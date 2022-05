Agressé sur scène, Dave Chappelle ravive l'épisode de Will Smith

Selon plusieurs médias américains, après l'agression de Dave Chappelle mardi soir, Chris Rock, qui participait au même festival, est apparu sur scène avec Dave Chappelle et a déclaré: «C'était pas Will Smith?» (ats/svp)

Gifle: pourquoi Will et Jada Smith vivent un enfer depuis six ans

Gifle: pourquoi Will et Jada Smith vivent un enfer depuis six ans

Le comédien participait au festival «Netflix Is A Joke», organisé au Hollywood Bowl, lorsqu'un homme dans le public est monté sur scène et a tenté de le plaquer , selon des images vidéo de l'incident partagées sur les réseaux sociaux. Le mobile de l'agression n'était pas immédiatement connu.

May the 4th be with you! Les tweets les plus drôles sur Star Wars

May the 4th be with you! Les tweets les plus drôles sur Star Wars

En français, on dirait: «Que le 4 mai soit avec toi» mais ça n'a aucun sens alors que «May the 4th be with you», c'est un double jeu de mots: «May the force be with you». Vous l'avez? Ce mercredi 4 mai, c'est donc la journée mondiale de la saga Star Wars. D'ailleurs, si cette date a été retenue, c'est justement parce que ça sonne bien. Aucun lien avec la date de sortie du premier film qui était le 21 mars 1997.