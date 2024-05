L’Express des Alpes «Enzian» file à une vitesse de pointe de 45 km/h dans un paysage rocheux. image: europa-park

Ces deux attractions cultes d'Europa-Park ont rouvert

Après un grand incendie à Europa-Park, deux attractions traditionnelles font leur retour après une rénovation de grande envergure. Au grand regret de nombreux fans, les deux manèges ne passent plus par une grotte. Mais le paysage rocheux nouvellement construit réserve quelques surprises.

Manuel wälti, argovia today

Plus de «Divertissement»

Un énorme nuage de fumée, deux pompiers légèrement blessés et 25 000 visiteurs évacués: un incendie dans la zone thématique autrichienne d'Europa-Park a fait les gros titres bien au-delà des frontières en été 2023.

L'incendie a causé des millions de dommages. Deux manèges très populaires ont été touchés. Peu après le sinistre, la famille Mack, propriétaire des lieux, a annoncé une reconstruction rapide.

Ce mardi 14 mai 2024, les deux attractions traditionnelles sont de retour à Europa-Park. L'«Alpenexpress Enzian» et le «Tiroler Wildwasserbahn» ont été entièrement rénovés et réaménagés.

Petit bonus: les deux attractions situées dans la zone thématique autrichienne offrent désormais des sensations supplémentaires.

Ce n’est plus une grotte, mais une «gorge magique»

Le grand huit familial «Alpenexpress Enzian», le premier grand huit d'Europa-Park, ne conduit plus les visiteurs à travers une grotte, mais à travers la nouvelle «Gorge magique des diamants».

Les montagnes russes atteignent des vitesses allant jusqu'à 45 km/h et offrent, comme auparavant, un double plaisir avec deux tours de piste. Le tracé sur les rails entièrement remplacés est resté presque à 100% le même. Grâce à la transformation, l'attraction est désormais également accessible aux personnes en situation de handicap. De plus, les nouveaux wagons rendent hommage au train d'origine - le «Grottenblitz».

Le «Tiroler Wildwasserbahn», ouvert pour la première fois en 1978, offre une descente rafraîchissante dans un tronc d'arbre à travers la «Gorge magique des diamants». Le trajet s'ouvre dorénavant sur une vue fascinante, et se termine par une descente vertigineuse.

Le «Tiroler Wildwasserbahn» offre de belles sensations. image: europa-park

Un immense paysage rocheux est venu compenser la perte de la grotte magique. Au total, 450 tonnes d'acier et 2600 mètres cubes de béton ont été utilisés dans toute la zone.

Le «Yomi Abenteuer Trail», un circuit aventureux avec des ponts suspendus, des éléments d'escalade et des toboggans, traverse désormais les rochers qui peuvent atteindre douze mètres de haut.

Ce que disent les fans

Avant l'ouverture officielle, certains visiteurs ont déjà eu l'occasion de tester les pistes à l'occasion d'un «soft opening».

Alex Hilkenbach, alias «ThrillGuy», en fait partie. L'influenceur se rend régulièrement à Europa-Park et a donc déjà eu l'occasion de tester les nouvelles versions de «Alpenexpress Enzian» et «Tiroler Wildwasserbahn».

L’Express des Alpes en pleine action 👇 Tiktok: @ donixde Vidéo: extern / rest

«Je trouve ce projet tout à fait réussi» Alex Hilkenbach dans une interview avec ArgoviaToday.

Selon le créateur de contenu, on peut y découvrir beaucoup de belles choses et de nouveautés. Il admet toutefois qu'il est inhabituel de voir cette partie du parc sans la salle du «Monde magique des diamants». C'est aussi ce que de nombreux autres fans déplorent dans les colonnes de commentaires et sur les forums

Il reste toutefois quelques souvenirs de l'ancienne grotte, confirme Alex Hilkenbach.

«Je trouve ça super que l'on puisse à nouveau sentir cette odeur familière - même si ce n'est que dans la boutique»

Il ne faut pas oublier non plus que l'espace n'est pas encore tout à fait terminé. «Je souhaiterais encore plus de verdure pour la rivière sauvage». Mais il y a aussi des détails qui lui plaisent particulièrement: «Grâce au Yomi Abenteuer Trail, on peut être tout près des deux attractions Tiroler Wildwasserbahn et Alpenexpress Enzian».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)