Berset s'en va et on a ressorti les images les plus gênantes

Le moindre de ses faits et gestes est capturé (pour le meilleur et pour le pire). Nous, on a fait beaucoup de «arf arf», un peu des «noooon» et beaucoup de «il est trop chouuuuu».

On a vu «Asteroid City», les fifties selon Wes Anderson

Wes Anderson est de retour avec le film Asteroid City et tout ce qui constitue son cinéma: un casting aux petits oignons, une esthétique de toute beauté et un humour aussi étrange qu'absurde. Est-ce pour autant un bon film? Notre avis.

Wes Anderson est au cinéma ce que la coriandre est au palais: soit on adore, soit on déteste. Longtemps un cinéaste de niche pour cinéphiles à la recherche du cool, Wes Anderson bénéficie aujourd'hui d'une petite notoriété qui va désormais bien au-delà du cercle fermé des amateurs de cinéma, notamment grâce aux réseaux sociaux où son esthétique s'est vue singée d'abord sur Instagram, puis TikTok, au point d'en devenir parodique. Or, le réalisateur, qu'on pourrait presque considérer comme un artiste-plasticien tant son cinéma est singulier, est bien plus que des plans symétriques, une esthétique vintage et une brochette de stars. Ce qu'il confirme avec son 11e film: Asteroid City.