Trop de chocolat, voilà un concept qui n'existe pas.

6 recettes délicieuses pour utiliser les restes du chocolat de Pâques

De rien!

Des lapins de Pâques en chocolat. Partout.

Image: Shutterstock

Et des œufs en chocolat.

Image: Shutterstock

Y'en a trop partout!!

Ok, remède: les recettes et autres propositions d'utilisation du chocolat de Pâques sont légion. Il suffit d'utiliser n'importe quelle recette impliquant du chocolat, et de remplacer le choco classique par son poids en lapin de Pâques. CQFD!

Voici quelques idées qui vont vous mettre l'eau à la bouche:

Biscuits moelleux aux pépites de chocolat d'Emily

Il s'agit de très bons cookies - parce qu'ils ne sont pas secs! - Des Chocolate Chip Cookies selon la recette de notre rédactrice vidéo de longue date Emily.

Oui, si on veut être plus classique, il faudrait des Chocolate Chips officiels en chocolat noir. Mais il s'agit ici d'utiliser des restes, c'est pourquoi le lapin de Pâques en chocolat au lait écrasé peut aussi faire l'affaire ici. Ou alors, pourquoi pas du chocolat blanc? Essayez donc!

Ingrédients:

110 g beurre

100 g sucre de canne clair

50 g sucre brun (non, ce n'est pas «le sucre qui est brun», mais celui qui est ajouté à la mélasse... ah, nous y avons déjà consacré plus de temps)

1 cc de vanille en poudre

1 oeuf

190 g miel

1/2 cc bicarbonate de soude

1/3 cc sel

170 g chocolat de lapin de Pâques, réduit en pépites d'environ 1 cm (mais sans les minuscules éclats, hein)

Préparation:

Préchauffer le four à 180 degrés.

Faire fondre le beurre sans le rendre trop chaud. Il doit être chaud et presque entièrement fondu, mais pas chaud-chaud.

Mélanger le beurre et le sucre à l'aide d'un mixeur ou d'un appareil similaire jusqu'à obtention d'une crème. Ajouter la vanille et l'œuf et mélanger brièvement à basse vitesse - environ 10-15 secondes.

Ajoutez la farine, la levure et le sel et mélangez jusqu'à ce que des miettes plus grosses se forment. Il devrait être possible de former de grosses boules avec les mains - autrement dit, la pâte devrait se trouver exactement à mi-chemin entre «liquide» et «sèche». Ajoutez les pépites de chocolat et travaillez-les avec les mains.

Formez 12 grosses boules (ou 9 si vous voulez des MEGA cookies) et placez-les sur une plaque de cuisson. Cuire pendant 9 à 11 minutes, jusqu'à ce que les biscuits aient l'air moelleux et secs et soient juste dorés. Attention: NE PAS SURCROUTER. Les cookies doivent être mous à l'intérieur.

Laissez refroidir les cookies sur la plaque pendant 30 minutes. Ils s'affaissent alors un peu et deviennent ces cookies denses, beurrés et moelleux.

Rezept via Pinch of Yum

Pain au chocolat

Pour tous ceux qui ne veulent plus de l'ultra-sucré après l'overdose de Pâques: un pain. Tout simplement un pain. Un pain que l'on peut manger avec du beurre ou autre chose.

Ingrédients:

300 g farine d'épeautre

150 g farine de seigle complète

1 cc sel

1 cc vanille en poudre

7 g levure sèche (1 sachet)

150 ml eau tiède

150 ml boisson aux amandes ou similaire

1 cs sirop d'érable

100 g de chocolat noir résiduel, grossièrement haché

Préparation:

Préchauffer le four à 200 degrés.

Mélanger les deux farines, le sel, la vanille et la levure dans un saladier. Verser l'eau, la boisson aux amandes et le sirop d'érable, mélanger et pétrir pendant 5 minutes jusqu'à obtention d'une pâte lisse et molle. Former une boule de pâte, la remettre dans le saladier, la couvrir de papier absorbant et la laisser lever à température ambiante pendant environ 1 heure.

Ajouter les morceaux de chocolat à la pâte et bien pétrir à nouveau. Former un pain, le poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et le faire cuire au milieu du four pendant environ 35 minutes.

Rezept via Fooby

Fudge aux cacahuètes et au chocolat

Bon, le fudge, ce n'est pas vraiment de la nourriture. C'est plutôt le péché originel sous forme comestible. De la kryptonite pour tous ceux qui y goûtent. Vous êtes prévenus.

Ingrédients:

150 g chocolat noir résiduel

15 g beurre

1 dose (400 g) lait concentré sucré

80 g cacahuètes (salées ou non - comme tu aimes)

200 g beurre de cacahuètes - creamy

Préparation:

Cassez le chocolat en morceaux et faites-le fondre avec le beurre et la moitié du lait concentré à feu doux en remuant. Verser dans un petit moule à gâteau plat (le chocolat doit avoir une épaisseur d'environ 1 cm) et lisser. Mettre au frais pendant 10-15 minutes.

Pendant ce temps, hachez grossièrement les cacahuètes. Faire fondre le reste du lait concentré avec le beurre de cacahuètes à feu doux en remuant. Incorporer les noix. Étalez le tout sur le fondant au chocolat solidifié et mettez au frais pendant au moins 5 heures.

Démouler le fudge et le couper en cubes.



Rezept via Lecker.de

Semifreddo aux trois chocolats

D'une certaine manière, le semifreddo est une version plus réalisable de la glace à la maison. Ici, pas besoin de sorbetière ou d'autres outils professionnels. Et en plus, c'est très bon.

Ingrédients:

250 g chocolat noir de lapins et d'œufs de Pâques en chocolat)

3 oeuf

2 jaune d'oeuf

110 g sucre fin

430 ml crème fouettée

75 g chocolat blanc, concassé

75 g chocolat au lait, concassé

Préparation:

Faire fondre délicatement le chocolat noir (au bain-marie ou très délicatement dans une poêle).

Pendant ce temps, dans un deuxième bol, battre les œufs, les jaunes d'œufs et le sucre au bain-marie pendant 5 minutes jusqu'à obtenir une crème épaisse. Retirer le bol du bain-marie et continuer à battre pendant 5 minutes jusqu'à ce que le tout ait légèrement refroidi. Incorporer délicatement le chocolat noir fondu à la masse d'œufs et de sucre.

Battre la crème en chantilly un peu ferme (pas complètement aérée). Ajouter le mélange œufs-chocolat et, pour finir, incorporer délicatement le chocolat concassé.

Verser dans un bol en inox ou un moule à cake en métal, couvrir d'une feuille d'aluminium et mettre au congélateur pendant 5 heures. Après 1 heure, passer délicatement une spatule dans la masse. Au bout d'une heure supplémentaire, recommencez.

Rezept via Frau V

Cheesecake au chocolat blanc

Oui - parfois, on a reçu un lapin de Pâques blanc comme ça. Et maintenant? Eh bien ... ça!

Ingrédients:

175 g biscuits au caramel Speculoos (Biscoff ou similaire, ... ou - encore mieux - Ginger Nuts!)

50 g beurre fondu

200 g chocolat blanc résiduel

300 g fromage frais double crème (Philadelphia ou similaire)

300 ml crème double

1 cc jus de citron

1 cc extrait de vanille

Préparation:

Écrasez les biscuits en petits morceaux et mélangez-les avec le beurre fondu. Verser le mélange sur le fond d'un moule à charnière de 20 cm et presser. Mettre le moule au réfrigérateur.

Chauffez délicatement le chocolat blanc au bain-marie et faites-le fondre. Réservez-le ensuite 10 minutes pour qu'il refroidisse un peu.

Remuez le fromage frais avec une cuillère en bois jusqu'à ce qu'il soit mou. Ajoutez le chocolat blanc et mélangez.

Si nécessaire, tu peux y ajouter une poignée de myrtilles ou quelques cuillères à soupe de chocolat de Pâques concassé. Facultatif: Fouetter brièvement la crème, mais sans qu'elle devienne vraiment ferme. Ajouter par portions (2x suffit) au mélange fromage frais-chocolat et mélanger avec le jus de citron et la vanille.

Si tu le souhaites, tu peux y ajouter une poignée de myrtilles ou quelques cuillères à soupe de chocolat de Pâques en poudre. Facultatif.

Répartir la masse de fromage frais sur le fond du biscuit et lisser. Couvrir le moule d'un film alimentaire et le mettre au réfrigérateur pendant au moins trois heures (de préférence toute la nuit). Démouler pour servir.

Rezept via Nigella.com

...ou simplement déposer tout le chocolat au travail le mardi après Pâques