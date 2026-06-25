Deux femmes gravissent la montagne en direction de Breccaschlund, près du lac Noir. photo: Suisse Tourisme / Jan Geerk

En Train

Ces trois régions méconnues de Suisse méritent le détour

Chaîne de montagnes de Thurgovie, Jura vaudois, Mendrisiotto: trois régions absentes de la plupart des plans de voyage. Mais toutes trois sont accessibles en train et vous réservent de belles surprises. Et toutes trois ne seront bientôt plus l’apanage des rares personnes initiées.

malin rex

Plus de «Blogs»

Contenu en partenariat avec les CFF



Swisstainable

Lancé par la Fédération suisse du tourisme et Suisse Tourisme, ce programme s’engage pour une expérience consciente en harmonie avec la nature et la culture locale. Les établissements participants sont autant de points de départ pour des découvertes hors des sentiers battus.



Offres durables pour les transports publics, les loisirs et les hôtels:



- Fondation de la chartreuse d’Ittingen, Warth: cet ancien monastère chartreux séduit par ses salles baroques, son vignoble et une cuisine qui utilise presque exclusivement des denrées du domaine: produits de son potager et de sa fromagerie, vin du vignoble de l’église.



- Grand Hôtel des Rasses & Wellness, Les Rasses: situé à 1200 mètres d’altitude, cet hôtel de charme est le point de départ de randonnées sur la crête du Jura et offre une vue panoramique qui, par temps clair, s’étend jusqu’au massif du Mont-Blanc.



- Conca Bella Boutique Hotel & Wine Experience, Vacallo: le premier «Wine Hotel» du Tessin est situé sur une colline surplombant Chiasso, avec vue sur la Lombardie. La cave compte plus de 1000 références, le restaurant est spécialisé dans la cuisine régionale et de saison.



Vous ne trouvez pas d’hôtel adéquat? Plus de 50 autres offres spéciales Swisstainable sont disponibles dans toute la Suisse. À partir de 139 francs par personne, vous pouvez réserver deux nuits d’hôtel, petit-déjeuner et un repas du soir inclus. En outre, vous bénéficiez de 30% de réduction sur le tarif normal en 2e classe pour l’aller et le retour en transports publics.



Voir les hôtels Swisstainable et les offres spéciales pour les transports publics*



Voir d’autres offres de loisirs Swisstainable



Il ne s'agit pas d'un contenu payant. Le contenu de ce blog est en partenariat avec les CFF.Lancé par la Fédération suisse du tourisme et Suisse Tourisme, ce programme s’engage pour une expérience consciente en harmonie avec la nature et la culture locale. Les établissements participants sont autant de points de départ pour des découvertes hors des sentiers battus.cet ancien monastère chartreux séduit par ses salles baroques, son vignoble et une cuisine qui utilise presque exclusivement des denrées du domaine: produits de son potager et de sa fromagerie, vin du vignoble de l’église.situé à 1200 mètres d’altitude, cet hôtel de charme est le point de départ de randonnées sur la crête du Jura et offre une vue panoramique qui, par temps clair, s’étend jusqu’au massif du Mont-Blanc.le premier «Wine Hotel» du Tessin est situé sur une colline surplombant Chiasso, avec vue sur la Lombardie. La cave compte plus de 1000 références, le restaurant est spécialisé dans la cuisine régionale et de saison.? Plus de 50 autres offres spéciales Swisstainable sont disponibles dans toute la Suisse. À partir de 139 francs par personne, vous pouvez réserver deux nuits d’hôtel, petit-déjeuner et un repas du soir inclus. En outre, vous bénéficiez de 30% de réduction sur le tarif normal en 2e classe pour l’aller et le retour en transports publics.Il ne s'agit pas d'un contenu payant.

Seerücken: la paisible région vallonnée entre le lac de Constance et la Thur

Balade à vélo à deux. photo: Suisse Tourisme / Christian Meixner

Si les Thurgoviens le savent depuis longtemps, ce n’est pas le cas du reste de la Suisse: l’une des régions les plus méconnues du pays est située entre le lac de Constance et la Thur. Un lac propice à la baignade au cœur d’une réserve naturelle, un château pétri d’histoire napoléonienne et l’un des monastères les mieux préservés de Suisse ne demandent qu’à vous accueillir.

Hüttwilersee: les plaisirs de la baignade, mais dans le calme

Le Hüttwilersee est un lac situé dans la réserve naturelle du Nussbaumersee, à seulement 30 minutes à pied de la chartreuse d’Ittingen. L’eau y est cristalline, le lieu de baignade tout en simplicité, le silence quasi-total. En semaine, on n’y croise que peu de gens. Les personnes qui connaissent cet endroit le privilégient au lac de Constance pour se baigner.

Château d’Arenenberg: Napoléon et l’Untersee

Sur une colline boisée surplombant l’Untersee se dresse le château d’Arenenberg, autrefois résidence d’été d’Hortense de Beauharnais, mère de Napoléon III. Le château abrite aujourd’hui un musée; le parc avec vue sur le lac est une invitation à la flânerie libre ou dans le cadre d’une visite guidée. Prendre le train à destination de Mannenbach-Salenstein, puis continuer à pied environ 15 minutes.

Le musée Napoléon d'Arenenberg. Image: bodensee.eu

Jura vaudois: le calme absolu à 1200 mètres d’altitude

Deux amies assises sur un banc dans une clairière du Jura vaudois admirent la vue sur le Léman et les montagnes en arrière-plan. photo: Suisse Tourisme/Christian Meixner

Sainte-Croix se situe dans le Jura vaudois, à 1100 mètres d’altitude, à une heure de train d’Yverdon-les-Bains. Nombreux sont les Romand à ne guère connaître ce lieu, pourtant, à la saison estivale, cette région est un vrai paradis: des pâturages jurassiens à perte de vue, une crête avec panorama jusqu’au massif du Mont-Blanc et une tranquillité qui se fait trop rare de nos jours sous cette forme en Suisse.

MuMaps: un musée qui sort de l’ordinaire

Au MuMaps, le Musée de la mécanique d’art et du patrimoine de Sainte-Croix, des objets singuliers vous attendent: instruments à musique mécanique, automates d’oiseaux chanteurs, immenses orchestrions capables de remplir des salles de concert entières... Les démonstrations organisées plusieurs fois par jour piqueront même la curiosité des personnes d’ordinaire peu intéressées par les musées.

Le Chasseron: un panorama alpin jalonné d’auberges de montagne

En quittant à pied le village Les Rasses, environ deux heures sont nécessaires pour atteindre le Chasseron, un sommet qui culmine à 1607 mètres d’altitude. Par beau temps, il est possible de voir le Léman, le Plateau, les Alpes – et même, par très beau temps, le mont Blanc. L’auberge de montagne en haut du sommet est bien connue et sa réputation n’est pas usurpée.

Mendrisiotto: le Tessin peu connu du grand public

Un groupe en excursion à vélo avec un guide à Riva San Vitale fait une pause au bord du lac de Lugano tandis que le soleil se lève. photo: Suisse Tourisme/Christian Meixner

Quand elles traversent Chiasso en train, certaines personnes pensent qu’il s’agit là d’un banal poste-frontière. Dommage pour elles, car, pour peu qu’elles descendent, elles y découvriront la région la plus méridionale de Suisse, telle qu’on la voit rarement: collines verdoyantes, forêts de châtaigniers, gorges escarpées et grottos tessinois où l’on mange très bien pour une somme modique.

Valle di Muggio: la vallée la plus verte du Tessin

La Valle di Muggio fait partie des vallées les moins connues de Suisse: forêts de châtaigniers luxuriantes, minuscules villages, quelques rares touristes. Au départ de Chiasso, environ 20 minutes sont nécessaires pour s’y rendre en car postal. Des grottos jalonnent le chemin: il ne s’agit pas de véritables restaurants touristiques, mais davantage d’auberges où la population locale vient manger.

Campora, dans la vallée la plus méridionale de Suisse, la Valle di Muggio située dans le canton du Tessin. photo: Suisse Tourisme/Marco Volken

Monte Generoso: Mario Botta au sommet

Au départ de Capolago, à dix minutes en train depuis Chiasso, le chemin de fer à crémaillère vous emmène sur le Monte Generoso. Au sommet se trouve le «Fiore di pietra», un restaurant conçu par l’architecte Mario Botta, qui semble jaillir de la roche. Lorsque la météo est clémente, la vue qui s’étend des lacs de Lugano et de Côme jusqu’aux Alpes est d’une beauté irréelle.

Le Fiore di petra. Image: Monte Generoso SA

Mendrisio et Vacallo: le rendez-vous de l’architecture, des vignobles et des caves à vins

Mendrisio, à 15 minutes en train au départ de Chiasso, est le centre culturel du district de Mendrisiotto. L’Accademia di architettura de Mario Botta se dresse dans le paysage urbain caractérisé par ses ruelles médiévales et ses vignobles en terrasse. Et à Vacallo, petit village perché sur une colline au-dessus de Chiasso, la famille Montereale gère depuis plus de 39 ans le premier «Wine Hotel» du Tessin, doté d’une cave comptant plus de 1000 références.

Découvrir la Suisse dans le respect de la durabilité

Ces trois régions montrent à quel point la Suisse vous réserve encore de nombreuses surprises, loin des décors de carte postale et des spots prisés pour les selfies. Il ne s’agit pas ici de cocher le plus de sites touristiques sur sa liste, mais de laisser ces lieux nous conter leur histoire. Le trajet en train lui-même fait déjà partie de l’expérience.