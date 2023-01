Vladimir Maraktayev, 23 ans, s'est enfui en Corée du Sud avant la mobilisation russe. dr

Ces Russes mobilisés sont coincés depuis des mois dans un aéroport

Ils ont fui la mobilisation russe et ont échoué en Corée du Sud. Cinq Russes sont bloqués depuis des mois à l'aéroport de Séoul.

Un article de

Ils sont bloqués dans un terminal depuis des mois, mais leur situation pourrait bientôt s'améliorer: Cinq hommes russes sont bloqués à l'aéroport de Séoul, la capitale de la Corée du Sud, depuis l'automne 2022. Après avoir fui la mobilisation des troupes russes en octobre et novembre, ils avaient espéré obtenir l'asile dans ce pays d'Asie de l'Est et avaient réservé des billets d'avion. Les autorités sud-coréennes refusent depuis lors de les laisser entrer sur leur territoire. Jusqu'à présent, même l'examen de leur demande d'asile a été refusé.

Après que l'avocat de ces hommes, Lee Jong-chan, ait fait appel de la décision des autorités judiciaires, les choses pourraient évoluer, comme le rapporte la chaîne d'information CNN. Une décision de justice est attendue pour le 31 janvier. Elle devrait déterminer si les demandes d'asile de trois des cinq Russes «méritent d'être examinées». Du point de vue de leur avocat, c'est certain: le fait que les hommes aient refusé de partir à la guerre doit être considéré comme un «motif politique de fuite».

Vladimir Maraktaïev, 23 ans, originaire de Bouriatie, une région limitrophe de la Mongolie au sud, fait partie de ceux qui ont échoué. «Quand j'ai reçu la lettre de conscription dans ma boîte aux lettres, je n'ai pas du tout compris de quoi il s'agissait», raconte-t-il à CNN. «J'ai dû lire et relire la lettre jusqu'à ce que je comprenne ce que cela signifiait.» Il a alors immédiatement pris ses affaires et a fui la Russie.

C'est justement dans la région natale de Maraktaïev, la Bouriatie, que l'armée russe a mobilisé de manière particulièrement agressive pour la guerre (lire ce sujet ☝️). C'est aussi pour cette raison que le jeune homme de 23 ans ne veut actuellement pas retourner dans son pays:

«Même si j'essayais de rentrer avant la fin de la guerre, je serais probablement arrêté à la frontière et remis à la police. Elle me passerait alors à l'armée et m'enrôlerait directement sur le front.»

Un de ses amis d'école serait déjà mort, «mais nous ne savons même pas si son corps a été ramené à la maison. Je ne souhaiterais même pas ce sort à mon pire ennemi».

Après la guerre, Maraktaïev entrevoit toutefois une perspective de retour dans son pays: «La différence entre nous et les Ukrainiens, c'est que lorsque cette guerre sera terminée, j'aurai encore une maison dans laquelle je pourrai retourner, et pas eux.» (t-online)