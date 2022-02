Swisscom droht mit Kürzung des Glasfaserausbaus – und Konzernchef Urs Schaeppi tritt ab

Vom ETH-Ingenieur zum Konzernchef: Urs Schaeppi gab der Swisscom während vielen Jahren ein Gesicht. Per 1. Juni übergibt er an seinen Nachfolger, den bisherigen Technikchef.

Vom ETH-Ingenieur zum Konzernchef: Urs Schaeppi gab der Swisscom während vielen Jahren ein Gesicht. Per 1. Juni übergibt er an seinen Nachfolger, den bisherigen Technikchef. Bild: Swisscom

Die Swisscom bekommt einen neuen Konzernchef: Nach acht Jahren an der Spitze nimmt Urs Schaeppi per 1. Juni den Hut. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat den Netz- und Technikchef Christoph Aeschlimann gewählt.

Schaeppi gehe auf seinen Wunsch, teilte die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué mit. Der Berner hatte im Jahre 2013 nach dem Tod von Carsten Schloter die Führung des grössten Schweizer Telekomkonzerns übernommen. In seiner Ägide habe die Zahl der TV-Kunden um rund 60 Prozent und die Zahl der Breitbandkunden der italienischen Tochter Fastweb um rund 40 Prozent zugenommen.

Der Abgang von Schaeppi mit Jahrgang 1960 kommt nicht unerwartet. Die Konzernspitze hatte in den letzten Jahren die Erneuerung der Swisscom-Leitung vorangetrieben und einen Generationenwechsel eingeleitet. Insgesamt war Schaeppi 23 Jahre bei der Swisscom.

Sein Nachfolger Christoph Aeschlimann (Jahrgang1977) ist seit 2019 Leiter des Geschäftsbereichs Infrastruktur, Netz und IT und Mitglied der Konzernleitung der Swisscom.