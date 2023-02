image: shutterstock

Madame Energie

Des lampes, de la lumière et tant de points qu'il reste à éclairer

Pas besoin d'être une lumière pour savoir qu'il ne faut pas la laisser allumée. Malheureusement, mes ados ne s'en préoccupent pas vraiment. Je passe donc la plupart de mon temps à éteindre des lumières à la maison. Pour le reste, je n'en connais pas vraiment un rayon sur le sujet. Mais peut-être que je vais y voir plus clair grâce aux conseils d'une experte.

Sandra Casalini Suivez-moi

Plus de «Blogs»

Partenariat avec SuisseEnergie



Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sandra Casalini.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Depuis le jour de sa naissance, ma fille n'a jamais été à l'aise dans l'obscurité. J'ai passé des nuits à faire des allers-retours avec elle dans les couloirs de l'hôpital, elle fixait les lampes et était contente. Dès que je l'emmenais dans une chambre plongée dans le noir, elle pleurait. Cela a duré jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Elle a toujours été paniquée par les pièces sombres. Pour s'endormir, il fallait de la lumière. Une simple veilleuse ne suffisait pas. Il lui fallait un éclairage complet.



Et la lumière (de la PlayStation) fut!

Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, plus de 18 ans plus tard, nous en ressentons encore les séquelles. Elle allume la lumière dès qu'elle entre dans une pièce, quelle que soit l'heure de la journée. Et il m'arrive encore d'entrer dans la chambre pour éteindre la lumière une fois qu'elle s'est endormie. Même si aujourd'hui, elle n'a plus vraiment peur de l'obscurité. En guise de «compensation», mon fils passe des heures dans le noir à regarder l'écran de sa PlayStation. Même si, bien sûr, cela ne représente finalement pas de véritable gain d'énergie.

Ce qui est sûr, c'est que je me promène dans la maison plusieurs fois par jour pour éteindre la lumière partout où elle est allumée, sans que ce soit nécessaire. S'il y a quelque chose que je sais parfaitement, c'est que laisser la lumière allumée quand il n'y a personne dans la pièce est tout simplement stupide.

J'ai d'ailleurs beaucoup de questions sur le sujet: quelle est la quantité d'énergie nécessaire pour allumer une lampe? Est-ce que ça vaut la peine d'éteindre la lumière si je sors d'une pièce quelques instants? J'ai une petite lampe dans ma cuisine ouverte, une autre petite dans le coin du salon et une grande au milieu (sous laquelle je m'assois lorsque je télétravaille). Qu'est-ce qui est le plus pertinent de laisser allumer lorsque je ne travaille pas: deux petites ou une grande source de lumière? Et qu'en est-il de la taille de la pièce: y a-t-il une différence si j'éclaire une grande ou une petite pièce ?

Vient ensuite la question des LED. Contrairement aux ampoules traditionnelles, elles produisent surtout de la lumière et peu de chaleur, ce qui semble très bien. Et c'est pourquoi j'achète des ampoules LED. Mais que sont les ampoules à économie d'énergie? Sont-elles encore meilleures que les ampoules LED? Les valeurs d'efficacité constituent également un mystère pour moi. Qu'est-ce que c'est? Vaut-il la peine d'acheter le niveau le plus élevé? Vous voyez, en matière d'éclairage, j'ai besoin des lumières des spécialistes. J'espère que l'experte m'éclairera un peu.



Les conseils de l'experte

Eva Geilinger, spécialiste de l'efficacité énergétique des appareils et de l'éclairage à l'Office fédéral de l'énergie, explique:

«Si on laisse la lumière allumée inutilement pendant une heure avec une lampe LED de 15 watts, on consomme l'énergie nécessaire pour travailler une demi-heure sur un ordinateur portable. La lumière peut également être éteinte lorsque l'on quitte brièvement la pièce. Le fait d'allumer les lampes n'entraîne une augmentation du courant que pendant quelques millisecondes, ce qui est négligeable dans les ménages normaux. La question ne se pose que pour les grandes installations de LED, par exemple dans les bâtiments industriels, où le courant d'allumage pourrait user plus rapidement le matériel électrique. Dans de tels cas, le courant d'allumage est techniquement limité.

«L'utilisation d'une grande ou de plusieurs petites sources lumineuses n'a pas d'importance sur le plan énergétique»

La qualité de l'apport en lumière naturelle est plus importante que la taille de la pièce. De grandes fenêtres ainsi que des murs et des meubles clairs permettent d'économiser la lumière artificielle. Les couleurs sombres absorbent la lumière.

Les ampoules LED sont meilleures que les ampoules à économie d'énergie, non seulement parce qu'elles sont plus efficaces sur le plan énergétique, mais aussi, car elles ne contiennent pas de mercure. Elles n'ont pas besoin de temps d'allumage et atteignent instantanément leur pleine luminosité. Une nouvelle étiquette énergétique pour les sources lumineuses a d'ailleurs été introduite fin 2021. La classification a été fortement revue, car le développement technique a permis d'énormes progrès en matière d'efficacité. Comme l'évolution se poursuit, la classe A a été volontairement laissée vide pour les futurs produits. Les premières ampoules LED de la «nouvelle» classe A ont certes déjà vu le jour, mais ne sont pas encore disponibles dans le commerce. Aujourd'hui, même la classe C est considérée comme bonne. Car il s'agissait d'un produit A++ par le passé.»

Et vous, comment éclairez-vous votre maison? Est-ce que vous éteignez-vous systématiquement la lumière lorsque vous quittez une pièce? Utilisez-vous d'autres astuces pour économiser l'énergie? Dites-le-nous en commentaire.

A propos de l'auteure: Sandra Casalini est journaliste, chroniqueuse et blogueuse. Elle écrit sur tout ce qui touche au quotidien et raconte régulièrement sa vie de maman de deux adolescents dans la Schweizer Illustrierte. Sur watson, elle tient un blog sur tout ce qui a trait à la santé. Elle aborde le thème de l'énergie de la même manière que les deux précédents: non pas en tant qu'experte, mais en tant que femme lambda toujours en contact avec le sujet. Le tout avec humour et parfois une pointe d'ironie.