Des randonneurs sur le sentier du glacier de Morteratsch en Engadine, dans les Grisons. Image: Suisse Tourisme/André Meier

En Train

Ces trois régions suisses vont vous faire rêver cet automne

Quand certaines personnes se contentent d’admirer le spectacle de l’automne, d’autres veulent le vivre en pleine nature. Si c’est votre cas, nous vous recommandons trois régions suisses qui se distinguent par leur majestuosité empreinte de subtilité.

Daniel Wegmüller

Plus de «Blogs»

Suisse centrale: au cœur de la beauté automnale

Stoos Ridge Trail: pour les fans de sommets exigeants

Cette randonnée le long des crêtes entre Klingenstock et Fronalpstock, entre Schwytz et Uri, est déconseillée aux âmes sensibles, mais ravira les amateurs et amatrices de sensations fortes.

Quand les mélèzes se parent de teintes dorées et que la visibilité est telle que vous pensez pouvoir toucher les Alpes du bout des doigts, c’est que la magie de l’automne opère. Le funiculaire le plus raide du monde est bien plus qu’un simple moyen de transport: il offre une vue magnifique sur les monts alentour.

Excursion au paradis des randonneurs de Stoos. Image: Suisse Tourisme / André Meier

Contenu en partenariat avec les CFF



Swisstainable

Offres durables pour les transports publics, les loisirs et les hôtels



Lancé par la Fédération suisse du tourisme et Suisse Tourisme, ce programme s’engage pour une expérience consciente en harmonie avec la nature et la culture locale.



Les hébergements sélectionnés en collaboration avec Switzerland Travel Centre sont bien plus que de simples lieux de couchage: ils font partie intégrante du voyage.



il surplombe le lac des Quatre-Cantons tel un gardien confiant qui présente avec une certaine noblesse la vue panoramique à 180 degrés.



au bord du lac de Morat, voici une maison de caractère au bord du lac de Morat, dont les murs pétris d’histoire cachent une âme résolument moderne.



situé à Vira (Gambarogno), cet hôtel de 63 chambres disposant chacune d’un balcon privé.



Vous ne trouvez pas l’hôtel ou la destination qui vous convient? Nous avons sélectionné pour vous plus de 50 autres offres spéciales avec des hôtels Swisstainable dans toute la Suisse. Profitez des offres spéciales à partir de 139* francs par personne pour deux nuits, avec repas du soir et petit-déjeuner, ainsi que de 33% de réduction sur le voyage en transports publics en 1re ou 2e classe.



Voir les hôtels Swisstainable et les offres spéciales pour les transports publics*



Voir d’autres offres de loisirs Swisstainable



Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF.Offres durables pour les transports publics, les loisirs et les hôtelsLancé par la Fédération suisse du tourisme et Suisse Tourisme, ce programme s’engage pour une expérience consciente en harmonie avec la nature et la culture locale.Les hébergements sélectionnés en collaboration avec Switzerland Travel Centre sont bien plus que de simples lieux de couchage: ils font partie intégrante du voyage. Seeblick Höhenhotel: il surplombe le lac des Quatre-Cantons tel un gardien confiant qui présente avec une certaine noblesse la vue panoramique à 180 degrés. Hotel Bad Murtensee: au bord du lac de Morat, voici une maison de caractère au bord du lac de Morat, dont les murs pétris d’histoire cachent une âme résolument moderne. Hotel Bellavista: situé à Vira (Gambarogno), cet hôtel de 63 chambres disposant chacune d’un balcon privé.Vous ne trouvez pas l’hôtel ou la destination qui vous convient? Nous avons sélectionné pour vous plus de 50 autres offres spéciales avec des hôtels Swisstainable dans toute la Suisse. Profitez des offres spéciales à partir de 139* francs par personne pour deux nuits, avec repas du soir et petit-déjeuner, ainsi que de 33% de réduction sur le voyage en transports publics en 1re ou 2e classe.Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Le chemin des rochers du Bürgenstock: flottez entre terre et ciel

Certes, le Bürgenstock de Lucerne est très connu. Mais le chemin des rochers, qui serpente hardiment à flanc de montagne, offre en automne des panoramas qui impressionneront même les esthètes les plus expérimentés. Le voyage à bord de l’ascenseur du Hammetschwand, le plus haut ascenseur panoramique en Europe, tient moins de l’attraction touristique que d’une séance de méditation à la verticale.

Le Buergenstock au-dessus de la mer de brouillard, photographié au coucher du soleil depuis le domaine skiable Rigi Kaltbad. Image: Keystone

Le secret des ruines du château de Kastelen

Toujours dans le canton de Lucernem, près d’Alberswil, cachées à l’abri des regards comme une recette de famille bien gardée, les ruines du château de Kastelen se dressent au beau milieu d’une forêt de hêtres. Sa tour de 21 mètres de haut, à 651 mètres d’altitude, ne fait pas partie des lieux incontournables prônés sur Instagram, ce qui fait justement tout son charme.

Quand les murailles anciennes sont enveloppées dans la brume matinale, on ne peut s’empêcher de croire aux fantômes.

Ruine du château de Kastelen. Image: Keystone

Lac de Morat: entre vignes et vieille ville

Le Vully et son vignoble: une explosion de couleurs pour les connaisseurs

Les couleurs automnales dont se parent les vignobles du Vully donnent envie aux visiteurs et visiteuses de devenir artistes peintres, ou du moins de se muer en fins connaisseurs de vins. Les vignerons et vigneronnes de la région ouvrent leurs caves avec une hospitalité tout en retenue qui ne relève absolument pas du marketing, mais bien de la passion. Ici, on ne se contente pas de boire du vin, on va à la rencontre du terroir.

Randonnée au cœur des vignobles du Vully avec vue sur le lac de Morat. image: Suisse Tourisme / Nicole Schafer

Morat: la noblesse du Moyen-Age

La vieille ville de plus de 1000 ans se montre sous son meilleur jour dans la lumière automnale, sans excès de coquetterie. Promenez-vous le long du mur d’enceinte pour assister à un cours d’histoire à part entière: vous passerez un moment des plus instructifs, jamais ennuyeux.

La ville médiévale de Morat, un joyau de la Suisse. Image: Keystone

Chasse aux truffes: à réserver aux hédonistes les plus intuitifs

En novembre, le Seeland se transforme en paradis pour les amateurs et les amatrices de truffes. La truffe de Bourgogne, ce petit miracle venu de la terre, ne demande qu’à être trouvée.

Et si vous vous lancez dans une recherche guidée, vous vivrez bien plus qu’une simple chasse au trésor culinaire: vous apprendrez la patience, l’humilité et l’art d’apprécier l’invisible.

Tessin: de la polenta au panorama

Valle Verzasca: la rencontre de l’émeraude et de l’or

Si les eaux vert émeraude du Val Verzasca sont renommées, c’est à l’automne, lorsque les arbres avoisinants se parent de teintes d’or et de rouille et que les bus touristiques ont depuis longtemps pris la direction du nord, et que la vallée révèle son âme véritable. Les sentiers de randonnée le long de la rivière vous mènent à des grotti, où vous dégusterez de la polenta préparée selon la tradition: en toute simplicité et avec dévouement.

Randonnée sur la rivière de Verzasca juste avant Lavertezzo. Image: Suisse Tourisme et swiss-image.ch/Jan Geerk

Monte Gambarogno: un panorama paradisiaque

Cette montagne est un secret bien gardé pour celles et ceux qui aiment profiter de paysages exclusifs. Son ascension est récompensée par une vue à 360 degrés si époustouflante l’on y monte du monde entier pour y faire une courte pause.

En automne, quand les touristes sont moins nombreux à cette altitude, vous avez le sentiment que le monde vous appartient, du moins pour un bref instant.

Le lac Maggiore avoisinant vaut aussi le détour. Image: Keystone

Sentiero dell’Olivo: la mélancolie méditerranéenne

Sur la rive nord du lac Majeur, ce sentier des oliviers ressemble à une promenade pittoresque dans un tableau de Giacometti sobre, élégant, intemporel. En automne, alors que les olives mûrissent et que la lumière se fait plus douce que du cachemire, on comprend pourquoi le Tessin est considéré comme le canton le plus ensoleillé de Suisse.

Invitations à la découverte

Ces trois régions sont plus que de simples destinations: elles constituent de véritables invitations à repenser l’art du voyage. A faire de nouvelles découvertes. De manière plus lente, plus consciente et plus sensible aux nuances qui vous entourent. Le trajet en train lui-même fait déjà partie de l’expérience: quiconque a déjà cheminé sur le Plateau doré en automne sait que le voyage peut s’avérer tout aussi magnifique que la destination.

A une saison où il ne faut pas hésiter à partager le moindre coucher de soleil et où chaque randonnée devient une expérience de vie, ces lieux vous permettent de remonter le temps pour des moments rien que pour vous. Pour des rencontres inattendues. L’automne suisse susurre à votre oreille, et il vous suffit d’écouter.