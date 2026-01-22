Le radar affichait 64 km/h au lieu des 60 km/h tolérés dans le secteur (image d'archives). Image: Keystone

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs

Après trois ans de procédure, une simple facture de 40 francs s'est transformée en milliers de francs de frais de justice pour un automobiliste dans le Jura.

L'obstination de ce conducteur a fini par lui coûter cher. Selon le Quotidien jurassien, l'homme avait été flashé il y a trois ans dans une rue de Delémont (JU).

Le radar affichait alors 64 km/h au lieu des 60 tolérés dans le secteur. Après déduction de la marge d'erreur, il s'agissait là d'un excès de vitesse d'1km/h, valant à l'automobiliste une amende de 40 francs.

Sauf que l'intéressé affirme que ce n'était pas lui qui conduisait sa voiture ce jour-là, relate le QJ, et contestait dès lors la sanction. Des oppositions qui ont fini par l'envoyer devant un juge pénal.

Concluant que c'est bien lui que l'on voyait sur la photo du radar, ce dernier a toutefois confirmé l'amende, l'assortissant de frais de justice.

Jusqu'au Tribunal fédéral

Selon le Quotidien jurassien, l'homme n'en est toutefois par resté là et a saisi le Tribunal cantonal, qui est allé dans son sens. Les juges ont en effet estimé que ce n'est pas lui qui apparaissait sur le cliché et l'ont acquitté pour l'excès de vitesse.

Mais devant le refus du propriétaire du véhicule de décliner l'identité du véritable conducteur - ce à quoi il est légalement tenu - le Tribunal jurassien lui a tout de même infligé une amende d'ordre. Celle-ci s'élève à 40 francs, somme à laquelle s'ajoute de nouveaux frais de dossier.

L'homme s'est donc fait l'auteur d'un ultime recours, cette fois devant le Tribunal fédéral, rapporte le QJ. Mais celui-ci a confirmé la décision cantonale, l'agrémentant encore de nouveaux frais.

En plus des 40 francs d'amende, l'automobiliste se retrouve désormais avec plus de 2600 francs de justice à payer. (jzs)