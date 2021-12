Swisscom-Ausbau des Glasfasernetzes weiterhin gestoppt

In einem am Mittwoch veröffentlichten Zwischenverfügung hat das Bundesgericht das Gesuch der Swisscom um aufschiebende Wirkung abgewiesen. Es hält im Wesentlichen fest, dass die vorsorgliche Massnahme den Betrieb des bestehenden Netzes nicht beeinträchtige. Unter diesen Umständen sei die aufschiebende Wirkung nicht gerechtfertigt. Diese Entscheidung greift dem Ausgang der Beschwerde gegen die vorsorgliche Massnahme selbst nicht vor.

Klubs in der National League und Swiss League führen einstimmig 2G in den Stadien ein

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Von Aldi bis Nestlé: Über 150 grosse Unternehmen und Marken haben sich in Deutschland zusammengeschlossen, um in einer gemeinsamen Aktion mit angepassten Markenclaims und Logos für eine Impfung zu werben. In der Schweiz will etwa die Migros davon nichts wissen.

Eine beispiellose Aktion lässt in Deutschland die sozialen Netzwerke glühen. Von Aldi über Nespresso bis Lufthansa: 150 Firmen haben am Dienstag auf sozialen Medien einen Impfaufruf lanciert und dazu ihre Slogans in Impf-Botschaften verwandelt.