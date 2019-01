Spass

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist



Elisabeth Kochan, oliver wietlisbach

In der Theorie klingt es wie ein Träumchen: Wir bestellen uns in den Weiten des World Wide Web alles, was unser konsumgeiles Herz begehrt, und binnen weniger Tage erreicht es uns dann auf dem Postweg. Ganz ohne Schleppen (unsererseits)! Schade, dass die Realität aber häufig ganz und gar nicht traumhaft aussieht.

Wir wollen hier keinen Postboten verurteilen, denn sie machen ja auch nur ihren Job – und bevor du über deinen Pöstler schimpfst, überleg dir erstmal, ob du bei der Arbeit immer 110 Prozent lieferst...? Nö, eben nicht.

Und deswegen können wir uns an den folgenden Postboten-Fails erfreuen, ohne wütend zu werden.

So kann man das Paket natürlich auch «bei der Türe» deponieren

bild: imgur

Öffnet niemand, tut's auch die Mülltonne

Der Postbote ist mutig. Gott sei Dank kommt heute nicht die Müllabfuhr! pic.twitter.com/2JgjSHbf3y — Mel Wie (@MelWie_twee) 3. August 2014

Ganz klar unser Post-Mitarbeiter des Monats

Der vielleicht ehrlichste Pöstler der Welt

bild: twitter / @Freiland_Pingu

Wenn du dich fragst, warum das Paket noch immer nicht da ist

Falls Ihr Euch fragt, warum Euer DHL Paket immer noch nicht da ist.

Nee Spaß beiseite - die Jungs & Mädels tun was Sie können, um euer Paket von @kiebel_de rechtzeitig zum Fest zu liefern :) pic.twitter.com/6khfLbSIZF — kiebel.de (@kiebel_de) 21. Dezember 2017

Gut gemeint, aber ...

Mein Lieblingsnachbar, Herr Keine Werbung ...

... und Frau Mülltonne @_ungenau_ @dpd_de Bei uns lag es im Mülleimerverschlag und ein Zettel im Briefkasten: pic.twitter.com/VBRRiRD64Q — Yvonne (@strolche_vita) 20. März 2015

... wo?! Ist ja wie Ostern hier

Unter die Fussmatte legen? Check! ✔️

Paket gut vor Dieben verstecken? Check! ✔️

Wer sich über unsere Pöstler beschwert, hat wohl die Paketzustellung à la Russland noch nicht gesehen

Ihre Sendung ist jetzt... ÜBERALL

Autsch!

Ob der Nachbar auch so unterschrieben hat?

Und können Briefkästen neuerdings selbst unterschreiben?

Tatsächlich! @DHLPaket Was war denn da wieder los? Können Briefkästen neuerdings selbst unterschreiben? :D pic.twitter.com/uiLu7UWl5F — ehershop (@ehershop) 14. September 2015

Passt perfekt!

Und was nicht passt, wird passend gemacht

Oder sonst eine kreative Lösung gesucht

Eins geht immer noch rein!

#DHL und #hermes nehmen sich hier nichts, der eine stopft die Sendungen gerade so in den Briefkasten und der andere denkt sich scheinbar: "Prima, pack ich meins gleich mit drauf. 👌" pic.twitter.com/rOZRdV3kWm — Marina || KreuzKoenigin (@MariPorr) 10. Januar 2019

Diskrete Lieferung. Not.

Wenn die Aggression zunimmt

Und die Situation eskaliert

Total eskaliert!

Dabei hätte es so entspannt sein können

Okay, manchmal liegt's auch definitiv nicht am Pöstler, wenn etwas schiefläuft...

Bonus:

Halt, Halt!

Wir haben noch mehr davon...

Die Schweizer lieben Online-Shopping während der Arbeitszeit Video: srf

