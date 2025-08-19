Une ceinture de sécurité qui tient compte de la morphologie du passager afin de minimiser les effets secondaires? Volvo l'a imaginée et l'introduira sur le marché en 2026. Image: Volvo

Watts On

Volvo réinvente la ceinture de sécurité

Les Suédois vont (encore) sauver des vies. Après avoir été l’inventeur de la ceinture de sécurité trois points en 1959, Volvo revoit sa copie et dévoile une technologie multi-adaptative qui s'adapte à chaque passager en temps réel. Une nouveauté qui équipera en première mondiale le futur SUV électrique EX60 prévu pour l’année prochaine.

jerome marchon, Jorge S.B. Guerreiro

Plus de «Blogs»

Après avoir inventé la ceinture de sécurité à trois points en 1959 – et l'avoir généreusement mise à disposition de tous ses concurrents sans demander un centime de royalties – le constructeur suédois remet le couvert avec une nouvelle révolution: la ceinture de sécurité multi-adaptative. Grâce aux avancées réalisées en software autour de la voiture électrique, cette technologie qui permet à la ceinture de s'adapter instantanément à la morphologie de chaque passager et aux circonstances de l'accident peut désormais être implantée dans les véhicules.

Fondée en 1927 à Göteborg, Volvo Cars a toujours fait de la sécurité sa marque de fabrique. Et pour cause: dès 1944, l'ingénieur Nils Bohlin développait la première cage de sécurité. Quinze ans plus tard, il révolutionnait l'automobile avec sa ceinture à trois points, estimée avoir sauvé plus d'un million de vies depuis.

Le plus beau ? Volvo a choisi de ne pas breveter cette invention, permettant à tous les constructeurs de l'adopter gratuitement. Un open source avant la lettre. A l'heure où chaque vis fait l'objet d'une bataille de propriété intellectuelle et de multiples dépôts de brevet, cette démarche altruiste semble presque… attachante.

Entre 1959, année de l'introduction de la ceinture de sécurité et... Image: Volvo

Depuis, la liste des innovations sécuritaires signées Volvo s'allonge comme un inventaire à la Prévert: premiers sièges enfants orientés dos à la route (1972), système de protection contre un impact latéral (1991), premier airbag latéral (1994), système anticollision City Safety (2008)... et la liste est non exhaustive. Sans oublier cette promesse audacieuse formulée en 2008: la volonté qu’à terme aucune personne ne trouve la mort à bord d’une Volvo. Cet objectif ultime, quoique peut-être utopique, guide encore aujourd'hui chaque développement de la marque.

... aujourd'hui, les innovations de Volvo en matière de sécurité sont innombrables. Image: Volvo

Göteborg, laboratoire de l'extrême

Au cœur de cette obsession sécuritaire se trouve le Volvo Cars Safety Centre, à Göteborg. Inauguré en 2002, ce temple du crash-test figure parmi les laboratoires les plus avancés au monde.

Le centre de tests Volvo à Göteborg. Image: Volvo

Avec ses deux pistes d'essai équipées d’un obstacle mobile de 850 tonnes, ses zones de reconstruction d'environnements routiers et ses installations de retournement, le centre peut «recréer presque n'importe quel accident de la route», comme l'explique fièrement Volvo. Plus de 7 000 crash-tests y ont été réalisés, dépassant largement les exigences réglementaires pour atteindre les cinq étoiles des organismes de notation.

Grâce notamment à cet obstacle mobile de 850 tonnes, Volvo peut simuler toutes sortes de chocs jusqu'à 120 km/h. Image: Volvo

Au-delà de ces expérimentations, Volvo recueille aussi témoignages, données et même carcasses de voitures recueillies lors de vraies collisions à travers la planète. C'est dans ce laboratoire d'un autre monde qu'est née la ceinture multi-adaptative, fruit de décennies de recherches et d'une base de données unique comprenant plus de 80 000 occupants impliqués dans des accidents réels.

La ceinture qui pense plus vite que vous

Concrètement, cette nouvelle ceinture révolutionnaire, baptisée Active Safety Belt exploite les données fournies par une batterie de capteurs intérieurs et extérieurs pour adapter sa réponse en temps réel. Fini les trois profils de limitation de force traditionnels et les pré-tenseurs qui équipent les voitures actuelles. Place désormais à onze configurations différentes, chacune avec un éventail de réglages considérablement élargi.

Anodine vue comme ça, la ceinture de sécurité a sauvé plus de 1 million de vies depuis 1959. Image: Volvo

Le principe? En cas de choc, le système analyse instantanément la morphologie du passager (taille, poids, position), les caractéristiques de l'accident (direction, vitesse, intensité) et sélectionne le profil optimal.

«En cas d'accident grave impliquant un passager de grande taille, la tension sera augmentée pour réduire le risque de traumatisme crânien»

A l'inverse, pour un occupant plus menu lors d'un impact léger, la contrainte sera diminuée pour éviter les fractures des côtes.

L'Active Safety Belt de Volvo allie mécanique et électronique de pointe pour remplir son rôle salvateur. Image: Volvo

Pour arriver à ce résultat, le système doit s’appuyer sur une puissance de calcul conséquente. Or celle-ci est désormais disponible à bord grâce au nouveau système Nvidia Drive capable de traiter jusqu’à 1000 billions d’opérations à la seconde. Le SUV électrique Volvo EX90 a été le premier véhicule de la marque dit software defined.

Son fonctionnement repose sur les interfaces informatiques NVidia Drive Xavier et Snapdragon Cockpit et cette architecture est appelée à essaimer sur les nouvelles plateformes du constructeur. Voilà qui permettra à Volvo d’accompagner les rapides progrès techniques ayant actuellement cours autour des véhicules électriques.

Les Software Defined Vehicles sont au coeur de l'évolution technologique des véhicules électriques. Image: Volvo

Cerise sur le gâteau technologique: le système s'améliore avec le temps grâce aux mises à jour over-the-air (OTA), intégrant continuellement les nouvelles données collectées et les enseignements du centre de sécurité suédois.

«Cette technologie s'intègre parfaitement à notre écosystème de sécurité global, fonctionnant en synergie avec les airbags, la détection des occupants et les aides à la conduite.» Åsa Haglund, responsable du Centre de sécurité de Volvo Cars.

Geely au volant, la sécurité au centre

Depuis son rachat par le groupe chinois Geely en 2010, la division automobile de Volvo a su préserver son identité sécuritaire tout en bénéficiant des investissements massifs de son propriétaire.

Volvo réalise près de 300 crash-tests par an. Image: Volvo

La preuve: 2024 s'est révélée être une année record avec un chiffre d'affaires de 34 milliards de francs suisses et des ventes mondiales atteignant 763 389 véhicules. Des performances financières qui permettent à la marque de continuer à investir massivement dans la recherche et le développement, comme en témoigne cette ceinture multi-adaptative.

L'EX60, premier bénéficiaire

Cette ceinture de sécurité adaptative fera ses grands débuts en 2026 à bord de l'EX60, le futur SUV familial 100% électrique de la marque dont la présentation devrait avoir lieu en janvier 2026. Ce modèle, qui inaugurera également la plateforme SPA3 dédiée aux véhicules électriques, s'inscrit dans la stratégie de transition énergétique de Volvo qui ambitionne de devenir un constructeur entièrement électrique.

L'EX 60, qui sera présenté en 2026, sera le premier modèle Volvo équipé de l'Active Safety Belt. Image: Volvo

Car si la marque mis du temps à passer au 100% électrique, préférant d'abord miser sur l'hybride et les motorisations propres, elle rattrape aujourd'hui ses concurrents à grands pas. L'EX30, petit SUV électrique lancé en 2023, rencontre un succès commercial notable, tandis que l'EX90 repositionne Volvo sur le segment premium électrique.

A propos de l'auteur: Image: zvg