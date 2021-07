Sport

Suisse

La pétition France-Suisse est un fail cuisant



Image: Pool AP

Fail pour la pétition qui demande de rejouer France-Suisse

Persuadés que les règles de tir au but n'ont pas été respectées, des supporters de l'équipe de France ont lancé mercredi une pétition pour réclamer que le match soit rejoué. Mais c'est un échec. (Thanks God).

Le gardien de la Nati, Yann Sommer est devenu le bourreau de nombreux supporters de l'équipe de France, bien malgré lui.

Une pétition, ayant récolté 270 000 signatures, à demander à faire rejouer le match entre la Suisse et la France. En cause? Le portier Suisse n'aurait pas respecté la bonne position, lors du tir au but frappé par Kylian Mbappé.

Bons joueurs, finalement?

«Nos serveurs ont failli exploser! Les relais presse sont nombreux, tant en France et qu’en Suisse.», se sont félicités les auteurs de la pétition. Mais, dommage , cela n'a pas suffit puisque l'arrêt de la pétition a été annoncé jeudi.

«Soyons donc beaux joueurs.Les Suisses ont bien mérité leur victoire, et les Français n’ont pas démérité en se battant jusqu’au bout !»

Pour rappel, la Suisse affrontera vendredi l’Espagne pour une place dans le dernier carré de l’Euro. (jch/hkr)