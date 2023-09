John Warnock a inventé le format PDF, Dennis Austin fut le développeur principal de PowerPoint. images: getty, dr

Vous les avez haï sans les connaître: Warnock et Austin sont morts

Ils ont inventé PowerPoint et le PDF. John Warnock et Dennis Austin sont décédés à une semaine d'intervalle. Paix à leur âme (moins à leur invention).

Le décès d'une célébrité est souvent l'occasion (pour les moins fréquentables d'entre nous) de la pleurer bruyamment sur les réseaux sociaux ou de ressortir une vague photo en sa compagnie. Sans oublier les adjectifs qu'il faudrait réserver aux divinités ou aux desserts.

«Quel choc! Une âme si délicieuse. RIP [artiste célèbre], je n'oublierai jamais [œuvre célèbre]»

Et puis, il a les morts moins directement significatives, mais dont les méfaits ont durablement bousculé la quiétude de millions de personnes. Hasard de la rentrée, John Warnock et Dennis Austin sont décédés à une petite semaine d'intervalle. Pile au moment où leurs créations respectives se rouvraient sur nos écrans gondolés par la canicule. Le premier a eu la mauvaise idée d_inventer_le_format.pdf, le second a participé au diabolique succès de PowerPoint.

Des cerveaux bien fichus et des carrières rutilantes, mais surtout d'involontaires cerbères de la bureautique, qui façonneront nos tics et lexiques professionnels jusqu'à l'indigestion.

PowerPoint, c'est l'engin qui permet d'afficher de manière claire une idée qui ne le sera jamais. Un titre trop long, une illustration mal cadrée, un peu de jaune fluo, des courbes illisibles et un bon millier de bullet points dispensables. Une arme pour tout cadre inférieur en mal de crédibilité et de reconnaissance. Alors que Jeff Bezos les a formellement interdits chez Amazon, Steve Jobs, taquin, disait que «les gens qui savent de quoi ils parlent n'ont pas besoin de PowerPoint».

Soit. Mais ce Tinder des open-spaces, où les résultats trimestriels du département import-export remplacent les beaux gosses, reste un abominable best-seller de la suite Office de Microsoft.

Si le chef du service comptabilité considère invariablement ses slides comme de miraculeuses petites œuvres d'art, les employés savent que le briefing va durer des plombes. Comme vous pouvez le voir sur l'écran... euh... Sandrine, c'est pas la bonne diapo... voilà.. comme vous pouvez...



PDF (putain de fichier)

Quant au fichier PDF, ce truc si sûr de lui qu'il faut avoir fait le MIT pour parvenir à le modifier, a toujours particulièrement brillé par son absence.

Tout le contraire de son copain PowerPoint.

La preuve en fichier joint.

(Avec la pièce jointe, c'est mieux.)

Non, Bernard. Rien n'est mieux avec la pièce jointe. Et surtout pas un Format de Document Portable. Si nous sommes systématiquement incapables de rajouter cette infamie à un email déjà inutile, c'est précisément parce qu'il congestionne l'autoroute de l'information et entrave la créativité pourtant si naturelle d'Ambica, la stagiaire du département marketing & viralité.

C'est comme une boîte de sardines: pour peu qu'on ait du goût, personne ne l'ouvre et tout le monde la redoute. Sauf si elle renferme une proposition d'augmentation de salaire.

(Ce qui n'arrive jamais avec une conserve de sardines.)

Chapeau les gars. Car ça ne devait pas être tout simple de revendiquer la paternité de PowerPoint et du PDF, dans les bars de la Silicon Valley. Ce fut un geste désintéressé, quasi une œuvre caritative, un sale boulot qu'il a fallu assumer dans un sous-sol insonorisé, à l'abri des applaudissements.

La mort de John Warnock (87 ans) et de Dennis Austin (66 ans) nous rappelle que dans les années 90, deux petits génies impopulaires ont voulu doper la productivité des entreprises déprimantes et rentabiliser la prolifération des chefaillons encombrants. Un succès que nous qualifierons de mitigé.

Et puis, ce n'est pas une menace, mais sachez que le créateur du tableur Excel est toujours vivant. (Coucou, Charles Simonyi.)

Fichier joint:

article_sur_la_mort_du_créateur_du_GIF.pdf