Die neue Ära der US-Raumfahrt beginnt heute – mit Elon Musks SpaceX



Bild: EPA

Nasa berichtet live: Nach neun Jahren schiesst eine amerikanische Rakete wieder ins All

Erstmals seit neun Jahren fliegen Astronauten von amerikanischem Boden aus zur Internationalen Raumstation ISS. Durchgeführt wird der Flug im Auftrag der Nasa von Elon Musks Firma SpaceX – eine Premiere.

Am Mittwochabend, den 27. Mai um 22:33 Uhr (16:33 Uhr Ortszeit) schiesst erstmals seit 2011 wieder eine US-amerikanische Raumkapsel vom Kennedy Space Center aus ins All – sofern das Wetter milde gestimmt ist. Die Mission trägt den Namen «Demo-2» und ist in vielerlei Hinsicht der Beginn einer neuen Ära für die amerikanische Raumfahrt.

Bild: EPA

Das Besondere an dieser Mission ist, dass Amerika nicht mehr länger auf Russlands Raketenstartplatz und Kapseln angewiesen ist. Allein für einen Sitzplatz plus Service zahlten ausländische Raumfahrtbehörden wie die Nasa 90 Millionen Dollar an die russische Weltraumorganisation Roskosmos.

Aber das ist nicht das einzig Aussergewöhnliche: Es ist auch das erste Mal, dass eine SpaceX-Rakete Menschen transportiert und nicht nur Fracht (oder Teslas). Und das erste Mal, dass eine bemannte Rakete nach dem Flug wieder zur Erde zurückkehrt und auf einem ferngesteuerten Schiff im Atlantik landet.

Soviel zum Plan. Und so sieht die Situation live aus:

In der SpaceX-Rakete namens «Falcon 9» sollen die beiden erfahrenen Nasa-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley nach etwa 19 Stunden Flugzeit zur Internationalen Raumstation ISS gelangen. «Die exakte Dauer der Mission ist noch nicht festgelegt», schreibt die Nasa.

Die Kapsel des «Falcon 9» heisst «Crew Dragon» und soll voraussichtlich am Donnerstagabend um 17:29 Uhr (11:29 Uhr EDT) an der rund 400 Kilometer entfernten Internationalen Raumstation automatisch andocken. Wie lange die beiden Astronauten das dreiköpfige Team auf der ISS unterstützen sollen, ist noch unklar.

Bild: AP

Die Demo-2-Mission wird gemäss Nasa der letzte grosse Schritt sein, bevor das sogenannte «Commercial Crew Program» lanciert wird. Die «Crew Dragon» spielt dabei eine tragende Rolle: Die Kapsel von Elon Musk ermögliche es der NASA, die wichtigen Forschungs- und Technologieuntersuchungen an Bord der Station fortzusetzen, was den Menschen auf der Erde zugute komme und die Grundlage für die künftige Erforschung von Mond und Mars bilde, schreibt die US-Raumfahrtbehörde.

Ziel der Nasa ist es, dass im Jahr 2024 die erste Frau und der nächste Mann mit einer «Crew Dragon»-Kapsel auf dem Mond landen können. Es wäre die erste bemannte Mondlandung seit 1972.

Elon Musk vor Teststart: Alles für die Astronauten-Sicherheit getan Vor dem ersten bemannten Teststart mit einer Raumkapsel seines Unternehmens SpaceX hat der Unternehmer Elon Musk den Familien der beiden Astronauten versichert, alles für deren Sicherheit getan zu haben.



Als er die Familien von Robert Behnken und Douglas Hurley vor dem Start getroffen habe, habe er die Verantwortung eines bemannten Tests noch stärker gespürt, sagte Musk bei einem gemeinsamen Interview mit Nasa-Chef Jim Bridenstine, das die Nasa am Mittwoch im Livestream zeigte. Hurley ist verheiratet und hat einen Sohn. Unternehmer Musk hat erst Anfang des Monats einen sechsten Sohn bekommen.



Die beiden Astronauten seien vor dem Start bester Laune gewesen, sagte Nasa-Chef Bridenstine. «Sie sind bereit für den Start und haben Witze darüber gemacht, was sie zum Frühstück gegessen haben und wie das später wieder hoch kommen könnte. Sie sind in ihrem Element.» Das Frühstück hatte Hurley bereits mit einem Foto bei Twitter veröffentlicht: «Steak und Eier» – auf einem Teller mit Nasa-Logo. (sda/dpa)

