Europa-Park inaugure une attraction de tous les records

«Voltron Nevera» bat plusieurs records. Image: Europa-Park

Avis aux accros de l'adrénaline: à Europa-Park, un nouveau grand huit bat plusieurs records. Voici ce que le «Voltron Nevera» offre aux visiteurs.

Laura Helbig / t-online

Un article de

Europa-Park demeure l'un des parcs d'attractions les plus populaires au monde. Sur une surface d'environ 950 000 mètres carrés, les visiteurs peuvent profiter de plus d'une centaine de manèges, répartis dans 19 zones thématiques. Et voilà qu'une nouvelle attraction fait son entrée à Rust, dans le Baden-Wüttemberg.

Jeudi, un grand huit de plus sera mis en service. Sur son site web, Europa-Park promet une «aventure électrisante» pleine «de nombreux éléments innovants». Il faut reconnaître que «Voltron Nevera», c'est son nom, bat plusieurs records.

La nouvelle attraction d'Europa-Park est démente Vidéo: watson

Il fait partie du quartier croate d'Europa-Park et doit transporter le public dans le monde du célèbre inventeur Nikola Tesla. Pour ce faire, les montagnes russes circulent entre deux «tours Voltron», censées symboliser l'histoire du manège. Les passagers passeront d'une tour à l'autre grâce à une «énergie cosmique» en forme d'éclair, à l'instar des expériences de Tesla avec l'électricité.

Voltron Nevera, l'attraction de tous les records

Les montagnes russes et leur style industriel ont beaucoup à offrir aux accros de l'adrénaline, notamment:

le launch le plus raide avec 105 degrés, un record mondial

sept éléments la tête en bas, le plus grand nombre d'inversions au monde

le plus grand nombre de sections d'accélération en Europe et le plus grand nombre d'accélérations en Allemagne

2,2 secondes d'apesanteur d'affilée

avec leurs 1385 mètres, il s'agit des plus longues montagnes russes à inversions d'Europe.

Un tour de «Voltron Nevera» dure environ trois minutes, avec une vitesse maximale de 90 kilomètres par heure. Le tout dans un paysage croate.

Le manège porte la mention «powered by Rimac». Le constructeur automobile croate en est en effet le partenaire. Sa voiture la plus célèbre est une hypervoiture électrique de 1.914 CV. Elle porte le nom de «Rimac Nevera» – qui a inspiré le nom du dernier-né à Europa-Park.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)