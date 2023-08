Amazon-Pakete: Nicht selten fällt für ein kleines Produkt viel Verpackungsmüll an. Bild: Shutterstock

Amazon will Pakete künftig auch ohne Verpackung verschicken

Amazon will künftig Bestellungen auch ohne Verpackung verschicken. Damit geht das Unternehmen auch auf die Bedürfnisse von Konsumenten ein.

Verpackungsmüll ist für viele ein Aufregerthema. Wie oft kommt es vor, dass ein Produkt in einem viel zu grossen Karton geliefert wird? Der Versandriese Amazon, der auch deswegen immer wieder in der Kritik stand, gelobt nun Besserung.

Einem Bericht der Wirtschaftszeitung «Fortune» zufolge will das Unternehmen einen Grossteil seiner Bestellungen künftig komplett ohne Verpackung verschicken – abgesehen natürlich von der Originalverpackung des Produkts.

Amazon will mit der Reduzierung des Verpackungsmülls auf mehr Nachhaltigkeit setzen – aber der Versandhändler spart dadurch auch Zeit und Kosten. Dem Sustainability-Report des Unternehmens zufolge wurden im vergangenen Jahr bereits elf Prozent der Lieferungen ohne zusätzliche Verpackung versendet.

Trotzdem sollen Kundinnen und Kunden noch immer die Möglichkeit haben, ihre Bestellung auf Wunsch auch extra verpackt verschickt zu erhalten. Generell sollen bestimmte Artikel immer in der Amazon-Box geliefert werden. Dazu zählen laut «Fortune» Produkte mit potenziellen Gefahren (wie scharfe Kanten), Sammlerstücke oder sehr private Artikel wie beispielsweise Sexspielzeug.

Amazon ermittle dem Wirtschaftsblatt zufolge aktiv, welche Produkte auch ohne Karton verschickt werden können – etwa durch Sturztests. Zudem halte der Versandriese seine Hersteller dazu an, Artikel so zu verpacken, dass sie auch ohne zusätzliche Verpackung versendet werden können.

Damit geht Amazon auch auf die Wünsche seiner Kundinnen und Kunden ein. In einer Umfrage aus dem Juni 2023 unter 2'000 Erwachsenen in Deutschland gaben 57 Prozent der Befragten an, dass sie online bestellte Artikel ohne Extraverpackung bekommen möchten.

(t-online)