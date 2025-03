Le géant chinois des voitures électriques BYD arrive en Suisse en 2025. Image: BYD/dpa

Le Chinois BYD veut conquérir la Suisse, mais sa voiture déçoit

BYD est l'une des entreprises chinoises les plus prometteuses dans le domaine des véhicules électriques et a également de grands projets en Suisse. Cependant, son modèle phare pour l'Europe présente un inconvénient majeur.

BYD s'attaque maintenant à un secteur très concurrentiel: après avoir principalement tenté sa chance dans le haut de gamme et dans les voitures compactes, le constructeur chinois se lance désormais avec un SUV compact dans le segment le plus important du marché.

L'Atto 2 est le modèle phare qui, à partir de la mi-mars, sera proposé à des prix légèrement inférieurs à 30 000 euros, et viendra concurrencer des modèles comme le Skoda Enyaq, le Hyundai Kona ou même le VW ID.3. Prochainement, BYD sera également actif en Suisse. Le deuxième plus grand fabricant mondial de voitures électriques après Tesla aménage actuellement un showroom luxueux près de la Bahnhofstrasse à Zurich.

A première vue, l'Atto 2 est une proposition alléchante. En effet, au-delà de son nom original, l'Atto 2 est une voiture agréable à regarder, dans un format classique. Elle n’a rien de ludique, apparaît plutôt sérieuse, avec un avant élancé et un arrière droit. Ses bas de caisse marqués lui confèrent un aspect rustique.

Surtout, avec ses 4,31 mètres, elle s'intègre parfaitement dans la catégorie des compactes et a quasiment la même longueur qu'une VW Golf (4,28 mètres).

BYD Atto 2: fabriquée en Chine, mais pas de design automobile fantaisiste. Image: BYD/dpa-tmn/dpa-bilder

Plus de place qu'une VW Golf

Sauf que, bien sûr, elle offre plus d'espace: avec un empattement de 2,62 mètres et une plateforme de «skateboard» au niveau du sol, les adultes sont confortablement assis à l'arrière et le coffre, avec ses 400 à 1340 litres, est parfaitement adapté à une famille. Il ne manque plus que la calandre, que les concepteurs ont peut-être oubliée quelque part sur le chemin de la production en série, mais qu'ils veulent ajouter dès que possible.

Les Chinois se sont également largement inspirés des goûts européens pour l'intérieur: cela se reflète dans le choix des matériaux, à la fois sobre mais agréablement raffinés dans la gamme de prix donnée.

Boutons et touches complètent l'écran tactile

Surtout au niveau des commandes: il y a à nouveau de vrais boutons sur le volant, les rétroviseurs se règlent avec un bouton. Et sur la console centrale, on trouve effectivement quelques boutons — ils y ont même greffé un pommeau de levier de vitesse. Même si ce dernier ne permet de choisir qu'entre la marche avant et la marche arrière.

Un bon design et un intérieur soigné: les critiques de l'évaluateur portent plutôt sur d'autres aspects. Image: BYD/dpa

Il faut bien s'amuser un peu

Les concepteurs ne peuvent toutefois pas cacher leurs ambitions numériques. Comme toujours chez BYD, le cockpit animé est accompagné d'un écran XXL pivotant devant la console centrale. Quelque part dans les profondeurs du menu, on trouve une application de karaoké.

Et comme presque tous les constructeurs chinois, BYD a également opté pour des systèmes d’assistance et de sécurité — au nombre heureusement élevé — qui sont, en revanche, assez sensibles et réactifs. Les capteurs de stationnement avec transmission de caméra à 360 degrés lors des manœuvres, pour ne citer que cela, peuvent rendre l’atmosphère du Atto 2 un peu trop bruyante, comme dans une salle de jeux en pleine activité.

L'Atto 2, une déception électrique

Cependant, l'Atto 2 perd une partie de son éclat lorsqu'on examine les spécifications techniques. 133 kW/177 chevaux, un temps de sprint de 7,9 secondes de 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 160 km/h sont tout à fait acceptables pour cette catégorie. Même de nombreux véhicules à moteur thermique ne font pas mieux. Et le comportement routier est impeccable, avec une suspension axée sur le confort et une direction relativement légère, ce qui en fait un choix parfait pour les familles.

Cependant, la batterie ne fait que 45 kWh et se vide après seulement 312 kilomètres en cycle normal. Au quotidien, ce chiffre devrait plutôt s'élever à environ 250 kilomètres. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Atto 2 peine énormément lorsqu'il s'agit de recharger: avec une puissance maximale de 65 kW sur la prise DC, il faut vraiment être patient — ou alors, mieux vaut se rendre directement à une Wallbox à domicile, où BYD reste dans la moyenne avec une capacité de charge AC de 11 kW.

Avec un objectif de classe manqué, en route pour la relégation

Prix moyen, mais batterie en dessous de la moyenne: ainsi, les Chinois se distancient de leurs concurrents et se retrouvent plutôt en concurrence avec des modèles électriques d'entrée de gamme comme le Citroën eC3 Aircross, l'Opel Frontera ou bientôt le Renault 4. Sauf que ces derniers coûtent parfois beaucoup moins cher et se rechargent, sans exception, beaucoup plus rapidement.

C'est pourquoi BYD se retrouve en position de relégation et a déjà annoncé une deuxième batterie pour son modèle haut de gamme à l'automne, offrant une autonomie d'environ 400 kilomètres et une recharge plus rapide, mais qui sera également plus coûteuse.

Bilan: tous ne sont pas des succès

Bien que BYD ait connu une ascension impressionnante à l'échelle mondiale et ait déjà lancé de nombreux véhicules électriques intéressants en Europe, ils font fausse route avec leur modèle probablement le plus important. En effet, ils équipent une voiture globalement au-dessus de la moyenne d'une batterie qui ne parvient même pas à atteindre un niveau moyen.

Bien qu'ils prévoient d'introduire une batterie améliorée prochainement et que la production européenne prévue pour 2026 pourrait permettre de supprimer les droits de douane, ce qui entraînerait probablement une baisse des prix, l'Atto 2 demeure, pour l'instant, la preuve que tous les nouveaux venus prometteurs de Chine ne réussissent pas à convaincre immédiatement, malgré des promesses attrayantes.



Traduit et adapté par Noëline Flippe

(dpa/t-online/oli)