Chaque année, un site italien établit le classement des meilleures pizzerias du monde. Cette année, deux établissements suisses - dont une pizzeria genevoise - en font partie. Youpiii!

Sandra Simonsen

Chaque année, des connaisseurs italiens de la pizza testent les pizzerias du monde entier et désignent les meilleures, qui sont publiées sur «50toppizza.it».

Les restaurants sont évalués dans sept catégories: le goût de la pizza, les produits utilisés, le service, l'ambiance ainsi que l'équipement, le temps d'attente et le choix de vin, de bière et d'autres boissons.

Et - roulement de tambours - deux établissements suisses figurent dans le prestigieux classement! En 77ème position, l'on trouve la pizzeria Kytaly, située à Genève.

Et en 98 ème position, l'on trouve San Gennaro, établissement situé à Zürich.

And the winner is...