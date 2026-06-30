L'EX60 est l'interprétation du SUV familial Volvo, pendant électrique du XC60, bestseller de la marque. Image: Volvo

Watts On

Volvo réussit un tour de force avec son nouveau SUV électrique

Volvo parle d'intelligence artificielle, de mégacasting, d'architecture logicielle et de recharge ultra-rapide à propos de son nouvel EX60 qui coche effectivement toutes les cases du SUV électrique ultra-moderne. Pourtant, après quelques heures passées à son volant, ce n'est pas tant la somme de technologie embarquée qui reste en mémoire, mais plutôt sa capacité à rendre les longs trajets étonnamment simples. Et c'est peut-être là son plus grand tour de force.

Jerome Marchon Suivez-moi

Plus de «Blogs»

Les constructeurs automobiles traversent actuellement une période fascinante. Jamais ils n'ont autant parlé de logiciels, de puissance de calcul ou d'intelligence artificielle. Volvo n'échappe pas à la tendance et le nouvel EX60 arrive avec une toute nouvelle plateforme, une version inédite de son architecture informatique «Hugincore» et l'intégration de Gemini, l'assistant conversationnel de Google.

Sous une ligne sobre, l'EX60 embarque le nec plus ultra de la technologie. Image: Volvo

Sur le papier, le SUV suédois ressemble presque davantage à un ordinateur roulant qu'à un moyen de transport. Pourtant, après quelques kilomètres, ces considérations passent rapidement au second plan, simplement parce qu'elles accomplissent précisément ce qu'elles devraient toutes faire: agir en se faisant oublier.

Une Volvo au premier regard

Difficile de confondre l’EX60 avec autre chose qu'une Volvo. La signature lumineuse en forme de Marteau de Thor est toujours là, tout comme les lignes sobres et les feux arrière verticaux qui caractérisent les SUV de la marque depuis plusieurs années.

La signature lumineuse «Marteau de Thor». Image: Volvo

Ces simplicité et continuité stylistiques masquent toutefois un important travail aérodynamique. Avec un coefficient de traînée de seulement 0,26, l'EX60 est l'une des Volvo les plus efficientes jamais produites. Certains détails, comme les poignées de portes intégrées au bas des vitrages, participent à cette chasse aux turbulences qui profite directement à l'autonomie.

Ces petits ailerons de requins officient comme poignées de porte. Image: Volvo

L'autonomie de la Volvo EX60 fait voyager loin

Selon les versions, l'EX60 annonce jusqu'à 810 kilomètres d'autonomie WLTP. Même en gardant une marge de prudence face à ce genre de chiffres, la promesse reste impressionnante.

La motorisation «de base», P6, développe 374 ch/480 Nm et dispose de 620 km d'autonomie. Image: Volvo

La gamme s'articule autour de trois motorisations. La version propulsion P6 développe 374 ch/480 Nm et revendique jusqu'à 620 kilomètres d'autonomie (WLTP) avec sa batterie de 83 kWh. La P10 ajoute un moteur avant pour offrir quatre roues motrices, portant la puissance à 510 ch/710 Nm et sa batterie de 95 kWh autorise jusqu’à 660 km d’autonomie. Plus tard dans l'année arrivera la spectaculaire P12 et avec sa batterie de 117 kWh pour 810 km et ses 680 ch/790 Nm.

Hormis la désignation à l'arrière, aucune différence esthétique entre les différentes motorisations. Image: Volvo

Durant notre prise en main des P6 et P10, la consommation observée oscillait entre 16 et 18 kWh/100 km selon les conditions. Des valeurs cohérentes pour un SUV de près de 4,80 mètres capable de transporter famille, bagages et tracter jusqu’à 2,4 tonnes.

La Volvo EX60 est un salon scandinave sur roues

A bord, Volvo poursuit sa recette du minimalisme chaleureux. L'habitacle évite soigneusement les démonstrations de luxe tapageur au profit d'une ambiance apaisante où les matériaux et la qualité perçue parlent d'eux-mêmes.

Sobre et moderne, l'intérieur de l'EX60 pratique le minimalisme sans se montrer austère. Image: Volvo

Grâce à l'intégration des batteries directement dans la structure du véhicule, le plancher est plus bas et l'espace à bord particulièrement généreux. Les passagers arrière disposent d'une belle liberté de mouvement tandis que le coffre atteint 634 litres, auxquels s'ajoutent 52 litres sous le capot avant.

L'unique écran de 15 pouces est le centre névralgique de l'EX60. Image: Volvo

L'écran central de 15 pouces concentre l'essentiel des commandes. L'ensemble est rapide, moderne et bien pensé, et quelques raccourcis permanents supplémentaires apparaissent pour faciliter les réglages usuels (rétroviseurs, volant, etc.).

A l'avant comme à l'arrière, les occupants sont protégés par la nouvelle ceinture de sécurité adaptative imaginée par Volvo. Image: Volvo

Mention spéciale aussi pour la nouvelle ceinture adaptative capable d'ajuster sa tension selon la morphologie des occupants et la violence d'un impact. Une innovation discrète, en première mondiale, mais parfaitement dans l'esprit Volvo.

Le confort avant tout

C'est finalement sur la route que l'EX60 révèle sa véritable personnalité. La nouvelle plateforme SPA3, la structure arrière réalisée en une seule pièce grâce au mégacasting, les doubles triangles à l'avant et le train arrière multibras constituent une base technique particulièrement sophistiquée.

Grâce au megacasting, Volvo façonne toute la partie arrière du châssis de l'EX60 en une seule pièce. Image: Volvo

Mais Volvo ne s'en sert pas pour autant pour vanter le dynamisme de son SUV. Lorsque le rythme augmente, l'EX60 conserve une sérénité et une stabilité exemplaires. La version P10 et sa suspension pilotée impressionnent par leur efficacité et leur capacité à masquer les 2,3 tonnes. Pourtant, c'est la P6 qui nous a le plus séduits. Plus légère, elle trouve un équilibre remarquable entre confort, précision et plaisir de conduite.

Ajoutez à cela un excellent niveau d'insonorisation et des sièges toujours aussi réussis, et vous obtenez une voiture dans laquelle les kilomètres défilent sans s’en rendre compte. Mention spéciale aussi pour la sono Bowers & Wilkins démentielle, proposée sur le niveau de finition «Ultra».

Pas moins de 21 hauts-parleurs composent le système hifi Bowers & Wilkins. Image: Volvo

Recharge express pour la Volvo EX60

La recharge est un autre atout de l’EX60. Volvo annonce un passage de 10 à 80% en seulement 16 minutes sur borne rapide, avec des puissances culminant à 320 kW pour la P6 et 370 kW pour la P10. Toutes les versions reçoivent en outre un chargeur embarqué de 22 kW en courant alternatif.

Grâce à son architecture 800 V, l'EX60 peut se recharger en un temps record: environ 16 min pour passer de 10 à 80% de batterie. Image: Volvo

Notons encore l’arrivée en fin d’année de la version «baroudeuse» du EX60, l’EX60 Cross Country, se distinguant par une esthétique spécifique et des plaques de protection du châssis en inox à l’avant et l’arrière. Son assiette est surélevée de 20 mm (extensible à 40 mm avec le mode de conduite offroad). Il sera disponible avec les motorisations P10 et P12 précitées.

Look baroudeur et garde au sol surélevée pour la version Cross Country. Image: Volvo

Proposé à partir de 72 000 francs, l'EX60 ne manque donc pas d'arguments face aux références allemandes du segment. Son approche de la technologie, qui la met au service du conducteur plutôt que de l’impressionner, le rend d’autant plus convaincant.