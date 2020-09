Digital

Wissen

China testet mysteriöses, wiederverwendbares Raumschiff im All



symbolbild: EPA XINHUA

China testet mysteriöses, wiederverwendbares Raumschiff im All

Zwei Tage lang hat ein geheimes chinesisches Raumfahrzeug die Erde umkreist, bevor es wieder in der Wüste Gobi gelandet ist. Worum es sich genau handelt, ist unbekannt.



Mit einer Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» hat China am Wochenende ein wiederverwendbares Raumschiff für Testzwecke ins All gebracht. Die Rakete startete laut dem Parteiorgan «Volkszeitung» am Freitag vom Raumfahrtzentrum Jiuquan nahe der Wüste Gobi in der Provinz Gansu. Dort sei es der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge am Sonntag auch wieder gelandet.

Ground track of Chinese reusable spacecraft passes over airbase near Lop Nor nuclear test site at Sep 6 0155 UTC, consistent with probable landing time. pic.twitter.com/resjPEb6Qr — Jonathan McDowell (@planet4589) September 6, 2020

Die Geheimhaltung rund um die Mission ist ungewöhnlich gross. Auf dem Flug solle die Technik für wiederverwendbare Raumschiffe getestet werden, hiess es. Details wurden nicht genannt. Es kann sich um ein Raumfahrzeug mit Flügeln handeln oder um eine Kapsel mit Fallschirmen. Unklar ist auch, ob tatsächlich das wiederverwendbare Raumschiff in eine Umlaufbahn gebracht wurde, oder nur ein kleinerer Prototyp. Chinesische Medien sprechen lediglich von einem «wichtigen Durchbruch» in der Forschung für wiederverwendbare Raumfahrzeuge.

Aufgrund der selbst für China immensen Geheimnistuerei wird nun spekuliert, ob es sich um ein Raumschiff handelt, das der Crew Dragon von SpaceX ähnelt, also Taikonauten zu einer Raumstation bringen kann. Denkbar wäre aber auch ein unbemannter Raumgleiter, der für Experimente im All oder das Aussetzen von Satelliten genutzt werden kann. Die USA nutzen schon länger solche wiederverwendbaren Raumgleiter, die monatelang die Erde umkreisen können.

Wissenschaftler haben den ersten Testflug natürlich mit Argusaugen beobachtet. US-Astronom Jonathan McDowell schreibt auf Twitter, das Raumschiff habe eine Umlaufbahn in der Höhe von etwa 340 Kilometern erreicht. Es habe vor der Landung ein weiteres Objekt ausgesetzt, das die Erde nun weiter umkreist.



Der nun erfolgte Testflug war erwartet worden. China hatte schon 2017 angekündigt, ein «wiederverwendbares, experimentelles Raumfahrzeug» testen zu wollen. Damals war allerdings die Rede davon, dass es wie ein Flugzeug starten solle.

Chinas Raumfahrtprogramm arbeitet schon seit Jahren an einem wiederverwendbaren Raumschiff mit Hitzeschild für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Ausländische Experten berichteten, damit sollen sowohl Astronauten als auch Fracht ins All gebracht werden. Es wurde spekuliert, dass möglicherweise erst nach einem erfolgreichen Flug weitere Informationen bekanntgegeben werden.



(oli/sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter