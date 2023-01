image: shutterstock

Je pourrais économiser beaucoup quand je (me) lave. Vais-je y arriver?

Depuis le début de ce blog, le sujet de l'eau et des économies d'énergie me fait peur. Et pas seulement car nous sommes un ménage composé d'amateurs de douches chaudes...



Économiser de l'eau chaude dans une maison où vivent deux adolescents est un défi de taille. Car avec les ados, la machine à laver fonctionne à peu près à la même fréquence qu'avec les bébés et les enfants en bas âge: tout le temps.

Non seulement car ils refusent de porter les mêmes vêtements deux fois de suite sans les laver, mais aussi parce que l'anticipation n'est pas leur truc. Bien sûr, le pantalon que ma fille de 18 ans DOIT absolument porter le lendemain pour aller à l'école se trouve dans la corbeille à linge (comme si elle n'en avait pas d'autres), et doit être lavé rapidement. Tout seul dans la machine. L'idée de laver d'autres habits par la même occasion ne lui vient bien sûr pas à l'esprit.

Par exemple, les t-shirts de son frère. Son frère qui, lui, n'a pas non plus pensé qu'il ne serait guère malin d'enfiler son dernier t-shirt noir le dimanche, alors que le noir est obligatoire au travail le demain. Et qui lave ensuite ses t-shirts séparément. Pareil pour le sèche-linge, évidemment.

«j'avoue que le sèche-linge est aussi un peu mon point faible. J'y mets tout ce que je peux »

Parce que je trouve incroyablement pénible d'étendre le linge. Surtout les chaussettes. Le temps que je ne perds pas à suspendre les chaussettes me permet de nettoyer toute la maison!



Nous aimons les douches chaudes et longues

Même si nous ne nous douchons pas non plus pendant des heures, il faut avouer que nous sommes tous les trois des adeptes des douches chaudes et longues. Moi, parce que j'écris souvent des textes dans ma tête sous la douche et que je ne vois pas le temps passer. Les enfants parce qu'il faut du temps pour entretenir des cheveux d'ados – et cela vaut pour les deux sexes.

Dans notre cas, il est hors de question d'appliquer le conseil – pas vraiment sérieux, j'imagine – de prendre des douches à deux. En revanche, mon fils se douche souvent à la salle de sport. Il utilise certes de l'énergie là-bas, mais je suppose qu'il passe beaucoup moins de temps sous l'eau chaude qu'à la maison. Enfin un bon point.



«prendre une douche au lieu d'un bain? C'est difficile. Parce que prendre un bain n'a pas le même objectif que prendre une douche. La seconde option sert à se laver, la première à se détendre»

J'ai aussi de la peine à appliquer le conseil de prendre une douche plutôt qu'un bain. Parce que prendre un bain n'a pas le même objectif que prendre une douche. La seconde option sert à se laver, la première à se détendre. Et jusqu'à présent, je m'offre un bain deux à trois fois par semaine, surtout en hiver.

Même si ça me donne de plus en plus mauvaise conscience, ce qui n'aide pas vraiment à la détente. Dans mon cas, il serait presque plus relaxant de prendre moins de bains... De toute façon, je vais essayer. Je me demande si je serai capable d'entraîner mes ados dans cette nouvelle logique de «lavage». Je vous le dirai dans deux semaines.



Ce qu'en disent les experts

Voici les éclaircissements d'Eva Geilinger, spécialiste de l'efficacité énergétique des appareils et de l'éclairage, et de Lukas Trümpi, spécialiste des bâtiments à l'Office fédéral de l'énergie:



«Si vous avez une vieille machine à laver, chaque lavage non effectué – par exemple pour laver un seul vêtement – permet d'économiser environ 1 kWh à 40°C, contre la moitié avec un nouvel appareil. Le lavage à froid à 20-30°C et les programmes économiques réduisent d'ailleurs la consommation d'électricité de moitié. Les sèche-linge équipés d'une pompe à chaleur consomment quant eux 2 à 3 kWh pour 8 kg de linge.

Ce chiffre double pour les anciens sèche-linge à condensation. Lorsque l'on utilise un sèche-linge, autant régler la vitesse d'essorage la plus élevée possible dès le programme de lavage, car l'essorage évacue l'humidité beaucoup plus efficacement que le sèche-linge. Cela permet de réduire le temps de séchage et d'économiser de l'électricité avec le sèche-linge.



En ce qui concerne la douche, nous recommandons d'utiliser une eau à une température proche de celle du corps, soit environ 37°C. Bien sûr, il est possible d'opter pour une température un peu plus fraîche. En ce qui concerne la durée, plus c'est court, mieux c'est. Pensez aussi à couper l'eau pendant le shampooing. Prendre une douche plutôt qu'un bain permet de réduire la consommation d'énergie par trois selon la durée de la douche et le débit d'eau. Ce qui correspond à environ 3 à 4 kWh par douche.»



Et vous? Quel est votre bilan énergétique à l'heure de (vous) laver? Dites-le-nous dans les commentaires!

A propos de l'auteure: Sandra Casalini est journaliste, chroniqueuse et blogueuse. Elle écrit sur tout ce qui touche au quotidien et raconte régulièrement sa vie de maman de deux adolescents dans la Schweizer Illustrierte. Sur watson, elle tient un blog sur tout ce qui a trait à la santé. Elle aborde le thème de l'énergie de la même manière que les deux précédents: non pas en tant qu'experte, mais en tant que femme lambda, toujours en contact avec le sujet. Le tout avec humour et parfois une pointe d'ironie.



