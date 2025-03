A défaut de pouvoir se payer une Lambo, on peut toujours se rabattre sur la poussette. instagram silvercross

Voici la poussette ultra luxe de Lamborghini

Lamborghini vient de dévoiler sa collaboration avec une marque de poussettes. Résultat: un bolide à 5000 francs qui n'a pourtant aucun moteur surpuissant sous le capot.

Il n'est jamais trop tôt pour apprendre à vos enfants les valeurs de la vie. La vraie, celle où vous promenez votre progéniture dans une poussette à 5000 francs. En effet, grâce à Silver Cross, vous pouvez désormais offrir à votre nourrisson ce qu'il mérite. La marque britannique pour bébés vient de s'associer avec Lamborghini et dévoile la «Reef AL Arancio», «conçue pour les parents qui osent se démarquer», comme le dit le slogan. Ou conçue pour les parents qui ne savent plus quoi faire de leur argent... question de perspective.

Qu'est-ce qui justifie ce prix? La marque tout d'abord. Le châssis s'inspire de modèles iconiques de Lamborghini, à savoir, la Huracán STO ou l'Urus Performante. «Arancio» signifiant orange en italien, il s'agit de la couleur recommandée par le constructeur automobile pour ces modèles. On la retrouve dans les surpiqures du landau.

Pour 5000 francs, cette poussette roule à l'énergie humaine. instagram

La vidéo promotionnelle, avec sa musique épique et ses plans rapprochés, ressemble à une publicité pour une voiture de luxe et donne presque envie d'aller faire du circuit avec. Sauf que, pas de moteur V6 ou V8 ni de chevaux sous le couffin. Vitesse de pointe: ça dépend... vous faites du crossfit? La poussette avance à la force des bras et des jambes, ce qui est un scandale quand on pense que certaines marques comme Cybex proposent des modèles avec assistance électrique. Il existe même des boîtiers qu'on installe sur le manche et qui bercent bébé à votre place.

Mais chez Lamborghini, ce qui compte, c'est le choix des matériaux. Nobles évidemment, comme du cuir et du daim, les mêmes utilisés dans les bolides de la marque italienne.

Pour rendre cet objet encore plus désirable auprès de ces fameux parents qui osent se démarquer, seuls 500 modèles seront vendus dans le monde, dont une bonne partie à Londres, chez Harrods, où la poussette est disponible, et probablement l'autre partie à Dubaï où les Lamborghini sont aussi banales qu'une Volkswagen en Suisse.

Lamborghini rejoint ainsi le club des marques de voitures de luxe qui cherche à se diversifier. Bentley commercialise, par exemple, des tricycles pour enfants. Rolls-Royce a sorti une collection de sacs de voyage et de valises. Bugatti voit quant à elle plus grand et se lance dans l'immobilier, notamment à Dubaï, en s'associant au promoteur Binghatti. Dans un gratte-ciel actuellement en construction, Neymar a acheté un appartement pour une petite fortune.

