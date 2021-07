Blogs

Divertissement

Et maintenant ?



Image: Keystone/watson

Et maintenant?

Les vacances commencent, mais cette semaine a un petit air de rentrée. Rentrée dans le rang d'un quotidien morne, sans exploit de l'équipe de Suisse. Rassurez-vous, les étoiles ne vous oublient pas: c'est l'horoscope.

Bélier ♈️ c'est le moment d'aller de l'avant. Oui, il ou elle vous a quitté. Oui, on vous a viré. Oui, c'était mieux quand «5G» ça désignait le poids d'un bon paquet de beuh et pas un monde trop connecté. Mais à un moment, il faut avancer.

On ne va quand même pas faire une pétition pour rejouer un match à cause d'un pied sur une ligne de but pendant un penalty, ON N'EST PAS DES FRANÇAIS. Ou bien!?

Si vous êtes Taureau ♉️ vous traversez une période compliquée avec un sentiment d'injustice. Et Jupiter vous comprend: se faire quitter et virer, c'est trop. Et en plus il n'y avait pas carton rouge sur Freuler.

Pour lancer une pétition, c'est par là: https://www.leslignesbougent.org/ (oui, je sais mais là c'est pas pareil).

Les Gémeaux ♊️, vous avez besoin de tout analyser ces temps. Mais la vie, ce qui fait son charme et sa beauté, ne se résume pas à des données chiffrables.

Vous n'avez pas besoin de faire un rapport quotidien de votre journée. Parce qu'avec autant de rapports, vous ne saurez plus si vous êtes dans une partouze ou à la RTS.



Cancer ♋️, vous avez besoin de points de repère, en cette période mouvementée. Le Canada qui a des températures sahariennes? la météo en Suisse romande qui oscille entre juillet et novembre? Federer qui pourrait sortir d'un tournoi avant l'équipe de Suisse? Ça vous chamboule.

Heureusement, les étoiles sont des points avec lesquels on peut s'orienter. Laquelle en particulier? Yann Sommer, notre étoile du Berger à nous.

Image: Shutterstock/keystone/watson

Tout vous réussit, cette semaine les Lion ♌️. Mars et Uranus vous portent, grâce à phénomène astrologique rare appelé «le début des vacances».

Les étoiles sont clémentes, donc et cela devrait durer jusqu'à l'apparition d'une autre disposition astrale connue sous le nom de: «enfant qui crie à côté de vous dans le vol Easyjet qui vous amène en Grèce après plus d'une année de pandémie».

Vierge ♍️, vous ne savez plus où donner de la tête. Du travail à votre couple, vous…

Image: Keystone/Watson

Yann Sommer arrête tellement tout qu'il a réussi à arrêter votre horoscope. Désolé.

Votre cœur Balance ♎️, les éponymes. Vous hésitez entre des vacances tranquilles en France:



Grand pouvoir d'achat

Proximité avec la Suisse pour rentrer en cas de 32 e vague

vague Possibilité de se faire comprendre, puisque l'on parle la même langue

Et des vacances road-trip aux Etats-Unis:

Possibilité d'être dépaysé, si on veut («en fait, le Grand Canyon c'est un peu le Creux-du-Van»)

Voyage super Instagrammable pour faire croire que sa vie est géniale sur les réseaux sociaux, tout en évitant de se poser la question du sens de la vie et de sa propre mortalité

pour faire croire que sa vie est géniale sur les réseaux sociaux, tout en évitant de se poser la question du sens de la vie et de sa propre mortalité C'est américain, donc c'est forcément cool

Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que si vous aviez vu Joe Biden il y a quelques jours, vous auriez opté les vacances américaines? Est-ce que vous allez faire comme le Conseil fédéral avec les avions de chasse?

Pluton n'en sait rien.

Et les Capricorne ♑️ d'ajouter: Niveau avion de chasse américain, j'aurais pris Bradley Cooper. Il est plus sexy que le F-35.

Les Scorpion ♏️, comme tous les animaux, grandissent avec le temps. Mais ils peuvent aussi se bomber.

Source: Google Images, Youtube et le ventre de JoeyStarr

Image: watson

Image: Shutterstock/watson

Les Sagittaire ♐️, signe par nature solaire et optimiste, vous allez devoir apprendre à être plus réalistes. Pour avoir une chance de supporter la Suisse en demi-finale de l'Euro à Londres, vous êtes parti jeudi dernier. Juste de quoi avoir le temps de purger votre quarantaine de cinq jours avant le match.

Bilan? Vous êtes seul, en Angleterre. Avec un billet pour Espagne-Italie.

Comme un con.

Courage, ça ira mieux la semaine prochaine.

Verseau ♒️

Travail: pas envie

Amour: pas envie

Santé: pas envie

Grillades: oui

Rosé: oui

Le lendemain, travail? Pas envie. Etcétéra, etcétéra.



Faites attention: l'Euro se termine dans une semaine, il va falloir aller à des festivals pour que personne ne juge votre rythme de vie.

Si vous êtes Didier Pittet, bientôt plus «personnalité» que médecin mais carrément Poissons ♓️, vous aimez les formules fortes. Après avoir déclaré: «Le Covid ne va jamais disparaître», on s'est dit: «Dommage, Didier Pittet non plus».

