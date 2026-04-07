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Les températures vont-elles chuter? Le point météo en Suisse

Tagesbesucher und Touristen geniessen das tolle Fruehlingswetter am See und Reussufer in der Stadt Luzern am Vierwaldstaettersee am Ostersonntag, 5. April 2026 in Luzern. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Une terrasse à Lucerne, le 5 avril 2026.Image: KEYSTONE

On sait quand le beau temps va s’arrêter en Suisse

Après la bise glacée, le soleil a fait son grand retour en Suisse. Ces derniers jours, les températures ont avoisiné les 25°C dans certaines régions. La situation va-t-elle perdurer? Un expert répond.
07.04.2026, 15:4507.04.2026, 15:45
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

La pluie, la bise et les nuages ont enfin fait place à la chaleur et au soleil durant le week-end de Pâques. Dans certaines régions de Suisse, les températures ont même frôlé les 25°C, comme à Genève ou à Sion. Les beaux jours sont-ils définitivement de retour? «Jusqu'à jeudi en tout cas», répond Adrien Michel, météorologue chez Météo Suisse.

Et après? «Le temps pourrait redevenir frais et nuageux dès ce week-end et en début de semaine prochaine. Les températures redescendront autour des 15°C.» Mince! Pour la bronzette au bord de l'eau, on repassera.

«Il faut profiter maintenant. La météo ne sera pas horrible en fin de semaine, mais il fera clairement plus frais»
Adrien Michel, météorologue.

Du jamais vu depuis 2011

Rappelons toutefois que ce second scénario est la norme pour la saison. Ce sont les 25°C qui détonnent. En effet, comme le souligne l'expert, cela faisait depuis 2011 qu'une telle hausse n'avait pas été enregistrée à Sion, ville citée en exemple. Les valeurs atteintes début avril sont donc «exceptionnelles» et causées par le changement climatique.

Un froid «intense et durable» s'abat sur la Suisse

«La chaleur de ce week-end est due à une remontée d'air chaud depuis le sud-ouest de l'Europe, poursuit-il. Il a également fait très chaud en France et en Espagne.»

«Cette vague de chaleur a engendré un fort contraste puisque, la semaine dernière, c'est un courant de bise venu du nord qui soufflait en Suisse»
Adrien Michel, météorologue.

A ceci s'est ajouté un fort taux d'humidité qui a rendu l'air lourd, des orages ont d'ailleurs frappé Genève dimanche.

Le retour de l'hiver?

Cette météo printanière n'a pas uniquement engendré un retour sur les terrasses. Elle a aussi eu un impact sur la végétation, qui éclot désormais de plus en plus tôt. «Cette année, le bouleau a fleuri dès la mi-mars. Normalement, les pics s'enregistrent à la mi-avril. Pareil pour le frêne», précise Adrien Michel. Résultat? Les saisons polliniques commencent également en avance.

«Les arbres ont été arrosés par les pluies et maintenant, il fait beau et chaud: il s'agit de conditions idéales pour le développement de la nature»
Adrien Michel, météorologue.
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Mais n'ayez crainte: s'il fera effectivement plus froid d'ici peu, l'hiver ne fera pas son grand retour. «Nous n'aurons pas de neige en dessous de 2000 mètres et surtout pas en basse altitude», rassure le météorologue, qui n'annonce pas non plus de grosses précipitations.

En résumé, un temps changeant qui nous rappelle qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil!

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