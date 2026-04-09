Les étiquettes des fruits et légumes frais comportent désormais un code-barres 2D. Image: watson

Ces codes-barres ont changé chez Migros: voici pourquoi

Les étiquettes imprimées lors de la pesée des fruits et légumes comportent désormais un code-barres 2D, censé être plus fiable. Chez Coop, cette technologie est utilisée depuis plus longtemps.

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Les clients qui scannent eux-mêmes leurs produits chez Migros l’auront sans doute remarqué: les étiquettes des produits frais ont changé. A la place du code-barres traditionnel, elles affichent désormais un code 2D carré, similaire à un code QR.

La porte-parole de Migros, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, confirme auprès de watson que ces nouveaux codes ont été introduits «il y a quelques semaines».

Voici à quoi ressemblaient les étiquettes auparavant. Image: ch media

Ce changement répond à un problème concret. Les codes-barres EAN (European Article Numbering) nécessitaient un effort de maintenance: «L’ancien code-barres 1D était parfois mal imprimé, ce qui entraînait des erreurs de lecture. Il fallait donc nettoyer régulièrement les imprimantes.» En concertation avec le fabricant, Migros a donc opté pour un code 2D de type AZTEC.

Tous les fruits et légumes pesés en magasin et munis d’une étiquette sont concernés. Il est encore trop tôt pour tirer un premier bilan de l’accueil réservé par la clientèle. Les retours sont actuellement en cours de collecte, précise Prisca Huguenin-dit-Lenoir.

Bilan positif chez Coop

Chez Coop, les codes 2D sont utilisés depuis six ans déjà. Leur déploiement s’étend progressivement à d’autres produits: «Outre les sandwichs, les produits à base de poisson et certains articles de charcuterie, ce sont récemment surtout des produits fabriqués directement en magasin qui sont concernés. D’autres adaptations sont également prévues dans le secteur des produits frais», explique le porte-parole de Coop Caspar Frey.

Le géant du commerce de détail se montre satisfait. Aucun retour négatif n’a été signalé.

«Notre expérience avec les codes-barres 2D sur les produits est globalement positive» Caspar Frey

Selon le porte-parole, ces codes présentent un autre avantage: ils permettent de stocker et de consulter davantage d’informations. Date limite de consommation, poids, lieu de production, bilan CO₂, mais aussi d’autres informations utiles peuvent ainsi être accessibles aux clients.

Parallèlement, les entreprises peuvent exploiter leurs propres données de manière plus précise. «Les produits dotés de codes-barres 2D permettent un processus de commande encore plus précis. Cela contribue à réduire davantage le gaspillage alimentaire», explique-t-il.

Craintes d'un détournement

D’ici à 2028, les détaillants suisses devraient adapter leurs systèmes de caisse aux codes 2D, selon les recommandations de GS1, l’organisation chargée au niveau mondial de l’attribution des codes produits.

Les codes-barres traditionnels ne devraient toutefois pas disparaître complètement d’ici là. Un certain scepticisme persiste. Des critiques mettent en garde contre un possible détournement de ces codes à des fins marketing.