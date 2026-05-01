Les économies d'énergie, c'est un sujet sérieux! Et c'est le moment de tester vos connaissances. Image: Shutterstock

Quiz

Savez-vous économiser de l'énergie (et de l'argent)? Faites-le test

Testez vos connaissances en économies d’énergie avec un quiz ludique et utile, et découvrez comment réduire vos dépenses tout en adoptant des gestes simples au quotidien!

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Bienvenue dans l’expérience ultime de gamification des économies d’énergie! Parce qu’à nos yeux, il vaut clairement la peine de s’y intéresser pour votre porte-monnaie. Mais tant qu’à faire, autant que les économies soient aussi (un peu) amusantes.

Sachez tout de même que si vous obtenez moins de 8 bonnes réponses, il serait temps de revoir un peu vos bases, par exemple du côté de SuisseEnergie. La bonne nouvelle? Ces économies simples vous permettront de dépenser votre argent ailleurs.

12 questions Connaissez-vous vraiment bien les économies d’énergie? Si vous lisez assidûment le blog de Madame Energie, ce quiz sera un jeu d’enfant pour vous. Chiche? C’est parti!

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Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.



Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur



Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Ce blog est un partenariat de contenu avec SuisseEnergie. Les articles sont rédigés par la journaliste indépendante Sabina Galbiati.Ensemble pour un avenir énergétique durable! SuisseEnergie est le programme d'encouragement de l'Office fédéral de l'énergie et s'engage, par des mesures volontaires, à développer les énergies renouvelables et à optimiser l'efficacité énergétique. SuisseEnergie s'engage à atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 par le biais de la sensibilisation, de l'information, du conseil, de la formation et du perfectionnement ainsi que de l'assurance qualité.Vous trouverez de plus amples informations sur le programme d'encouragement SuisseEnergie sur www.suisseenergie.ch