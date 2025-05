Le chanteur autrichien JJ à la répétition de la seconde demi-finale de l'Eurovision, mercredi 14 mai à Bâle Image: Ritzau Scanpix

Voici les pays qui devraient percer ce soir à l'Eurovision

Les journalistes ont pu assister aux répétitions de la seconde demi-finale qui aura lieu ce jeudi soir à 21h. Sur 16 pays, 10 seront sélectionnés pour la finale de l'Eurovision ce samedi 17 mai. Quelles prestations ont fait sensation? Que penser de la mise en scène de la France? On vous raconte.

On prend les mêmes et on recommence. Les mêmes, ce sont les journalistes internationaux et nous (coucou) qui avons pu assister à la répétition de la seconde demi-finale de l'Eurovision. Une pluie de ballades et un des favoris. Voici ce qu'on a vu.

Pluie de sable pour la France

Lorsque la carte postale de la France apparaît sur grand écran, des (petits) trépignements se font sentir dans les gradins. Louane est plus qu'attendue. Son interprétation, mais surtout la mise en scène, a été scrutée par nos confrères internationaux. Sur scène, nous voyons Louane, couchée, tenant un sablier qui représente le temps qui passe. Des grains de sable s'écoulent (secret de fabrication: ce n'est pas du sable, mais du liège) et forment même une tornade autour de la chanteuse. Le journaliste suédois Torbjoernpense Ek du quotidien Aftonbaldet estime que la mise en scène a été «utilisée intelligemment» pour transmettre l'émotion de la chanson.

«Je craignais que cette histoire de sable ne transmette pas l'émotion de la chanson, mais c'est tout le contraire, c'est très réussi» Torbjoernpense Ek, journaliste suédois

Selon lui, la France devrait finir sans aucun doute dans le trio de tête et peut prétendre à la victoire. Même son de cloche de la part du journaliste grec, Andreas Karakasis.



«Je pense que la France a tout en main pour être dans le top 3, ils ont fait un grand travail sur la mise en scène, et la voix est irréprochable» Andreas Karakasis, journaliste grec

Andreas Karakasis nous explique toutefois qu'il n'a pas ressenti de grandes émotions lors de l'interprétation de Louane sur scène, mais «tout peut encore changer et le résultat-écran est primordial», lance-t-il. Pour Christophe Bourdon, rédacteur auprès du site L'Eurovision au quotidien, il est encore difficile d'évaluer la prestation de Louane sans le rendu écran. En effet, des interruptions sur la diffusion du grand écran (normal, ce sont des répétitions) n'ont pas permis d'évaluer le rendu antenne.

«Pour gagner, il faut avoir le vote des jurys et sur ce point, on a de sérieux concurrents, notamment la Suisse» Pour Christophe Bourdon, rédacteur auprès du site L'Eurovision au quotidien

Des ballades et un favori

Cette seconde demi-finale met plusieurs ballades en concurrence. Outre la chanson de Louane, la mélodie israélienne est accrocheuse et a toutes ses chances pour titiller la France dans «cette course à la plus belle ballade», me fait savoir un observateur français. Dans la rubrique «attendue avec les yeux pétillants», la chanson grecque Asteromata de Klavdia qui a reçu un accueil plus que chaleureux, l'enthousiasme des Azerbaïdjanais à mes côtés et les applaudissements fournis des supporters lituaniens dans les gradins ne trompent pas. Le journaliste grec Andreas Karakasis explique:

«Klavdia a 22 ans, elle a une voix incroyable et sa chanson est un succès en Grèce, mais rien ne garantit qu'elle plaira au reste de l'Europe» Andreas Karakasis, journaliste grec

Une autre mise en scène était hautement attendue par les observateurs et les journalistes internationaux, celle de l'autrichien JJ et de son titre wasted love, l'un des favoris du concours. Le chanteur d'opéra autrichien propose une chanson difficilement classable (on préfère que vous écoutiez, ce sera plus simple👇🏽).

Seul sur un radeau de fortune, JJ se fait balloter puis essuie une tempête. La prestation est intense, à voir les regards émerveillés de certains de nos confrères. Oranie Abbes spécialiste de l'Eurovision explique:

«La performance vocale est incontestable et le public pourrait être impressionné» Oranie Abbes, enseignante-chercheuse spécialiste de l'Eurovision.

La voix de JJ est unanimement louée par les journalistes, fans et observateurs, il ne devrait pas avoir de mal à se qualifier pour la finale selon mes interlocuteurs. Réponse ce soir, 21h pour la seconde demi-finale de l'Eurovision 2025.