Voici les «50 meilleurs bars du monde»

Spoiler: aucun ne se trouve en Suisse. Mais cela pourra vous donner de bonnes adresses pour vos prochaines vacances. Si vous êtes prêts à «affronter les files d'attente».

Cela fait 15 ans que la société britannique William Reed Business Media sélectionne chaque année les «50 meilleurs» bars de la planète, le pendant alcoolisé liquide du célèbre classement des 50 meilleurs restaurants, considéré comme l'un des principaux concurrents du Guide Michelin.

La liste, censée «célébrer le meilleur de la scène internationale des boissons», est devenue au fil des années «l'événement le plus prestigieux du calendrier des cocktails», nous informe humblement son site internet. Les établissements y figurant sont votés par «plus de 650 drinks experts du monde entier» (merci Wikipédia).

La sélection 2023 a été révélée ce mardi. Elle comprend des bars de 28 villes différentes à travers le monde. Aucun établissement helvétique n'a été jugé suffisamment digne d'en faire partie, mais le classement pourrait vous inspirer (ou pas) lors de vos prochaines vacances.

Voici le top cinq:

Connaught Bar, Londres

Image: @theconnaught

C'est ce qu'on appelle une valeur sûre. Le Connaught Bar figure dans le classement depuis neuf années consécutives, en raison de son style «luxueux, glamour, mais pas prétentieux». Contrairement à ses prix, on serait tenté d'ajouter.

Prix moyen d'un cocktail: 17,85 francs

Paradiso, Barcelone

Image: @paradiso_barcelona

Dissimulé derrière une porte de congélateur à l'arrière d'un magasin de pastrami, le Paradiso squatte le classement depuis 2019 (et partage son nom avec une sinistre commune tessinoise). Ce bar clandestin est même équipé d'un petit bar clandestin auquel on accède par le miroir de la salle de bains.

Prix moyen d'un cocktail: 8,95 francs

Handshake Speakeasy, Mexico

Image: @handshake_bar

Décrit comme «l'un des secrets les mieux gardés de la capitale mexicaine», le bar est caché derrière une porte secrète dans une pièce faiblement éclairée (les auteurs du classement ont décidément quelque chose avec les endroits dissimulés). L'endroit est sobrement présenté comme «un sanctuaire de vernis noir, de marbre et de laiton».

Prix moyen d'un cocktail: 12,50 francs

Double Chicken Please, New York

Image: @doublechickenpleasenyc

Les propriétaires du Double Chicken Please ont connu «une ascension fulgurante dans le Lower East Side grâce à leur offre inspirée de la gastronomie», explique 50 best. Ce qui a retenu notre attention, c'est que l'arrière-salle de l'établissement est connue sous le nom de «The Coop». Ah, et il s'agi(rai)t du bar «le mieux classé du continent».

Prix moyen d'un cocktail: 13,40 francs

Sips, Barcelone

Image: @sips.barcelona

Bar à cocktails «intime et avant-gardiste», le Sips «remet en question de nombreuses idées reçues sur ce que devrait être un bar», affirme 50 best. Et pour cause: «Il n'y a même pas de véritable bar où les clients peuvent s'asseoir: au lieu de cela, une petite équipe mélange des cocktails sur une île au centre de l'espace, puis interagit avec les clients à leurs propres tables». Du jamais vu.

«Préparez-vous à faire la queue lors de votre visite», prévient 50 best: «Le bar n'accepte pas les réservations.»

Prix moyen d'un cocktail: 12,50 francs

Le classement dans sa totalité:

Sips, Barcelone Double Chicken Please, New York Handshake Speakeasy, Mexico Paradiso, Barcelone Connaught Bar, Londres Little Red Door, Paris Licorería Limantour, Mexico Tayēr + Elementary, Londres Alquímico, Carthagène Himkok, Oslo Tres Monos, Buenos Aires Line, Athènes BKK Social Club, Bangkok Jigger & Pony, Singapour Maybe Sammy, Sydney Salmon Guru, Madrid Overstory, New York Zest, Séoul Mahaniyom Cocktail Bar, Bangkok Coa, Hong Kong Drink Kong, Rome Hanky Panky, Mexico Caretaker's Cottage, Melbourne Café La Trova, Miami Baba au Rum, Athènes CoChinChina, Buenos Aires Katana Kitten, New York Satan's Whiskers, London Wax On, Berlin Florería Atlántico, Buenos Aires Röda Huset, Stockholm Sago House, Singapour Freni e Frizioni, Rome Argo, Hong Kong 🔶🟥🔵, Londres The SG Club, Tokyo Bar Benfiddich, Tokyo The Cambridge Public House, Paris Panda & Sons, Edimbourg Mimi Kakushi, Dubaï Scarfes Bar, Londres 1930, Milan Carnaval, Lima L'Antiquario, Naples Baltra Bar, Mexico Locale Firenze, Florence The Clumsies, Athènes Atlas, Singapour Jewel of the South, La Nouvelle-Orléans Galaxy Bar, Dubaï

