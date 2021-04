Votre horoscope est peut-être mieux que ce titre

L'horoscope, c'est quoi?

Chaque dimanche soir, vous avez rendez-vous avec la météo des étoiles; l'Info trafic des astres; la carte des humeurs de l'espace. Tout ça, avec de l'actu et des réflexions «ascendant-deuxième-degré».Pour info, les signes astrologiques ne sont pas accordés: quand on dit «les Vierge» on sous-entend «celles et ceux du signe de la Vierge». Vous allez me dire que Poissons et Gémeaux sont, eux, toujours au pluriel? Vous avez raison.