La saison est courte: les asperges locales sont généralement disponibles d'avril à fin juin, même si un temps frais peut retarder leur apparition. Image: keystone

Pourquoi les asperges sont chères et transforment l'odeur du pipi



Les premières tiges sortent de terre: la saison des asperges commence. Voici tout, absolument tout, ce qu’il faut savoir sur ce légume printanier.

Chantal Stäubli Suivez-moi

Les premières tiges pointent à peine que les asperges font déjà parler d’elles. Prix élevés, production limitée, effets surprenants sur le corps: ce légume printanier concentre bien plus d’enjeux qu’il n’y paraît.

Quand a lieu la saison des asperges en Suisse?

En Suisse, la saison des asperges débute généralement à la mi-avril ou à la fin avril, selon les conditions météorologiques, et se termine fin juin. Cette année, un épisode de chaleur précoce a offert de bonnes conditions, avant qu’un retour du froid ne ralentisse légèrement la croissance. Les premières petites quantités devaient être récoltées autour de Pâques et proposées dans les magasins à la ferme.

«Comme d’habitude, les asperges blanches arrivent en premier, car elles poussent sous des buttes de terre. Pour récolter les asperges vertes et violettes, il faut que les températures augmentent», nous écrit un producteur suisse. Les prévisions sont actuellement favorables: les températures devraient se maintenir dans les prochains jours.

Dans les supermarchés, les asperges suisses seront probablement disponibles un peu plus tard. Celles proposées actuellement proviennent de cultures étrangères et ont parcouru de longues distances.

D’où viennent les asperges suisses?

Environ 180 producteurs cultivent des asperges en Suisse. La majorité des exploitations se trouvent en Suisse orientale, suivie du Plateau et de la Suisse romande. La grande partie des asperges consommées en dans le pays provient toutefois de l’étranger.

La culture des asperges à Worben, dans le Seeland. Image: keystone

La consommation annuelle par habitant s’élève à environ 1,2 à 1,4 kilo, tandis que la part de production nationale reste souvent inférieure à 10%.

Quelle est la différence entre les asperges blanches et les asperges vertes?

Les asperges blanches poussent sous terre, ce qui leur donne une texture tendre et un goût plutôt doux. Les asperges vertes, elles, sont récoltées au-dessus du sol, exposées au soleil, et développent grâce à la chlorophylle leur couleur caractéristique ainsi qu’un arôme plus intense, légèrement noisetté.

Pourquoi les asperges sont-elles si saines?

Les asperges contiennent peu de calories, mais sont riches en minéraux et en vitamines. Elles apportent notamment de l’acide folique, de la vitamine K et de la vitamine C, essentiels pour la division cellulaire, la coagulation sanguine et le renforcement du système immunitaire. Elles fournissent également des antioxydants, qui protègent l’organisme contre les substances nocives et réduisent les inflammations. Les asperges vertes contiennent un peu plus d’antioxydants ainsi que des quantités particulièrement élevées de vitamines C et K.

Pourquoi les asperges sont-elles si chères?

La culture des asperges est particulièrement exigeante et demande beaucoup de travail. En règle générale, la récolte ne commence qu’à partir de la troisième année, car une récolte trop précoce affaiblirait les plantes. Chaque tige doit être coupée à la main afin de ne pas endommager les pousses délicates. Ce travail est minutieux et ne peut pas être mécanisé.

La récolte est un travail manuel fastidieux: chaque tige est coupée une à une, car les pointes sont très fragiles. Image: keystone

Comment bien conserver les asperges?

Les asperges se conservent le mieux lorsqu’elles sont non épluchées et gardées au frais. Les asperges blanches doivent idéalement être enveloppées dans un torchon humide. Les asperges vertes, quant à elles, se conservent dans un verre d’eau – comme un bouquet de fleurs – au réfrigérateur.

Faut-il éplucher les asperges?

Les asperges blanches doivent être épluchées, car leur peau est fibreuse et amère. Les asperges vertes, en revanche, n’ont pas besoin d’être épluchées: il suffit de retirer le tiers inférieur et les extrémités ligneuses si nécessaire.

Peut-on manger des asperges crues?

Les asperges peuvent être consommées crues sans problème, en particulier les asperges vertes. Cette consommation présente même un avantage: les vitamines sensibles à la chaleur, comme la vitamine C et certaines vitamines du groupe B, sont mieux préservées que lors de la cuisson.

Les asperges vertes sont récoltées au-dessus du sol. Image: Shutterstock

Peut-on congeler les asperges?

Les asperges peuvent être congelées crues sans difficulté, ce qui permet de les conserver pendant six à huit mois. Il est toutefois recommandé de les éplucher au préalable.

Pourquoi l’urine sent-elle après avoir mangé des asperges?

La fameuse question du «pipi d’asperges»: l’odeur caractéristique de l’urine est due à la dégradation de l’acide asparagusique. Une fois digérée, cette molécule est transformée par l’organisme en plusieurs composés soufrés. Ce sont ces substances, éliminées dans l’urine, qui produisent cette odeur caractéristique, souvent décrite comme forte ou soufrée. Le phénomène peut apparaître très rapidement, parfois dès 15 minutes après le repas. Tout le monde produit ces composés.

Fait intéressant: tout le monde ne perçoit pas cette odeur de la même manière – chez certaines personnes, elle passe inaperçue. Cela s’explique par les récepteurs olfactifs. C’est un mythe de croire que certaines personnes ne produisent pas cette odeur: en réalité, tout le monde excrète ces substances odorantes. (trad. jah)