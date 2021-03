Blogs

Il vaut mieux regarder les étoiles quand on a les pieds dans la merde



Image: Keystone / watson

Il vaut mieux regarder les étoiles quand on a les pieds dans la merde

Heureusement que le ciel nous permet d'oublier les petits tracas du quo… AAAAAALERTE À LA BOOOOOMMBE!

Le sens du timing est une chose compliquée. Et les Bélier ♈️ sont bien placés pour le savoir. Cette semaine, Mars vous donne un temps d'avance sur tout.

Pas pratique, quand on ne peut pas attendre dans un bistrot. Contraints d'errer dans la rue, tels des SDF ponctuels, vous vous rabattrez sur des choses simples: le vent qui effleure les feuilles des arbres, un rayon de soleil qui réchauffe le cœur, un feu qui passe au vert tout de suite. Bref, vous allez vous faire chier.

Taureau ♋️: avez-vous vu cet homme?

Image: Shutterstock

Si oui, vous avez de la chance, parce qu'il est très beau.

A tel point qu'on pourrait presque parler d'alerte à la bombe (y a pas de raison qu'on objectifie pas un peu les hommes, merde).

Les Gémeaux ♉️ eux, seront toujours en retard. À l'image des personnes qui ont défilé à Lausanne en soutien à la ZAD de Mormont: manifester un vendredi à 17h30 devant les bureaux de l'Etat, c'est optimiste. Un peu comme espérer vacciner tous les gens qui le souhaitent avant août, pour reprendre une vie normale rapidement. Hahaha. Haha. (Soupir). Ha. (Envie de Xanax).

Heureusement, les Cancer ♊️ viennent contrebalancer cette semaine qui s'annonce jusqu'ici merdique pas terrible. Vénus a enfin trouvé LA solution à tous vos problèmes.

Oui, vous avez bien lu, tous vos problèmes: de l'état de vos finances, aux types qui roulent en trottinette électrique sur les trottoirs (en costard avec une serviette mais un casque de Playmobil), en passant par les meufs qui dédient cinq stories à leurs ongles et trois à leur esthéticienne.

Et figurez-vous que cette solution est simple: vous imprimez le dernier mail chiant que vous avez reçu, vous prenez un peu de persil et vous…

Image: Shutterstock / watson

Lion ♌️, quand vous serez dans les bouchons en direction de votre chalet, rappelez-vous de cette citation de Robert Louis Stevenson:

«L'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage.»

Si vous êtes Dominique Ziegler, un peu auteur et metteur en scène de gauche, mais aussi Vierge ♍️ et très énervé contre l'humour, vous ne trouvez pas cet horoscope intéressant. Parce que l'on a pas encore dit quelque chose des ventes d'armes de la Suisse à l'Arabie Saoudite, du négoce des matières premières, ou du racisme dans la société.

Si vous êtes Balance ♎️ et que vous n'avez pas regardé le débat d'Infrarouge mercredi dernier, vous n'avez rien compris. Uranus et votre santé mentale sont formelles: ne le regardez pas.

Sagittaire ♎️, quand vous subirez les pleurs d'un enfant qui n'est pas à vous, dans un train bondé pour un aéroport pour décoller vers [INSÉREZ ICI UN PAYS OÙ C'EST PAS TROP COMPLIQUÉ D'ALLER], rappelez-vous de cette citation de Paolo Coelho:

«Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment mais le train continue. La vie c’est le train, ce n’est pas la gare.»

Les Scorpion ♏️ peuvent vivre jusqu'à dix ans dans la nature et 25 ans en captivité. Source: geo.fr

Image: shutterstock/watson

La phase de lune dans laquelle nous entrons va éreinter les Verseau ♒️. Ou alors c'est juste le changement d'heure. Aucune idée.

Mais rassurez-vous, c'est peut-être la dernière fois.

Les Capricorne ♑️ d'ajouter: «Et pour les nostalgiques du changement d'heure, vous pourrez toujours en perdre une en regardant un match du HC Bienne.»

Si vous êtes Pierre Maudet, plus Poissons ♓️ que réélu, cette semaine est celle de la liberté.

Débarrassé du lourd fardeau de devoir «servir Genève», vous faites passer vos intérêts et ceux de vos proches avant tout le reste. Est-ce que cela change beaucoup d'avant?

Non, mais au moins vous n'avez plus besoin de faire semblant.

