesla? Diese Grafik zeigt's auf einen Blick

Teslas Stern sinkt rapide, aber die Verkaufszahlen beweisen es: Elon Musks Elektroautos finden in der Schweiz weiterhin Kundschaft.

Tesla ist auch 2025 die beliebteste Elektroauto-Marke in der Schweiz. Exakt 1465 Teslas wurden bis Ende April neu eingelöst. Vor einem Jahr waren es im gleichen Zeitraum allerdings 3717 Musk-Mobile. Die Verkäufe brachen somit um 61 Prozent ein. Das ist in Europa prozentual einer der stärksten Rückgänge. In der EU sank Teslas Absatz im ersten Quartal um 45 Prozent.

Tesla verkauft 61 Prozent weniger Autos, bleibt aber knapp die beliebteste E-Auto-Marke der Schweiz. tabelle: watson

Dass Elon Musks Autokonzern noch hauchdünn an der Spitze liegt, ist teils mit der traditionell hohen Popularität der Marke bei uns erklärbar. Noch vor einigen Jahren war Tesla gewissermassen ein Synonym für Elektroautos.



Diese Zeiten sind vorbei: Von Januar bis April war in der Schweiz nur noch jedes zehnte neu zugelassene Elektroauto ein Tesla. Rund jedes dritte vollelektrische E-Auto kam derweil aus dem Volkswagen-Konzern. Der deutsche Autobauer setzt bei uns inzwischen dreimal mehr E-Autos als Tesla ab.

Besonders beliebt sind elektrische Audis (+102 % gegenüber Vorjahr). VWs Premiummarke verkauft inzwischen fast gleich viele E-Autos wie Tesla (-61 %).

Tesla verkaufte 2025 bis Ende April 61 Prozent weniger Autos als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. grafik: watson

Auf den Rängen drei bis fünf folgen mit BMW (+4 %), Skoda (+9 %) und VW (+13 %) zwei weitere Volkswagen-Marken. Die Top 10 wird von Renault, Hyundai, Volvo, Porsche (die nächste VW-Marke) und Kia komplettiert.

Dabei gilt zu beachten: Werden nicht Marken, sondern Hersteller betrachtet, hat Tesla die Marktführerschaft in der Schweiz längst an den Volkswagen-Konzern verloren. In der Hersteller-Rangliste ist nun auch der BMW-Konzern an Tesla vorbeigezogen.



Doch welche E-Auto-Modelle sind hierzulande besonders gefragt? Bleibt das Model Y von Tesla das meistverkaufte E-Auto der Schweiz? Nach vier Monaten zeichnet sich eine klare Tendenz ab.

Meistverkaufte E-Autos der Schweiz (Januar bis April)

Rang 10: VW ID.3: 411 Neuzulassungen Bild: vw

Rang 9: Hyundai Ioniq 5: 468 Bild: keystone

Rang 8: Audi Q6: 469 Bild: audi

Rang 7: Volvo EX30: 481 Bild: www.imago-images.de

Rang 6: Porsche Macan: 491 bild: porsche

Rang 5: BMW iX1: 611

Rang 4: Audi Q4: 650 Bild: AUDI AG

Rang 3: Renault 5: 651 Bild: Yannick Brossard

Rang 2: Skoda Enyaq: 680 bild: skoda

Rang 1: Tesla Model Y: 1113 Bild: Shutterstock

Tesla profitiert von der Popularität des Model Y. Es verkauft sich weiterhin gut, allerdings brachen die Verkäufe gegenüber dem Vorjahr um 62 Prozent ein. Das Model 3 stürzte 2025 auf Rang 14 ab und macht in der Schweiz noch rund 20 Prozent der Tesla-Verkäufe aus.

Model Y Facelift vs. Skoda Enyaq Facelift: Welches Auto ist effizienter? Video: YouTube/Vision E Drive

Tesla schrumpft

Der Anteil des E-Auto-Pioniers am gesamten Schweizer Automarkt schrumpfte in den ersten vier Monaten des Jahres auf 2,1 Prozent, während er im Vorjahr noch 4,8 Prozent betrug.



Von Teslas Einbruch wollen chinesische Hersteller profitieren: Doch der chinesische E-Auto-Überflieger BYD spielt bei uns bislang keine Rolle. Der weltweite E-Auto-Marktführer findet sich mit lediglich 61 E-Auto-Verkäufen bis Ende April abgeschlagen auf Rang 28 wieder.

Das könnte sich in naher Zukunft aber ändern. In Deutschland und Grossbritannien hat BYD im April Tesla bereits überholt.

