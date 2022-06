De la bière et des tas de bonnes choses dans le sac du G7.

Que contient le sac que les participants du G7 ont reçu en cadeau?

Cette année, le G7 a eu lieu dans les Alpes bavaroises. Très fier de sa région et souhaitant laisser un bon souvenir aux participants de l'événement, le ministre-président de la région leur a offert un cadeau pour le moins original.

Le G7 millésime 2022, qui a eu lieu dans les Alpes bavaroises, a, entre autres, réuni le président américain Joe Biden, le premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron. La thématique principale? L'Ukraine bien sûr.

Chacun d'entre eux est reparti avec un petit cadeau offert par Markus Soeder, le ministre-président de Bavière. On a vu le sac. Et on connaît son contenu.

Un sac à dos rempli de spécialités bavaroises

Markus Soeder s'est empressé de publier sur son compte Instagram le cadeau offert aux participants du G7, qui s'est achevé mardi 28 juin.

Joe Biden et compagnie ont tous reçu un sac à dos rempli de spécialités bavaroises: de la charcuterie, du fromage, des boissons, des sucreries - et des cartes Schafkopf, un jeu allemand populaire. «La Bavière doit rester un bon souvenir», a-t-il conclu avec fierté.