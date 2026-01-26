en partie ensoleillé
DE | FR
burger

Zurich: un bâtiment historique risque de s'effondrer après un feu

Le bâtiment, situé au Lindenhof à Zurich, a été endommagé par un incendie.
L'alerte a été donnée peu après 01h00 du matin.Image: Schutz & Rettung ZH

Zurich: un bâtiment historique risque de s'effondrer après un feu

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi à Zurich. Le bâtiment touché, abritant au sous-sol une loge maçonnique, risque de s'effondrer.
26.01.2026, 12:5926.01.2026, 12:59

Un bâtiment historique de la vieille ville de Zurich menace de s'effondrer après un gros incendie survenu dans la nuit de dimanche à lundi. Il n'y a pas de blessés. Le lieu abrite au sous-sol une loge maçonnique.

L'alerte a été donnée peu après 01h00 du matin, indique lundi la municipalité. L'intervention des secours a permis d'éviter la propagation du feu. La plupart des habitants des bâtiments avoisinants ont pu se mettre eux-mêmes en sécurité ou ont été évacués par la police.

Les pompiers en action.
Les pompiers en action.Image: Schutz & Rettung ZH

L'incendie est maîtrisé et en grande partie éteint, selon le communiqué. Mais en raison du risque d'effondrement, les opérations d'extinction à l'intérieur ont dû être arrêtées. L'origine des flammes n'est pas encore connue.

Le bâtiment concerné est le «Modestia cum Libertate» situé au Lindenhof, au coeur de la vieille ville. Il abrite la plus ancienne et plus grande loge maçonnique de Zurich, qui compte 120 membres. Leurs locaux n'ont pas été touchés par le feu, mais ont subi des dégâts d'eau. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..